 Інкасаторський автомобіль і легковик зіткнулися лоб у лоб у Києві: двоє загиблих, - ДСНС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
"23 березня о 03:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка виникла на вул. Зарічній, 41, що в Дарницькому районі столиці, в одному із авто виникла пожежа.
Прибувши, рятувальники встановили, що зіткнулись автівка Chevrolet Aveo та інкасаторський автомобіль Volkswagen Transporter. В авто Chevrolet Aveo виникла пожежа. Водій та пасажирка палаючого авто загинули на місці", - сказано в повідомленні.
Бійці деблокували тіла за допомогою гідравлічного інструменту. Також рятувальники деблокували потерпілого з інкасаторського автомобіля та передали бригаді швидкої медичної допомоги.
О 03:40 займання було ліквідовано. Обставини події наразі встановлюються.
Л | ↓ ↓ ↓ ↓ х |В| ↑ ↑ ↑ ↑ |Л
Де Л - ліхтарі, В - відбійник між полосами, х - положення інкасаторів на фото.
Честно говоря, за содержимое штанов сильно побаивался.
Но, водилы там - настоящие профи, хоть наш был бывший электронщик.
В'їзд на Південний міст, полоси розділені зеленою зоною, яку видно праворуч на фото.