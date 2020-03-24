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 Жінку з Мукачева, у якої попередньо встановлено коронавірус, протестують повторно, - міськрада

Жінці з Мукачева, у якої попередньо встановлений коронавірус, будуть проведені повторні аналізи. Зараз її стан стабільний. Контактні особи встановлені, їх зобов'яжуть самоізолюватись.

Про це пресслужба Мукачівської міськради повідомляє в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Жінку, в якої попередньо встановлено коронавірус доставлено до обласної інфекційної лікарні. Будуть проведені повторні аналізи в референт-лабораторії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан пацієнтки стабільний.

Міські служби вже встановили дані контактних осіб, які могли перебувати в контакті з особою, в якої попередньо позитивний тест на коронавірус. Встановлено місця, де в ці дні могла побувати родина і з ким контактувала.
Всіх контактних осіб зобов’язують самоізолюватися

Багатоповерхівку, в якій проживає родина обробили дезинфекційним розчинами.

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Жінку з Мукачева, у якої попередньо встановлено коронавірус, протестують повторно, - міськрада 01

Нагадаємо, на ранок 24 березня в Україні зафіксовано 11 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 84 випадки. Про підтвердження виявлення коронавірусу на Закарпатті в МОЗ поки не повідомляли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183833
 
 
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Її чоловік нещодавно повернувся із Італії, а у неділю, вона поперлась із температурою до церкви на службу... хоча, якщо бути точним, до Московської сєкти, а не церкви, бо усі інші адекватні церкви, зачинені.
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