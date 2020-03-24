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Все про:карантин (846) Івано-Франківська область (282) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Стверджувати, що медсестри інфіковані саме від померлої жінки, не можна: всі заходи безпеки були дотримані, - головний санлікар Івано-Франківської області Савчук

На Прикарпатті досліджують, яким чином могли заразитися коронавірусом двоє медичних працівників обласної інфекційної лікарні, оскільки там вони оглядали хворого, перебуваючи в захисних костюмах і масках.

Про це Укрінформу повідомив головний санітарний державний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ці медсестри працюють в обласній інфекційній лікарні. Вони оглядали і надавали меддопомогу там жінці, яка померла від Covid-19. Ми не можемо стверджувати, що вони інфіковані саме від померлої жінки. Зараз ми вивчаємо це питання, бо лікарі і медичні сестри працювали в засобах захисту. Тобто в костюмах, масках… усі заходи безпеки були дотримані", - стверджує Савчук.

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Він зауважив, що медики, в яких підтвердили коронавірус, не перебували за кордоном. Лише за тиждень у них піднялася висока температура і з’явилися симптоми недуги.

"Станом на учора їхній стан оцінювали як легкий", - зазначив Савчук.

Наразі результати дослідження на коронавірус очікує також співробітниця поліції, яка опитувала чоловіка померлої від Covid-19.

Як повідомлялося, напередодні на Прикарпатті підтвердили три випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію, зокрема, виявили й у чоловіка 56-річної жінки, яка померла 17 березня від коронавірусу. Раніше він повернувся із Чехії.

Загалом в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 5 випадків коронавірусу, 1 – летальний.

Також читайте: Коронавірус підтвердився у двох медсестер і поліціянтки, які контактували з померлою від COVID-19 в Івано-Франківську, - головний санлікар області Савчук

Станом на 24 березня в обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус перебувають 42 пацієнти. Стан чотирьох з них оцінюють як важкий.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183836
 
 
 Топ коментарі
 
началось. умерла одна на ивано-франковщине ,мать тут же обвинила врачей. медсестры заразились на работе - от них тут же открестились ( как и прошлые 29 лет у нас хирурги наркоманили и через иглу заражались гепатитом С, а не в операционной работая без надлежащего обеспечения). и это все за 4000грн зарплаты. вы ,б..ди, можете переживать из-за нехватки ИВЛ, но я бы все-так нервничал на вашем месте по другому поводу...аппарат ИВЛ без медперсонала - мусор
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Зеленський бере ситуацію під контроль. Полотно, олія, сльози, шмаркліУтверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук - Цензор.НЕТ 8154
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Нет ,так не бывает ,виновные ВСЕГДА есть и их надо выявлять и примерно наказывать !!!
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Та да. Вот нулевой пациент пандемии - мертвая летучая мышь - идите и накажите
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Сказка про мышей это для тех у кого тараканы в голове !
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думаю в этой ситуации без летучих мышей не обошлось..
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вирус китайцы замутили 100% , а за мышами сховались
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Зеленський бере ситуацію під контроль. Полотно, олія, сльози, шмаркліУтверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук - Цензор.НЕТ 8154
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Прямо разрыв одной теории за другой. Теоретики сказали, что от умерших заразиться нельзя, так как они не чихают.
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началось. умерла одна на ивано-франковщине ,мать тут же обвинила врачей. медсестры заразились на работе - от них тут же открестились ( как и прошлые 29 лет у нас хирурги наркоманили и через иглу заражались гепатитом С, а не в операционной работая без надлежащего обеспечения). и это все за 4000грн зарплаты. вы ,б..ди, можете переживать из-за нехватки ИВЛ, но я бы все-так нервничал на вашем месте по другому поводу...аппарат ИВЛ без медперсонала - мусор
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Так. Скоріш за все вони у генделі куштували суп з уханського бетмена.
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Зрозуміло. Виплат не отримають. Добре ще якщо лікарняний дадуть.
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похоже, у нас почалось заражение через ветер...
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-А кто же их тогда заразил... ? -...В тот день над больницей видели летающую тарелку.. . Утверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины, нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук - Цензор.НЕТ 8314
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Как-то даже стыдно такое заявлять. Этот санврач Савчук явный неадекват.

Сегодня настраивал телик и случайно наткнулся на каую-то юморную передачу, где высмеивали студента с красным дипломом. Это же настоящая какократия, чуваки. Каких же безумных дураков надо набрать на ТВ?
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значить, маски були бутафорські. Захищає тільки респіратор класу 3 (95) та окуляри. А ше краще - скафандр
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Мы видели эти маски и защиту по многочисленным фото. В савнении с теми же китайскими или корейскими наши - это совковая бутафория для начальства. Ни от чего оно не защищает.
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Від духа святого заразилися? "Нєпорочноє зараженіє"? Кличте попа РПЦшного - най зафіксує диво! Утверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины, нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук - Цензор.НЕТ 406
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главный санврач Ивано-Франковской области Савчук - редкостный *****. гнать нахер с должности эту мразину.
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Деньги от пациентки забыли продезинфицировть. Стверджувати, що медсестри інфіковані саме від померлої жінки, не можна: всі заходи безпеки були дотримані, - головний санлікар Івано-Франківської області Савчук - Цензор.НЕТ 748
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У Вас не надто глибоко аргументована версія їх зараження.
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Вірус невважав,ті заходи достатніми... Стверджувати, що медсестри інфіковані саме від померлої жінки, не можна: всі заходи безпеки були дотримані, - головний санлікар Івано-Франківської області Савчук - Цензор.НЕТ 402 Йому до ...так звані"головні санітарні лікарі"
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та це і козі зрозуміло ,що зараження внутрішньолікарняне ,адже, на зарплатню медсестри не дуже по закордонам помандруєш..
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