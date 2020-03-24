 Цього року падіння ВВП на 5% через коронавірус буде оптимістичним сценарієм, - заступниця голови ОП Ковалів

Про це вона повідомила під час онлайн-дискусії "СOVID-19", яка була організована Європейською бізнес асоціацією (ЄБА), передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"За оптимістичного сценарію з коронавірусом ми бачимо падіння 5% ВВП цього року", - сказала вона.
Ковалів додала, що через нестабільність ситуація змінюється щодня і складно будувати макроекономічні прогнози.
Все беды для Украины только из-за вашей ОПГ!
А, может, таки галоперидолу?
Це не квартал дурепа. Вірус тут нідочого!
бубочке еще нужно дать время, нужно подождать ...
он не виноват, это все барыги и Порох разворовал ...
Теперь любую хрень,которая происходит в государстве можно смело валить на коронавирус
................. помни ТЕ !
Это не оптимизим а дибелизм!
а так да, из-за вируса конечно
- суде по MH-17,
- сидящих без доказательств по делу Шеремета,
- подписанной зеленским осенью формуле штайнмайера,
- Оман и Патрушев,
- поздравления Путина,
- Сбитый в Иране украинский Боинг над Тегераном,
- "отведении войск",
- созданной слугами бюджетной дыре еще до всяких пандемий,
- нарушение конституции,
- НУ И ПРО АНАЛИЗЫ И СТАДИОН !
1. Увеличить выплаты из бюджета.
2. Уменьшить поступления в бюджет.
3. Отдать Приват Бене и послать нах МВФ,
"Ещё не всё! Убей вождя!"