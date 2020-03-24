 Поліція склала понад 2 тис. адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні, - Білошицький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
"Станом на зараз вже понад 2 тис. протоколів було складено за порушення карантинних заходів", - повідомив він.
За його словами, йдеться про порушення правил перевезення пасажирів, робота закладів, які повинні були б закритися, а також низці інших порушень.
Також він повідомив, що на цей момент вже є одне рішення суду щодо притягнення до відповідальності за порушення карантинних заходів.
Вам еще 9 с половиной тысяч украинцев, только за один день въехавших, проверять в самоизоляции, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 24 ЧАСА В ДЕНЬ.
Очень переживаю, а будет ли время полиции на посс*ть.