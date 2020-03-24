EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
  6714  30
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1426) Італія (449) карантин (846) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Німеччина почала приймати хворих на коронавірус з Італії

У ніч на вівторок, 24 березня, в аеропорту Лейпциг-Галле прибув літак італійських ВПС з вісьмома італійськими хворими COVID-19. Напередодні у ФРН погодилася на прохання уряду Італії прийняти на лікування хворих на коронавірус італійців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив глава уряду німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer).

Хворих погодилися розмістити в лікарнях Дрездена і Лейпцига, які повідомили про наявність ресурсів і готовність прийняти додаткових пацієнтів.

"Це дуже важливий знак, що ми також можемо допомагати іншим", - заявив Кречмер і додав, що це також дасть можливість краще вивчити хворобу та шляхи її лікування.

Також читайте: COVID-19: Армія Іспанії знаходить покинутих і мертвих людей у будинках для літніх людей

У Саксонії станом на понеділок було зафіксовано 865 випадків інфікування коронавірусом, троє людей загинуло від викликаної ним хвороби.

Разом з тим, в Італії вже два дні поспіль зменшується кількість зафіксованих нових заражень коронавірусом і випадків смерті від викликаної ним хвороби COVID-19.

Згідно з офіційними даними італійського уряду, у понеділок, 23 березня, від COVID-19 в країні загинула 601 особа, у неділю - 651, а у суботу - 793. Останній показник - був рекордом за кількістю смертей від хвороби за добу в окремій країні.

Також знизилося і число нових інфікованих з 6557 у суботу, до 4789 у понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія коронавірусу: 20% жителів Землі зазнали заходів соціальної ізоляції

Ще не перемога над коронавірусом

Глава медичного відомства найбільш постраждалого від COVID-19 італійського регіону Ломбардія Джуліо Галлера заявив, що це ще не можна назвати перемогою над хворобою. "Але вже можна побачити світло в кінці тунелю", - заявив Галлера.

Більш стриманим у своїх оцінках був голова Національного інституту здоров'я Італії Сільвіо Брусаферро.

"Ці цифри є позитивними, але я не маю сміливості твердо говорити, що це тренд на пониження", - зазначив експерт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183827
 
 
 Топ коментарі
 
У немцев можно только учиться. Дисциплинированная, трудолюбивая нация с холодной трезвой головой.
У немцев и близко не могло быть ситуации, как у нас в Новых Санжарах, когда "вовчиці" камнями бросают в автобус с людьми, которых везут на карантин.
 показати весь коментар
 
А яку кацапи допомогу послали?
 показати весь коментар
 
100 спецов по бактериологическому оружию - для прохождения практики применения ОМП Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии - Цензор.НЕТ 6086
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Порнхаб открыл бесплатный премиум-аккаунт для всех на Обозревателе написали полчаса назад. Интересно, уменьшится число комментирующих на ЦН?
 показати весь коментар
 
 
Ага. Фейсбук, который и подсовывают в фидленту такие ньюсы
 показати весь коментар
 
да, канєшно, маскі - то непотріб, мусор. Ото як єуропейці лоханулись - той непотріб у нас валявся по три копіки - пилився, а вони за пітнацять йєвро їх купують. Тупі еуропейці! ха-ха-ха!!! Давайте ше їм продамо, за кеш, мімо каси - ото навар буде!!! Тільки чомусь навіть наші умнікі, шо розказують нам про бєсполєзность, не пускають без маски ні в транспорт, ні в другійє обществєннийє помєщєнія. Отож бо!
 показати весь коментар
 
 
У немцев можно только учиться. Дисциплинированная, трудолюбивая нация с холодной трезвой головой.
У немцев и близко не могло быть ситуации, как у нас в Новых Санжарах, когда "вовчиці" камнями бросают в автобус с людьми, которых везут на карантин.
 показати весь коментар
 
 
заметьте, у немцев скромная Анжела. а не тупое хамло Вовик
 показати весь коментар
 
 
Де тут ті, що кукарєкалі: «Вот вам ЕС ! »?
 показати весь коментар
 
 
согласились принять по просьбе....., когда в Италии все громче стали говорить о выходе с ЕС..
 показати весь коментар
 
 
С немцами понятно, но чем могут помочь посланные ****** в Италию кацапские военные (!) специалисты?! Баширов и Петров?
 показати весь коментар
 
 
Очнулись дурни. Наверно им стало из-за стыдно из-за кацапов приславших помощь.
 показати весь коментар
 
100 спецов по бактериологическому оружию - для прохождения практики применения ОМП Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии - Цензор.НЕТ 6086
 показати весь коментар
 
 
Цитирую. Это вчерашняя новость. Всего вылетело 14 самолетов.
Девять военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетели в Италию накануне, 22 марта. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Россия также передала Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.
 показати весь коментар
 
Краще б забрали 100 хворих, а не туристів слали.
 показати весь коментар
 
Ага. Помощь. Після якої:
«23 марта 2020
Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону»
 показати весь коментар
 
Допомогу з Рашки отримала Iталiя, а не Нiмеччина.. Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии - Цензор.НЕТ 4868
 показати весь коментар
 
Почему до сих пор никто не спешил помочь Италии? В голове не укладывается. Или европейцы только на дурацких съездах и парламентах способны трындеть про единство?
 показати весь коментар
 
Мусоліні і Гітлеру мають допомагати комуністи.
 показати весь коментар
 
 
Італії допомагає китай - воні торгівельні партнери.
 показати весь коментар
 
видимо ты/вы будете первым кто во время городского пожара побежит за два квартала тушить дом знакомых и лиш потом вернётесь тушить собственный дом спасти свою семью.(респект и уважение!!и семья думаю,,достойно" оценит такой поступок) Німеччина почала приймати хворих на коронавірус з Італії - Цензор.НЕТ 3319 Німеччина почала приймати хворих на коронавірус з Італії - Цензор.НЕТ 375
 показати весь коментар
 
 
Теперь я окончательно поверил Путину, что Европа загнила и распалась Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии - Цензор.НЕТ 1773
 показати весь коментар
 
 
""Это очень важный знак, что мы можем помогать другим", - заявил Кречмер и добавил, что это также даст возможность лучше изучить болезни и пути ее лечения"
Ага, помогатели, примут штук 40 для опытов....
 показати весь коментар
 
На взльотку лягали не пускали самольоти але спецнас розігнав під ранок
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору