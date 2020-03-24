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 Поліція склала понад 2 тис. адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні, - Білошицький

Правоохоронці з початку дії в Україні карантину склали понад 2 тис. адміністративних протоколів за порушення карантинних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Станом на зараз вже понад 2 тис. протоколів було складено за порушення карантинних заходів", - повідомив він.

За його словами, йдеться про порушення правил перевезення пасажирів, робота закладів, які повинні були б закритися, а також низці інших порушень.

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Також він повідомив, що на цей момент вже є одне рішення суду щодо притягнення до відповідальності за порушення карантинних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183830
 
 
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жуткие злодеи... всё от них... Полиция составила более 2 тыс. админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 6825а бубочка он святой, но под каждым камнем сидит злющий порохобот...
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"Жжетшь, басурманин" (С)
Вам еще 9 с половиной тысяч украинцев, только за один день въехавших, проверять в самоизоляции, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 24 ЧАСА В ДЕНЬ.

Очень переживаю, а будет ли время полиции на посс*ть.
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так то перевод дословный, а нужен литературный Полиция составила более 2 тыс. админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 3752
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Новая статья доходов. Теперь понятно зачем столько полиции.Кто боится идти на фронт и защищать страну,идёт в полицаи.
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Білошицький банальний подонок і брехун..він покриває злочинців патрульної поліції..
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Где какая драка так сразу подробности в СМИ а тут 2 тыс. админпротоколов и никакой информации . Где ? Кого ? За что ? Аналитика . Квалификация . Детали и подробности . В общем делаем вывод - втихаря стригут бабло . Причем так что бы люди реально не понимали за что их могут вздрючить .
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