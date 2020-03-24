 Обмеження на пробіжки, закриття ринків та високі штрафи, - Франція і Нідерланди посилили карантин

Як повідомляється, Франція перебуває у закритому режимі вже майже тиждень. Вихід з дому дозволений лише у разі крайньої потреби, але попри це через велику смертність у зв'язку з поширенням коронавірусу, прем'єр-міністр Едуар Філіп оголосив нові обмеження в країні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, від сьогодні пробіжки на відстань у радіусі більш ніж 1 кілометр від місця проживання заборонені. Виходити на вулицю з метою фізичної активності більше, ніж на годину, не можна, та займатись ними дозволено один раз на день. Крім того, глава уряду оголосив про закриття ринків просто неба, які працювали у Франції.
Порушення правил карантину у Франції карається штрафом у розмірі 135 євро та 1500 євро у разі повторного ігнорування обмежень протягом 15 днів, а у випадку 4 порушень протягом 30 днів - 3700 євро чи максимум 6 місяців ув’язнення.
За останню добу кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, зросла у Франції до 860 (186 за добу), а кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом - до 19 856 (3838 за добу).
Уряд Нідерландів запровадив заборону на масові заходи, а також заборонив збиратися в групи більше двох осіб у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Повідомляється, що також порушенням буде вважатися, якщо група з трьох і більше осіб будуть йти поруч на відстані менше півтора метри один від одного. Також якщо в одного із членів сім'ї підвищена температура, всі, з ким він проживає, мають перебувати на самоізоляції.
Обмежувальні заходи триватимуть до 1 червня. У разі порушення карантинних заходів може бути накладено штраф до 400 євро. Мери міст мають право закривати місця, де люди збираються у великі групи, наприклад, парки і пляжі. Послуги, які передбачають прямий контакт з іншими людьми - перукарні та манікюрні - не надаються до 6 квітня.
Магазини та компанії громадського транспорту мають вживати заходів, щоб люди залишалися на відстані 1,5 метра. Компанії, які не виконують вимоги, можуть бути оштрафовані на 4000 євро.
За останню добу кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, зросла у Нідерландах до 213 (34 за добу), а кількість виявлених випадків інфікування коронавірусу - до 4749 (545 за добу).
Фактически на наших глазах происходит директивное сужение даже личного пространства человека.
Запрет на общение с семьёй и друзьями - это крайне тревожный сигнал, который является очередным свидетельством в пользу тезиса о возможном использовании связанной с вирусом паники для постепенного утверждения в обществе ограничительных мер в отношении его простых, не привилегированных, членов.Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?
Зелёные бесполезные мародеры.
Анонимный пост врача.
"Некомпетентность нашего президента убьёт нас раньше, чем любая война.
Если не с помощью коронавируса, так полными провалами в экономике.
Как я нескучно провел дежурство...
Друзья, Вам всем интересно, как прошло мое дежурство в условиях эпидемии. То, что я сейчас расскажу, покажется бредом. Я бы с огромной радостью это опубликовал на своей страничке.
Но это будет моя последняя публикация в статусе работающего инфекциониста. Как, когда, и надо ли рассказать это всем, я еще подумаю. Но от Вас секретов нет, это было бы нечестно и подло с моей стороны. Вот Вам голая правда.
Обращается больных много. У всех похожий нехитрый рассказ: был неделю-две назад в Франции, Испании, Швеции, Венгрии (итальянцев у меня не было), приехал здоровым, а через несколько дней началась простуда. ОК. Все боятся, это понятно. Дома родные, дети. Приезжают с просьбой сделать тест на коронавирус. И тут начинается полный бред.
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком... что говорить людям....
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на коронавирус (Covid 19) согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на коронавирус! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь... На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран...
Вот так. Естественно, что все, кто обращались, отказались от госпитализации на таких условиях. Обещали быть на самоизоляции дома и не ходить по улице. Если станет хуже - вернутся. Потому что все пока были в очень легкой форме.
Может это и ОРВИ простое, а никакой не коронавирус. Может. Но может и коронавирус. Не разобраться без анализов. А их нет. Нормальных не делают сразу, а нам выдают непонятно что. Может я и не понимаю чего-то, но... похоже в Украине коронавируса не будет. Потому что так решили наверху. Все мои коллеги считают что больных с вирусом в Украине тысячи уже, просто нам везет: болеют легко, тяжелых форм мало. Тяжелые пациенты лечатся и никто даже не подозревает, что непонятная пневмония это и есть коронавирус. А тем, у кого подозревают, опять же - анализы все срывают. Нет у нас коронавируса)
Итог: тяжелых больных двое, с воспалением легких. У одного подтвержденный грипп. Второй еще обследуется. Все остальные были в очень легкой форме и отказались ложиться. Все тесты отрицательные.
Что сказать в заключение: не ту страну назвали Гондурасом... Если это правда настоящая эпидемия - мы переболеем наверное все. В легкой форме, сами не поймем что это было. И если нам врут изначально и со всех сторон, правды мы никогда не узнаем. Как-то так. Что еще добавить? Берегите себя и по возможности не заболейте. И берегите своих родителей и дедушек/бабушек. Для них это может быть очень опасно.
P.S. Если кто захочет рассказать своим друзьям или запостить в сеть - пожалуйста, я не против. Только не выдавайте меня и не говорите, в какой это больнице. Пока я еще не придумал план и стратегию, надо быть осторожным. А то уволят и больше ничего интересного не узнаю. Жалко будет...
А дезинфектор Стерилий за сегодня закончился, почти.
Мы в боевых условиях налаживаем производство.
Логистику сырья...
А в это время, правительство покупает запонки, машины для полицаев и масками барыжат...
С понедельника будет новая партия...и новая цена..."
1.змінити Пороха на слабкого преЗЕдента.(виконано)
2.Змінити слабкого преЗЕдента,який сам себе дискредитує на кишешькові фігури (в стадії виконання)
Вони рвуться до влади!
Поход в магазин - это несоизмеримо более высокий риск.
Думаю, что запереть всех дома не получится даже теоретически. Не смогут организовать доставку продуктов для всех!
Основное - это заниматься одному, а не компанией.
А когда из-за разваленной системы здравоохранения буду тысячи смертей, буду разводить руками. Ну не шмогла... Как в том анекдоте.