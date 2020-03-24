 Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
23 березня 2020 року на одному з інтернет-ресурсів була викладена інформація про обставини постачання за кордон двох партій медичних масок, вироблених в Україні. Як зазначається, поставка вказаного товару була здійснена за заниженою вартістю задля ухилення від сплати митних платежів та за сприяння працівників Київської митниці.
З огляду на викладене, прокуратурою міста Києва відомості про можливе вчинення службовими особами Київської митниці кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюватиме ТУ ДБР, розташоване в м. Києві, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва.
Нагадаємо, нещодавно іспанський телеканал RTVE проілюстрував сюжет про брак захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів виробництва ТОВ "БУК.ЮА".
Колишній генпрокурор Юрій Луценко ще 11 березня публікував список підприємств, які продавали маски і респіратори протягом останніх трьох місяців. ТОВ "БУК.ЮА" - 37-й пункт у цьому списку.
На митниці заявили, що експорт відбувся ще 2 і 6 березня і є легальним постачанням.
Ворон воронузебил зебилу глаз не выколет...
https://www.youtube.com/watch?v=AJGNJoj7ReA
Вот к примеру - антисептики . Антисептиком может быть и чистый спирт , но об этом не говорят , а раскатывают рецепт антисептика
Да потому что АНТИСЕПТИК БУДЕТ СТОИТЬ НА ПОРЯДОК ЛОРОДЕ СПИРТА
В данном случае никого здоровье простого украинца не интересует
P.S. А Пальчевский? Що не єврей? Хоча, якщо не депутат, то можливо, що і ні
Ржунимагу! Мне нравится такая дебильная формулировка от прокуратуры!
Если есть "факт", то словосочетание "возможное совершение" с ним ни как не вяжется. Факт есть часть реальной действительности. Так вот "факт возможного совершения уголовного преступления" является обыкновенным примером трактования вызванной лёгкой дебильностью. Это как быть немножко беременной. Или беременная или нет. Или есть факт совершения преступления или нет такого факта. И перед тем как теребить свой клитор прокуратуре т.е. возбуждать дело, следовало бы просто поинтересоваться обстоятельствами. Но зачем же ими интересоваться? Можно посмотреть подкинутое порно, возбудиться и по факту просто по дрочить, по стонать и сымитировать некое подобие секса. Надеюсь они там в прокуратуре кончат не вынимая рук из карманов. )