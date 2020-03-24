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 Київські новини, Суспільство
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 Нові правила відвідування магазинів у Києві: 1 людина на 10 кв. м, продавці зобов'язані міряти температуру, а продукти тільки в упаковці

Заклади громадського харчування та продовольчої торгівлі м. Києва мають забезпечити низку профілактичних та протиепідемічних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба КМДА.

Необхідно забезпечити наявність споживачів у торгівельному приміщенні з розрахунку 1 людина на 10 кв. м і заходи щодо дотримання санітарних норм, не допускати до торгових приміщень осіб без засобів індивідуального захисту (масок).

Крім того, забороняється продаж незахищених продуктів харчування (допускати до продажу тільки фасовані продукти і продукти в упаковці).

"Забезпечити працівників, які мають найбільший контакт із відвідувачами, засобами індивідуального захисту (з розрахунку 1 медична маска на 3 години роботи на особу та 1 флакон (100 мл) спиртовмісного антисептика на 1 особу на зміну (до 12 годин), провести відповідне навчання з використання та знешкодження відпрацьованих масок, серветок та встановити відповідний контроль за дотриманням правил", - йдеться в повідомленні.

Також потрібно забезпечити проведення щоденної термометрії всіх працівників, результати термометрії вносити в оформлені на кожного працівника листи термометрії, не допускати до роботи осіб з ознаками інфекційного захворювання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183828
 
   
 Топ коментарі
 
Мудро, я бы даже сказал бы - мУдРО. Внутрь 1 на 10 м.кв., а снаружи человек 200 в 1 метре друг от друга и 50% без масок.
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БЕЗДУМНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРОВОЦИРОВАНИЯ ПОГРОМОВ.
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Мудро, я бы даже сказал бы - мУдРО. Внутрь 1 на 10 м.кв., а снаружи человек 200 в 1 метре друг от друга и 50% без масок.
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А 10 человек на 500 кв. м торговой площади не хочешь? Даже без очереди снаружи! Зато цены на товары благополучно полезли вверх! А для торгашей - это главное. а не борьба с короновирусом!
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БЕЗДУМНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРОВОЦИРОВАНИЯ ПОГРОМОВ.
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так дальше пойдет то встанет проблема где брать продукты... деньги кончаются, магазины закрываются, транспорт не ходит
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Меня другое бесит: эти падлы таки собрались заварить мусоропроводы типа под шумок как рассадники вируса. Уже объявления по подъездам расклеили.

Тоесть терь я, вместо того, чтоб обмацать две двери вместе с 4мя квартирами должен обмацать четыре + два раза лифт вместе с полусотней?

Хорошо придумано.
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не допускать к торговым помещениям лиц без средств индивидуальной защиты (масок)

А у меня нема грошей на маску , значит сдохну голодной смертью , бо в магазин не пустят . Слава Украине Новые правила посещения магазинов в Киеве: 1 человек на 10 кв. м, продавцы обязаны мерить температуру, а продукты только в упаковке - Цензор.НЕТ 61
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Главное не это а чтобы не росли цены и был ассортимент !!!
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А овощи кто паковать будет ? А фрукты ? Или быдлу излишки не положены ? Гречку жрите! О свежем мясе также забудьте !
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если продавцы будут тратить время на из мерение температуры и фасовку продуктов - готовьтесь к подъему цен.
В Европе продавцы не меряют температуру, а тут прям катастрофа.
А потом удивляются откуда паника.
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Без маски - маску не купить. Зебильный закон от вислюка Хотя о чем это Я, их один хрен крадуцкий вывез.
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