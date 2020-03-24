 Нові правила відвідування магазинів у Києві: 1 людина на 10 кв. м, продавці зобов'язані міряти температуру, а продукти тільки в упаковці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба КМДА.
Необхідно забезпечити наявність споживачів у торгівельному приміщенні з розрахунку 1 людина на 10 кв. м і заходи щодо дотримання санітарних норм, не допускати до торгових приміщень осіб без засобів індивідуального захисту (масок).
Крім того, забороняється продаж незахищених продуктів харчування (допускати до продажу тільки фасовані продукти і продукти в упаковці).
"Забезпечити працівників, які мають найбільший контакт із відвідувачами, засобами індивідуального захисту (з розрахунку 1 медична маска на 3 години роботи на особу та 1 флакон (100 мл) спиртовмісного антисептика на 1 особу на зміну (до 12 годин), провести відповідне навчання з використання та знешкодження відпрацьованих масок, серветок та встановити відповідний контроль за дотриманням правил", - йдеться в повідомленні.
Також потрібно забезпечити проведення щоденної термометрії всіх працівників, результати термометрії вносити в оформлені на кожного працівника листи термометрії, не допускати до роботи осіб з ознаками інфекційного захворювання.
Тоесть терь я, вместо того, чтоб обмацать две двери вместе с 4мя квартирами должен обмацать четыре + два раза лифт вместе с полусотней?
Хорошо придумано.
А у меня нема грошей на маску , значит сдохну голодной смертью , бо в магазин не пустят . Слава Украине
В Европе продавцы не меряют температуру, а тут прям катастрофа.
А потом удивляются откуда паника.