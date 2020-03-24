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 Українська фармацевтика не постраждає від заборони Індії на експорт компонентів ліків, - Шимків

Індія є одним із ключових постачальників ліків та їхніх компонентів на світовому ринку, тому заборона порушить ланцюжок поставок і спричинить негативний вплив на фармацевтичне виробництво в Європі та США.

Уряд Індії заборонив експорт 27 активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та готових лікарських засобів у зв'язку з необхідністю боротися з коронавірусом всередині країни. Зокрема, під заборону потрапили парацетамол, антивірусні препарати, антибіотики, пишуть Українські новини.

Індія є одним з ключових постачальників ліків і їхніх компонентів на світовому ринку, тому заборона порушить ланцюжок поставок і спричинить негативний вплив на фармацевтичне виробництво в Європі та США. Втім, представники українських фармкомпаній запевняють, що зможуть перебудуватися на вітчизняну сировину і зберегти обсяги виробництва.

"Добре, що в Україні є потужна незалежна фармацевтична індустрія з виробниками готових лікарських засобів і активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ). Фармацевтична компанія "Дарниця" готова і продовжує виробляти необхідні ліки, незважаючи на дії влади Індії", - прокоментував голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Зазначимо, що Індія є другим після Німеччини імпортером лікарських препаратів в Україні. У 2018 році обсяг індійського імпорту становив $146 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183841
 
 
 Топ коментарі
 
Это только иллюстрирует предвзятость(некомпетентность) врача. Фармпромышленность Украины лучшая на постсовке, лекарства экспортируются более чем в 80 стран. А ваше дело , платить за наш азитромицин 50 гр , индийский 50-80 или немецкий 200 , эффект будет тот же
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Ну-ну, шукай далі. До речі, "Дарниця" має европейський сертифікат якості, і він не куплений, як зараз почнуть писати, а виданий на основі повної перевірки виробницва європейськими спеціалістами, для закупівлі продукції в країни Євросоюзу. Чи ви думаєте, вони такі ж продажні, як наші бариги? Підписавши ці дозволи, європейці несуть не тілки матеріальну відповідальність, а й уголовну в своїх країнах. Так що шукай швейцарські ліки, там дуже розвинена хімічна промисловість.
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Дякую, ми знайшли німецький.
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Помнится, когда врач назначала жене препарат - предупредила, чтобы нашла хоть немецкий, хоть индийский, но только не ФК "Дарница"...
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Это только иллюстрирует предвзятость(некомпетентность) врача. Фармпромышленность Украины лучшая на постсовке, лекарства экспортируются более чем в 80 стран. А ваше дело , платить за наш азитромицин 50 гр , индийский 50-80 или немецкий 200 , эффект будет тот же
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лучшая, но не в сравнении с той же хорватской КРКА.
Была лучшая, но с 14 года, когда прекратили проверки на качество - уровень сильно упал.
Правительство можно понять - надо наполнять бюджет. Но на качестве лекарств это сказалось крайне негативно.
Теперь беру или ТЕВА, там качественные генерики, или КРКА - по той же причиине.
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Ну-ну, шукай далі. До речі, "Дарниця" має европейський сертифікат якості, і він не куплений, як зараз почнуть писати, а виданий на основі повної перевірки виробницва європейськими спеціалістами, для закупівлі продукції в країни Євросоюзу. Чи ви думаєте, вони такі ж продажні, як наші бариги? Підписавши ці дозволи, європейці несуть не тілки матеріальну відповідальність, а й уголовну в своїх країнах. Так що шукай швейцарські ліки, там дуже розвинена хімічна промисловість.
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я знаю что Дарница имеет сертификаты GMP, международного образца. Это правда. Но, во-первых, серитфикат выдается не на ВСЕ производство, а на отдельные линии. А во-вторых, то что производит Дарница для Европы и для Украины - это две большие разницы. В Украине занижены требования к качеству, проверки не проводятся, чтобы наполнять бюджет.
Вот фарма булки и расслабила.
Качество дарницких да и фармаковских ЛС сильно упала.
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Дарница сейчас гонит такую откровенную туфту, что Индия отдыхает. Банальные препараты от гипертонии типа лизиноприлов не действуют. Занижают кол-во активного вещества.
Конечно, так можно делать дешевле - если совать туда вместо лизиноприла метилцеллюлозу - и не накладно, и пациету не повредит. Ну, кроме гипертонического криза.. ну хз эти старики вечно от чего-нибудь мрут, правда, Филя?
а ГДЕ вы возьмете АФИ, можно узнать? Украина АФИ не производит, тем более в таких кол-вах, хватит врать!
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ТДВ «ІнтерХім» - Розробка способів отримання (методів синтезу) та очищення активних фармацевтичних інгредієнтів (лікарських субстанцій) http://interchem.ua/ua/article/farmacevticheskaya-razrabotka-afi
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З 2015 року в ПАТ "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) у м. Шостка. Його планова потужність становить 100 тонн субстанцій на рік.
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Українська фармацевтика не постраждає від заборони... Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183841

Якщо нас завірили, що НЕ - це означає, що саме ТАК. Доведено практикою. Українська фармацевтика не постраждає від заборони Індії на експорт компонентів ліків, - Шимків - Цензор.НЕТ 3038
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