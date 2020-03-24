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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
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Все про:ВВП (84) карантин (846) Ковалів Юлія (19) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Цього року падіння ВВП на 5% через коронавірус буде оптимістичним сценарієм, - заступниця голови ОП Ковалів

Заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів допускає падіння ВВП через пандемію коронавірусу на 5% у 2020 році.

Про це вона повідомила під час онлайн-дискусії "СOVID-19", яка була організована Європейською бізнес асоціацією (ЄБА), передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"За оптимістичного сценарію з коронавірусом ми бачимо падіння 5% ВВП цього року", - сказала вона.

Ковалів додала, що через нестабільність ситуація змінюється щодня і складно будувати макроекономічні прогнози.

Також читайте: У разі дотримання карантину вже в травні можна вийти з цієї ситуації і повернутися на роботу, - заступниця голови ОП Ковалів про тривалість епідемії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183831
 
 
 Топ коментарі
 
Дебилы! Слова "из-за коронавируса" здесь лишние!!!
Все беды для Украины только из-за вашей ОПГ!
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Не 5% падіння ВВП, а падіння всієї зевлади!
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Да заткните этой малохольной рот! Повылазили притрушенные, городские сумасшедшие.....
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Они вылезли еще в прошлом году, а 73% их выбрало.
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Ты забыл, наверное. Гражданка Ковалив при барыге была зам. министра экономики. А дальше состояла в наблюдательном совете Нафтогаза.
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Не 5% падіння ВВП, а падіння всієї зевлади!
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В принципе, ничего страшного - 40% рывка-5%падения -итого +35%роста. Заживём!
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Дебилы! Слова "из-за коронавируса" здесь лишние!!!
Все беды для Украины только из-за вашей ОПГ!
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Да, а в остальных странах, несмотря на пандемию, ВВП продолжает свой уверенный рост
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Что ты будешь хрюкать когда весь мир просядет на 5-10%, а Украина - на 20-30?
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Так ввп при зебілу уже і так падало, в Україні пандемія ж почалася рік тому- зелений вірус поїдав мозк у не обтяжених інтелектом ідіот і повністю позбавляв їх функції думати.
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Оптимитическим сценарием было выбрать клоуна в прзиденты
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Куда там "Гиперболоиду Инженера Гарина", вот в ОП фантасты так фантасты.
А, может, таки галоперидолу?
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падение ВВП из-за пандемии коронавируса Источник: https://censor.net.ua/n3183831
Це не квартал дурепа. Вірус тут нідочого!
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Пандемия, дефолт, война и капитуляция. Позор. Зато весело и хуже не будет. За голосование ануса платит все тело.
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Ублюдки! Падение началось еще до пандемии. Всю ответственность пытаются списать на вирус. Писюн по клавишам устал стучать.
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А на семь процентов за период правления преЗедента это из за какого вируса? Представляете масштаб про-ба, зебобики? Вирус минус пять, Зеленский минус семь!
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шо там они себе представляют?? максимум могут представить как их желудок наполняется картохой, пивом и таранькой
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я б не відмовився,але картопля зайва
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та шмыга говорил что никогда так хорошо небыло, инфляция мизер, бабла завались...
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Зато мы впереди планеты всей по запретам/закрытиям всего и вся
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Прослідкуйте за всіма глобальними катаклізмами, які приносить цей клоун! Він знакова фігура.
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Такий собі колективний чорт із вечорів на хуторі...Гоголь був дивною людиною. Його називали «відьмаком».
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Падение ВВП началось еще до короновируса...и началось оно по вине Зеленовируса...
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Это дурилово, конечно. Просто пустое место очень опытное. Думаю, если дойдет до голодных погромов, то никого то ВВП не будет интересовать.
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Ага. Прям из-за короновируса все? Кому вы лепите ету чушь? Уже как пол года все заводы останавливаются и люди выезжают из Украины еще о коронавирусе никто и не слышал ничего
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в Украине две беды . одна общемировая короновирус и вторая местная Зеленский . какая из них нас добъет пока непонятно В этом году падение ВВП на 5% из-за коронавируса будет оптимистическим сценарием, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 9021
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стрибнули, але спочатку не помітили, що униз
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раньше квартальные дурачки винили порошенко, в том, что в турборежиме монобольшинства было украдено 50 млрд гривен из бюджета. теперь квартальные дегенераты будут винить короновирус, в том, что с декабря 2019-го украинская экономика летит к дефолту. хорошо пристроились у корыта приСлуги каломойши - ****** наши деньги, а виноват кто-угодно, но только не они.
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злой ТЫ !
бубочке еще нужно дать время, нужно подождать ...
он не виноват, это все барыги и Порох разворовал ...
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Врёт. Намародёрит кодлан Коломойского на 25%- Вечерело, солнце село, Ветерок слегка, Прогуляться девка вышла,Все равно война.
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5% втрат реального ВВП плюс девальвація на 12%. ВВП в доларах мінус $26 млрд. до 124 млрд. за 3 тижні карантину.
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саме для того його в країну імпортували що б було на що списати повний провал в економіці?якби не було коронавірусу його треба було вигадати..
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Вот же повезло Зе.
Теперь любую хрень,которая происходит в государстве можно смело валить на коронавирус
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Повезло зебилам, на вирус можно списать все неудачи.
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а как же обещаный подьем на 40% команды ЗЕ на выборах ???

................. помни ТЕ !
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Они ж обещали +40%.И не соврали.Имеем отрицательный,но рост
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Вже більше шести місяців все"падає",а тепер зекоманда буде всім зебілам із 73% розповідати .що все це винувата епідемія. Хавайте лохі своє лайно що вибрали,ну а чому більшість українців,які не голосували (обо навіть взагалі не прийшли на вибори) повинні це переносити. Радує одно,що десятки моїх знайомих,що голосували за цей табун неучів,надіючись на краще, зараз просять вибачення,каяться і люто ненавидять тих кого вибрали і хочуть повернути пороха до влади.
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5% когда всё стоит минимум месяц?
Это не оптимизим а дибелизм!
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да да да. именно из-за короновируса вы не выполнили бюджет 2019 и уже провалили бюджет 2020 в январе и феврале
а так да, из-за вируса конечно
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Ось вам і відповідь про карантин. Чому та навіщо. Зелені знищили економіку ще до початку пандемії, а тепер усе будуть валити на вірус.
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за короновирусом мы не должны забывать о:
- суде по MH-17,
- сидящих без доказательств по делу Шеремета,
- подписанной зеленским осенью формуле штайнмайера,
- Оман и Патрушев,
- поздравления Путина,
- Сбитый в Иране украинский Боинг над Тегераном,
- "отведении войск",
- созданной слугами бюджетной дыре еще до всяких пандемий,
- нарушение конституции,

- НУ И ПРО АНАЛИЗЫ И СТАДИОН !
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Теперь зебуины на короновирус будут списывать свои обосравшиеся *опы. Как вовремя он родимый. Наверное именно для этого и свозили со всего света без карантина потенциальных разносчиков
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Главное - обязательно сделать ТРИ вещи!
1. Увеличить выплаты из бюджета.
2. Уменьшить поступления в бюджет.
3. Отдать Приват Бене и послать нах МВФ,

"Ещё не всё! Убей вождя!"
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