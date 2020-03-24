 Обмеження на пробіжки, закриття ринків та високі штрафи, - Франція і Нідерланди посилили карантин

Як повідомляється, Франція перебуває у закритому режимі вже майже тиждень. Вихід з дому дозволений лише у разі крайньої потреби, але попри це через велику смертність у зв'язку з поширенням коронавірусу, прем'єр-міністр Едуар Філіп оголосив нові обмеження в країні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, від сьогодні пробіжки на відстань у радіусі більш ніж 1 кілометр від місця проживання заборонені. Виходити на вулицю з метою фізичної активності більше, ніж на годину, не можна, та займатись ними дозволено один раз на день. Крім того, глава уряду оголосив про закриття ринків просто неба, які працювали у Франції.

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Порушення правил карантину у Франції карається штрафом у розмірі 135 євро та 1500 євро у разі повторного ігнорування обмежень протягом 15 днів, а у випадку 4 порушень протягом 30 днів - 3700 євро чи максимум 6 місяців ув’язнення.

За останню добу кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, зросла у Франції до 860 (186 за добу), а кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом - до 19 856 (3838 за добу).

Уряд Нідерландів запровадив заборону на масові заходи, а також заборонив збиратися в групи більше двох осіб у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Повідомляється, що також порушенням буде вважатися, якщо група з трьох і більше осіб будуть йти поруч на відстані менше півтора метри один від одного. Також якщо в одного із членів сім'ї підвищена температура, всі, з ким він проживає, мають перебувати на самоізоляції.

Обмежувальні заходи триватимуть до 1 червня. У разі порушення карантинних заходів може бути накладено штраф до 400 євро. Мери міст мають право закривати місця, де люди збираються у великі групи, наприклад, парки і пляжі. Послуги, які передбачають прямий контакт з іншими людьми - перукарні та манікюрні - не надаються до 6 квітня.

Магазини та компанії громадського транспорту мають вживати заходів, щоб люди залишалися на відстані 1,5 метра. Компанії, які не виконують вимоги, можуть бути оштрафовані на 4000 євро.

За останню добу кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, зросла у Нідерландах до 213 (34 за добу), а кількість виявлених випадків інфікування коронавірусу - до 4749 (545 за добу).