 Нові правила відвідування магазинів у Києві: 1 людина на 10 кв. м, продавці зобов'язані міряти температуру, а продукти тільки в упаковці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба КМДА.

Необхідно забезпечити наявність споживачів у торгівельному приміщенні з розрахунку 1 людина на 10 кв. м і заходи щодо дотримання санітарних норм, не допускати до торгових приміщень осіб без засобів індивідуального захисту (масок).

Крім того, забороняється продаж незахищених продуктів харчування (допускати до продажу тільки фасовані продукти і продукти в упаковці).

"Забезпечити працівників, які мають найбільший контакт із відвідувачами, засобами індивідуального захисту (з розрахунку 1 медична маска на 3 години роботи на особу та 1 флакон (100 мл) спиртовмісного антисептика на 1 особу на зміну (до 12 годин), провести відповідне навчання з використання та знешкодження відпрацьованих масок, серветок та встановити відповідний контроль за дотриманням правил", - йдеться в повідомленні.

Також потрібно забезпечити проведення щоденної термометрії всіх працівників, результати термометрії вносити в оформлені на кожного працівника листи термометрії, не допускати до роботи осіб з ознаками інфекційного захворювання.

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