 Німеччина почала приймати хворих на коронавірус з Італії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив глава уряду німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer).

Хворих погодилися розмістити в лікарнях Дрездена і Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів і готовність прийняти додаткових пацієнтів.

"Це дуже важливий знак, що ми також можемо допомагати іншим", - заявив Кречмер і додав, що це також дасть можливість краще вивчити хворобу та шляхи її лікування.

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У Саксонії станом на понеділок було зафіксовано 865 випадків інфікування коронавірусом, троє людей загинуло від викликаної ним хвороби.

Разом з тим, в Італії вже два дні поспіль зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом і випадків смерті від викликаної ним хвороби COVID-19.

Згідно з офіційними даними італійського уряду, у понеділок, 23 березня, від COVID-19 в країні загинула 601 особа, у неділю - 651, а у суботу - 793. Останній показник - був рекордом за кількістю смертей від хвороби за добу в окремій країні.

Також знизилося і число нових інфікованих з 6557 у суботу, до 4789 у понеділок.

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Ще не перемога над коронавірусом

Глава медичного відомства найбільш постраждалого від COVID-19 італійського регіону Ломбардія Джуліо Галлера заявив, що це ще не можна назвати перемогою над хворобою. "Але вже можна побачити світло в кінці тунелю", - заявив Галлера.

Більш стриманим у своїх оцінках був голова Національного інституту здоров'я Італії Сільвіо Брусаферро.

"Ці цифри є позитивними, але я не маю сміливості твердо говорити, що це тренд на пониження", - зазначив експерт.