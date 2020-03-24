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 Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії

Прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення працівниками Київської митниці під час оформлення експорту медичних масок з України до Іспанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

23 березня 2020 року на одному з інтернет-ресурсів була викладена інформація про обставини постачання за кордон двох партій медичних масок, вироблених в Україні. Як зазначається, поставка вказаного товару була здійснена за заниженою вартістю задля ухилення від сплати митних платежів та за сприяння працівників Київської митниці.

З огляду на викладене, прокуратурою міста Києва відомості про можливе вчинення службовими особами Київської митниці кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюватиме ТУ ДБР, розташоване в м. Києві, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, нещодавно іспанський телеканал RTVE проілюстрував сюжет про брак захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів виробництва ТОВ "БУК.ЮА".

Колишній генпрокурор Юрій Луценко ще 11 березня публікував список підприємств, які продавали маски і респіратори протягом останніх трьох місяців. ТОВ "БУК.ЮА" - 37-й пункт у цьому списку.

На митниці заявили, що експорт відбувся ще 2 і 6 березня і є легальним постачанням.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183834
 
   
 Топ коментарі
 
дружбан віслюка радуцький?
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не может быть, бородач все искоренил и перезагрузил
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не может быть, бородач все искоренил и перезагрузил
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качнут с фигурантов бабла, на том всё и закончится. Ворон ворону зебил зебилу глаз не выколет...
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а за перехваченные германией у словакии прокуратура преступно забыла
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Нє...Радуцький до Китаю поставлял. До Іспанії - то виробник - Бук.
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Пока будут обсасывать маски оллигархи продукты вывзут и цены поднимут на 50-100%. Коро нет у нас государства, оно есть только когда с нас нужно налоги поиметь!
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Та все нормально будет ... Договорнячок , междусобойчик - все как обычно в Украине .
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ОЙ!!! Невже ЗЕслуг "саджати" почнуть???
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ну наконец-то! через месяц просрались.... я, конечно, уверен, что это ни к чему не приведет, ну это уже хоть какой-то результат.....
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запахло баблом .решили поднять легкие бабки .и вся ихняя работа.........на зелоха
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Після такого кіпешу терміново назначили винного. Кого, невдовзі побачимо.
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Тут без товарища Берии не разобраться Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за экспорта медицинских масок в Испанию - Цензор.НЕТ 8744враги народа это его профиль ... Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за экспорта медицинских масок в Испанию - Цензор.НЕТ 9101
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А ведь помогало ! То , что после революции назвали "единая общность- советский народ" - диверсия Ленина вселенского масштаба. Отрицательная селекция и деградация ( только не нужно про "Наши корабли , бороздят просторы Вселенной ", все это результат работы "закрытых контор " с Королевым и др. , созданных Берией .)
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Нууу, когда ты знаешь ,что за тобой могут в любое время приехать и поставить к стенке у тебя будет приоритет ВЫЖИТЬ а не НАВОРОВАТЬСЯ ...это старо как Мир ..
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А відрубані руки будуть? Хоча, про що це я? Хто ж сам собі руку відрубає. Та й взагалі, там двом третинам Ради кнопки не буде чим натискати.
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Вообще коронавирус хороший повод нечистым на руку обогатиться , потеребанить бюджет
Вот к примеру - антисептики . Антисептиком может быть и чистый спирт , но об этом не говорят , а раскатывают рецепт антисептика
Да потому что АНТИСЕПТИК БУДЕТ СТОИТЬ НА ПОРЯДОК ЛОРОДЕ СПИРТА
В данном случае никого здоровье простого украинца не интересует
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Ніхто не змушує українця купувати антисептик, якщо в нього є спирт. Щодо власне рецепту антисептика, то він має сенс, оскільки загалом має кращі властивості, аніж чистий спирт, якщо казати про побутове застосування.
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Прокуратура открыла, прокуратура закрыла... прям, как я, окно каждый день... Слышу эти волшебные слова уже не первый год... как говорил Ходжа Насреддин, "сколько не говори халва, а во рту слаще не станет..."
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Та хрен уже с этими масками - смотрите, чтоб зерно не вывезли... из госзапаса...
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Алиби. алиби, алиби./Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий (в ответ): "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей".
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Я і не знав, що фельшер Радуцький єврей. Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії - Цензор.НЕТ 3229
P.S. А Пальчевский? Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії - Цензор.НЕТ 9358 Що не єврей? Хоча, якщо не депутат, то можливо, що і ні
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Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу 11 марта в эфире телеканала "112 Украина/gordon ua.com/news/politics/radutskij-palchevskomu-nadejus-gospoda-kotorye-rasprostranjali-lozh-o-fejkovoj-prodazhe-masok-za-granitsu-izvinjatsja-1491033.html
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есть данные что в кабмине Украины 62% евреи. Но экономика до эпидемии коронавируса падала.
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Это бред. Правительство Зели, вместо того, чтобы вовремя сделать заказ у украинского предприятия и обеспечить здравоохранение этими грёбаными масками, просто теперь ищет каких-то козлов отпущения и пытается криминализировать обычное предпринимательство и таможню впридачу, которые и так не работают нормально. Зато теперь у китайцев всё можно закупить.
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Ахахаах! Прокуратура возбудила дело дословно " по факту возможного совершения уголовного преступления"!!!
Ржунимагу! Мне нравится такая дебильная формулировка от прокуратуры!
Если есть "факт", то словосочетание "возможное совершение" с ним ни как не вяжется. Факт есть часть реальной действительности. Так вот "факт возможного совершения уголовного преступления" является обыкновенным примером трактования вызванной лёгкой дебильностью. Это как быть немножко беременной. Или беременная или нет. Или есть факт совершения преступления или нет такого факта. И перед тем как теребить свой клитор прокуратуре т.е. возбуждать дело, следовало бы просто поинтересоваться обстоятельствами. Но зачем же ими интересоваться? Можно посмотреть подкинутое порно, возбудиться и по факту просто по дрочить, по стонать и сымитировать некое подобие секса. Надеюсь они там в прокуратуре кончат не вынимая рук из карманов. ) Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії - Цензор.НЕТ 2934
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