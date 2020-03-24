EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події
  1875  12
Матеріали за темою:
Все про:гральний бізнес (140) Київська область (1152) Нацполіція (9206) Правоохоронні органи (943) Васильків (33)

 Поліція Василькова ліквідувала підпільний гральний заклад, який відновив свою роботу. ФОТОрепортаж

Поліція ліквідувала в Київській області підпільний гральний заклад, який відновив свою роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Небайдужі громадяни в соціальній мережі "Фейсбук" повідомили поліцейським про те, що у Василькові повторно відновив роботу гральний заклад, який днями було ліквідовано.

Вчора ввечері співробітники Васильківського відділу поліції спільно з працівниками управління карного розшуку та полку особливого призначення поліції Київщини прибули за вказаною адресою та провели невідкладний обшук. З підпільного грального закладу було вилучено 11 комп’ютерів у повній збірці.

Поліція Василькова ліквідувала підпільний гральний заклад, який відновив свою роботу 01

Всю комп’ютерну техніку буде направлено на експертизу.

Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до незаконного поновлення грального бізнесу.

Також читайте: У Києві ліквідовано аналітичний центр букмекерської контори, який працював цілодобово, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Поліція Василькова ліквідувала підпільний гральний заклад, який відновив свою роботу 02
Фото: сайт Нацполіції

Загалом поліція Васильківщини за добу припинила роботу двох підпільних гральних закладів.

"Шановні громадяни! Закликаємо Вас повідомляти про роботу гральних закладів правоохоронцям за номером "102". Анонімність гарантується", - йдеться в повідомленні відомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183835
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Як би власник ліквідували-ото да,а так "заведениЕ"
 показати весь коментар
 
 
и клиентов на хорошие деньги -они им все равно не нужны
 показати весь коментар
 
 
Похоже что от рук отбились . И вот в назидание другим , получайте .
 показати весь коментар
 
Казино,казино,казино это музыка ,танцы ,вино .... Полиция Василькова ликвидировала подпольное игорное заведение, которое возобновило свою работу - Цензор.НЕТ 7355Ставлю ВСЁ на ЗЕРО !!!
 показати весь коментар
 
Вопрос на засыпку:"Кто крышует игорный бизнес ?"
Подсказка : начинается на А .
 показати весь коментар
 
А это кто ? У нас в доме дворник Алексеевич , но он не по казино ,- это точно .
 показати весь коментар
 
Здесь можно писать через vpn. Это многое объясняет...
 показати весь коментар
 
у авак-овців з поліції Василькова своЇ пріорітети.. зебіли, ***
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору