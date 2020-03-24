EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події
  8762  27
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2820) Київ (7518) ДСНС (2341)

 Інкасаторський автомобіль і легковик зіткнулися лоб у лоб у Києві: двоє загиблих, - ДСНС. ФОТО

Унаслідок ДТП за участю інкасаторського і легкового автомобілів у Дарницькому районі Києва в понеділок вночі загинули водій і пасажир легковика, а також постраждав водій інкасаторського автомобіля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"23 березня о 03:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка виникла на вул. Зарічній, 41, що в Дарницькому районі столиці, в одному із авто виникла пожежа.

Прибувши, рятувальники встановили, що зіткнулись автівка Chevrolet Aveo та інкасаторський автомобіль Volkswagen Transporter. В авто Chevrolet Aveo виникла пожежа. Водій та пасажирка палаючого авто загинули на місці", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція. ФОТОрепортаж

Інкасаторський автомобіль і легковик зіткнулися лоб у лоб у Києві: двоє загиблих, - ДСНС 01
Фото: сайт ДСНС

Бійці деблокували тіла за допомогою гідравлічного інструменту. Також рятувальники деблокували потерпілого з інкасаторського автомобіля та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

О 03:40 займання було ліквідовано. Обставини події наразі встановлюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183839
 
 
 Топ коментарі
 
Інкасатори ніколи не дотримуються ПДР. Стати на пішохідному переході, чи на тротуарі- перекривши всім рух- є нормою. На зауваження вернуть свої рила. При виїзді з другорядної- просто виїзджають і все. Зупинився ти чи ні, щоб їх пропустити- неважливо. Маршрутчики, в порівнянні з ними- зразкові водії
 показати весь коментар
 
инкасатор на встречной полосе
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
По фотці - ні. Подивіться на ліхтарі - бортик праворуч це розділитель. Якщо машини не розвернуло під час аварії, то інкасатор якраз на своїй полосі.
 показати весь коментар
 
 
1.2 В Україні установлено правосторонній рух транспортних засобів. Это из пдр.
 показати весь коментар
 
Як на мене, виглядає так:
Л | ↓ ↓ ↓ ↓ х |В| ↑ ↑ ↑ ↑ |Л
Де Л - ліхтарі, В - відбійник між полосами, х - положення інкасаторів на фото.
 показати весь коментар
 
 
тогда выходит что что авео вообще оказался не там где должен быть, т.е. он на односторонней дороге ехал против движения. На проспекте Бажана что ли?
 показати весь коментар
 
 
Ну так виглядає. Хоча дуже важко щось сказати по 1 фотці.
 показати весь коментар
 
Я вот тоже не понимаю,второе лобовое за последнее время,где есть отбойник...как они ухитрились?
 показати весь коментар
 
 
Инкассаторы явно на встречке находятся...хотя хз, как оно было...
 показати весь коментар
 
 
Інкасатори ніколи не дотримуються ПДР. Стати на пішохідному переході, чи на тротуарі- перекривши всім рух- є нормою. На зауваження вернуть свої рила. При виїзді з другорядної- просто виїзджають і все. Зупинився ти чи ні, щоб їх пропустити- неважливо. Маршрутчики, в порівнянні з ними- зразкові водії
 показати весь коментар
 
 
Зачасту ще й під шафе їздять. Їх все рівно зупиняти заборонено.
 показати весь коментар
 
Помню, меня везли на инкассаторской в Днепр днем по Кременчуку со скоростью не меньше 140.
Честно говоря, за содержимое штанов сильно побаивался.
Но, водилы там - настоящие профи, хоть наш был бывший электронщик.
 показати весь коментар
 
похоже на ограблєнійє - воровать нічєго нєнадо - до вас усьо украдєно
 показати весь коментар
 
Для всіх "експертів", які з розумним видом коментують про "встрєчку"!
В'їзд на Південний міст, полоси розділені зеленою зоною, яку видно праворуч на фото.
 показати весь коментар
 
 
А подробней? Каким образом зелёные насаждения отменяют правосторонее движение? Если на этом участке односторонее то как то обозначьте это в подробностях.
 показати весь коментар
 
Пояснюю для немісцевих: на в"їзді в київ по чотири полоси в кожну сторону розділені бетонним бар"єром. ближче до мосту бар"єр замінений відбійниками, з травою між ними (чітко видно праворуч на фото). Тобто - в кожну сторону по чотири полоси. Аварія сталася на цих чотирьох полосах в одну сторону (в сторону мосту). Так зрозуміліше?
 показати весь коментар
 
 
Спасибо понятно! Те авария на односторонем движении и судя по фото практически лоб в лоб как так смогли, что то непонятно.
 показати весь коментар
 
Ну да. Ктото из них по встречке аж с правого берега ехал
 показати весь коментар
 
Это не проспект Бажана, вася. Это параллельная ему улица
 показати весь коментар
 
Іди вчити уроки, бо залишать на другий рік, таким же дуріком (незнайкою з ієрогліфами) і залишишся
 показати весь коментар
 
А вы карту Киева купите. Авария сталася на четырех полосах он пишет. Умора
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору