 Українська фармацевтика не постраждає від заборони Індії на експорт компонентів ліків, - Шимків

Уряд Індії заборонив експорт 27 активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та готових лікарських засобів у зв'язку з необхідністю боротися з коронавірусом всередині країни. Зокрема, під заборону потрапили парацетамол, антивірусні препарати, антибіотики, пишуть Українські новини.
Індія є одним з ключових постачальників ліків і їхніх компонентів на світовому ринку, тому заборона порушить ланцюжок поставок і спричинить негативний вплив на фармацевтичне виробництво в Європі та США. Втім, представники українських фармкомпаній запевняють, що зможуть перебудуватися на вітчизняну сировину і зберегти обсяги виробництва.
"Добре, що в Україні є потужна незалежна фармацевтична індустрія з виробниками готових лікарських засобів і активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ). Фармацевтична компанія "Дарниця" готова і продовжує виробляти необхідні ліки, незважаючи на дії влади Індії", - прокоментував голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.
Зазначимо, що Індія є другим після Німеччини імпортером лікарських препаратів в Україні. У 2018 році обсяг індійського імпорту становив $146 млн.
Была лучшая, но с 14 года, когда прекратили проверки на качество - уровень сильно упал.
Правительство можно понять - надо наполнять бюджет. Но на качестве лекарств это сказалось крайне негативно.
Теперь беру или ТЕВА, там качественные генерики, или КРКА - по той же причиине.
Вот фарма булки и расслабила.
Качество дарницких да и фармаковских ЛС сильно упала.
Конечно, так можно делать дешевле - если совать туда вместо лизиноприла метилцеллюлозу - и не накладно, и пациету не повредит. Ну, кроме гипертонического криза.. ну хз эти старики вечно от чего-нибудь мрут, правда, Филя?
а ГДЕ вы возьмете АФИ, можно узнать? Украина АФИ не производит, тем более в таких кол-вах, хватит врать!
Якщо нас завірили, що НЕ - це означає, що саме ТАК. Доведено практикою.