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 Обмеження на пробіжки, закриття ринків та високі штрафи, - Франція і Нідерланди посилили карантин

Влада Франції оголосила про нові обмеження для своїх громадян через поширення коронавірусу в країні.

Як повідомляється, Франція перебуває у закритому режимі вже майже тиждень. Вихід з дому дозволений лише у разі крайньої потреби, але попри це через велику смертність у зв'язку з поширенням коронавірусу, прем'єр-міністр Едуар Філіп оголосив нові обмеження в країні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, від сьогодні пробіжки на відстань у радіусі більш ніж 1 кілометр від місця проживання заборонені. Виходити на вулицю з метою фізичної активності більше, ніж на годину, не можна, та займатись ними дозволено один раз на день. Крім того, глава уряду оголосив про закриття ринків просто неба, які працювали у Франції.

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Порушення правил карантину у Франції карається штрафом у розмірі 135 євро та 1500 євро у разі повторного ігнорування обмежень протягом 15 днів, а у випадку 4 порушень протягом 30 днів - 3700 євро чи максимум 6 місяців ув’язнення.

За останню добу кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, зросла у Франції до 860 (186 за добу), а кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом - до 19 856 (3838 за добу).

Уряд Нідерландів запровадив заборону на масові заходи, а також заборонив збиратися в групи більше двох осіб у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Повідомляється, що також порушенням буде вважатися, якщо група з трьох і більше осіб будуть йти поруч на відстані менше півтора метри один від одного. Також якщо в одного із членів сім'ї підвищена температура, всі, з ким він проживає, мають перебувати на самоізоляції.

Обмежувальні заходи триватимуть до 1 червня. У разі порушення карантинних заходів може бути накладено штраф до 400 євро. Мери міст мають право закривати місця, де люди збираються у великі групи, наприклад, парки і пляжі. Послуги, які передбачають прямий контакт з іншими людьми - перукарні та манікюрні - не надаються до 6 квітня.

Магазини та компанії громадського транспорту мають вживати заходів, щоб люди залишалися на відстані 1,5 метра. Компанії, які не виконують вимоги, можуть бути оштрафовані на 4000 євро.

За останню добу кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, зросла у Нідерландах до 213 (34 за добу), а кількість виявлених випадків інфікування коронавірусу - до 4749 (545 за добу).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183825
 
 
 Топ коментарі
 
. Рік тому вони вигнали вовкодава і поставили на його місце свого баранчика. Тепер тупа вівця кричіть " Рятуйтеся! " Ми ж вас мразєй попереджали, як же ж попереджали... Головою об стінку бились щоб достукатись...Ограничение на пробежки, закрытие рынков и высокие штрафы, - Франция и Нидерланды усилили карантин - Цензор.НЕТ 2667
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Власть Франции, судя по всему, тестирует порог готовности населения к принятию наиболее драконовских требований со стороны государства.
Фактически на наших глазах происходит директивное сужение даже личного пространства человека.
Запрет на общение с семьёй и друзьями - это крайне тревожный сигнал, который является очередным свидетельством в пользу тезиса о возможном использовании связанной с вирусом паники для постепенного утверждения в обществе ограничительных мер в отношении его простых, не привилегированных, членов.Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?
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все правильно делают)) во время карантина нечего массово шляться по пляжам,на солнце греться и рандеву в лесу устраивать как будто ты один в городе))
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. Рік тому вони вигнали вовкодава і поставили на його місце свого баранчика. Тепер тупа вівця кричіть " Рятуйтеся! " Ми ж вас мразєй попереджали, як же ж попереджали... Головою об стінку бились щоб достукатись...Ограничение на пробежки, закрытие рынков и высокие штрафы, - Франция и Нидерланды усилили карантин - Цензор.НЕТ 2667
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Пишут, что 20% Слуг Народа не готовы прийти в парламент и голосовать за необходимый для получения помощи МВФ пакет законов, потому что боятся вируса. Коломо-вируса.
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Про то, как они подготовились ...
Зелёные бесполезные мародеры.
Анонимный пост врача.
"Некомпетентность нашего президента убьёт нас раньше, чем любая война.
Если не с помощью коронавируса, так полными провалами в экономике.
Как я нескучно провел дежурство...
Друзья, Вам всем интересно, как прошло мое дежурство в условиях эпидемии. То, что я сейчас расскажу, покажется бредом. Я бы с огромной радостью это опубликовал на своей страничке.
Но это будет моя последняя публикация в статусе работающего инфекциониста. Как, когда, и надо ли рассказать это всем, я еще подумаю. Но от Вас секретов нет, это было бы нечестно и подло с моей стороны. Вот Вам голая правда.
Обращается больных много. У всех похожий нехитрый рассказ: был неделю-две назад в Франции, Испании, Швеции, Венгрии (итальянцев у меня не было), приехал здоровым, а через несколько дней началась простуда. ОК. Все боятся, это понятно. Дома родные, дети. Приезжают с просьбой сделать тест на коронавирус. И тут начинается полный бред.
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком... что говорить людям....
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на коронавирус (Covid 19) согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на коронавирус! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь... На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран...
Вот так. Естественно, что все, кто обращались, отказались от госпитализации на таких условиях. Обещали быть на самоизоляции дома и не ходить по улице. Если станет хуже - вернутся. Потому что все пока были в очень легкой форме.
Может это и ОРВИ простое, а никакой не коронавирус. Может. Но может и коронавирус. Не разобраться без анализов. А их нет. Нормальных не делают сразу, а нам выдают непонятно что. Может я и не понимаю чего-то, но... похоже в Украине коронавируса не будет. Потому что так решили наверху. Все мои коллеги считают что больных с вирусом в Украине тысячи уже, просто нам везет: болеют легко, тяжелых форм мало. Тяжелые пациенты лечатся и никто даже не подозревает, что непонятная пневмония это и есть коронавирус. А тем, у кого подозревают, опять же - анализы все срывают. Нет у нас коронавируса)
Итог: тяжелых больных двое, с воспалением легких. У одного подтвержденный грипп. Второй еще обследуется. Все остальные были в очень легкой форме и отказались ложиться. Все тесты отрицательные.
Что сказать в заключение: не ту страну назвали Гондурасом... Если это правда настоящая эпидемия - мы переболеем наверное все. В легкой форме, сами не поймем что это было. И если нам врут изначально и со всех сторон, правды мы никогда не узнаем. Как-то так. Что еще добавить? Берегите себя и по возможности не заболейте. И берегите своих родителей и дедушек/бабушек. Для них это может быть очень опасно.
P.S. Если кто захочет рассказать своим друзьям или запостить в сеть - пожалуйста, я не против. Только не выдавайте меня и не говорите, в какой это больнице. Пока я еще не придумал план и стратегию, надо быть осторожным. А то уволят и больше ничего интересного не узнаю. Жалко будет...
А дезинфектор Стерилий за сегодня закончился, почти.
Мы в боевых условиях налаживаем производство.
Логистику сырья...
А в это время, правительство покупает запонки, машины для полицаев и масками барыжат...
С понедельника будет новая партия...и новая цена..."
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Для Украины такие меры это самоубийство. Никакой карантин ничего не даст, вирус пройдет через каждого. Но многие умрут от насилия еще до встречи с вирусом.
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Цікавий карантин, бігати можна по вулицям але не більше 1 км.
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не більше години. і не дальше ніж 1 км. а кругами - скільки набігаєш. всралась Європа, кАроч
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Плани Кремля по Україні:
1.змінити Пороха на слабкого преЗЕдента.(виконано)
2.Змінити слабкого преЗЕдента,який сам себе дискредитує на кишешькові фігури (в стадії виконання)
Вони рвуться до влади!
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Народ! Кто в курсе, какая прогулка в тюрьме полагается?
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Янукович в курсе. Обмеження на пробіжки, закриття ринків та високі штрафи, - Франція і Нідерланди посилили карантин - Цензор.НЕТ 2525 Ну, а сейчас уже и волонтеры. Новые лица подсуетились...
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Не очень понятно, как пробежка в одиночку может повлиять на заражение вирусом. Занятие физкультурой может только укрепить иммунитет.
Поход в магазин - это несоизмеримо более высокий риск.
Думаю, что запереть всех дома не получится даже теоретически. Не смогут организовать доставку продуктов для всех!
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Человек на побежке чаще всего дышит ртом и интенсивно. В повязке долго не побегаешь. То есть шансов подхватить вирус больше. И он будет распространять вирус на следующих пробежках до первых симптомов.
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Медики утверждают, что на расстоянии больше 2 метров, да еще и на свежем воздухе, а не в помещении, заразиться невозможно.
Основное - это заниматься одному, а не компанией.
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Даже при спокойном дыхании носом и интенсивном дыхании ртом вероятность подхватить вирус различны. Если Вы бежите по тротуару или дорожке в парке, а остальные люди идут - расстояние более 2 м соблюсти непросто. Свежий воздух тут мало влияет, разве что боковой ветер снизит вероятность.
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Ну не бегайте вы в людных местах. Это ж очевидно. Нет такой возможности - тогда не бегайте вообще! Даже на расстояние меньше 1 км!
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А кто Вам сказал, что я собираюсь бегать в людных местах? Вы спросили "Не очень понятно, как пробежка в одиночку может повлиять на заражение вирусом." - я Вам ответил.
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Ты просто дурак! А движение -жизнь, кто бы там не шел навстречу на любом расстоянии! Вирус - там, где люди в закрытых помещениях, или транспорте! Он не летает в воздухе сам по себе!
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Да у вас тут семейный подряд. Обмеження на пробіжки, закриття ринків та високі штрафи, - Франція і Нідерланди посилили карантин - Цензор.НЕТ 6800 Если человек на балконе чихнет или кашлянет, то частички с вирусами опускаются в течение оределенного времени. Если кто-то внизу пробежит в полном одиночестве, но с открытым ртом и сильно дыша - вероятность заболеть у него выше, чем у спокойно идущего в повязке.
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Для того, чтобы заразиться, нужна определенная концентрация вируса. На улице трудно достижимая, если на вас непосредственно не попали частички слюны или т.п.
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Это справедливо при встрече людей при заметном боковом ветре. При встрече людей при попутном или встречном ветре опасность заражения отличается незначительно.
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они загнали себя в ловушку. они будут ужесточать и ужесточать... сделать разумно - отменить маразм - для них потерять лицо
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Ваш Зєлєнскій-то той самий чорт із «вечорів на хуторі поблизу Деканьки»! Прослідкуйте за всіма катаклізмами які він приносить із собою!
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С завтрашнего дня людям старше 63 лет запрещено нахождение на улице,в парках,спортивных,развлекательных,детских площадках,в лесах (разрешены посещение продуктовых магазинов,аптеки,поликлиники,похорон). Значит накрылись мои последние рыбалки (у меня в рюкзаке мыльница с мылом,шпрей с дезинфектантом в кармане,медицинская маска и защитная рыболовная кепка,которая закрывает полностью голову оставляет свободными только глаза),кроме этого дезинфектанты в троллейбусах и автобусах.В Йордании полностью запрещено нахождение на улицы,-подготовлены 4 тюрьмы (сроки до 1 года за нахождение на улице),будут ездить по домам,чтобы завести хлеб,молоко и воду.
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это пандемия идиотической паники. знатоки пишут, что психиатрические заболевания таки заразны. эпидемии описаны в мед. литературе.
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А ты не паникуй! Я например спокойно ходил на рыбалку.Правда ездил на первом,дезинфицированном автобусе,имея все средства защиты. Но ты если не боишься,то имеешь полное право поехать в Италию на несколько месяцев.
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Лучше бы употребление травы запретили в Нидерландах...
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ну заборона на пробіжки сто відсотків спасе французів не заборона бізнесу з країною де епідемія в розпалі не карантин вїджаючих а саме заборона на пробіжки понавибирали клоунів по всьому світу от і маєш
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К сожалению, все чиновники в мире ведут себя одинаково. Для них главное - прикрыть свою задницу. Типа сделал, все, что мог.
А когда из-за разваленной системы здравоохранения буду тысячи смертей, буду разводить руками. Ну не шмогла... Как в том анекдоте.
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Досі не зрозуміла: читаю короткий курс по вірусології, де написано, що мікрорганізми живуть в грунті, менше їх в закритих водоймах і дуже мало в повітрі, бо немає чим живитись і ультрафіолет їх вбиває, тобто виходячи в повітря вони потрапляють відразу в агресивне середовище. То цей вірус природній? Чому наука досі про такі властивості вірусів не знала? Чому за тисячі років кулінарних звичок китайців він перейшов до людей тільки тепер?
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все будут голодные не стриженые грязные и без черешенок ...
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