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 Четверо дітей з підозрою на COVID-19 госпіталізовані в Чернівецькій області, - ОДА

У Чернівецькій області перевіряють чотирьох дітей на коронавірусну інфекцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"В обласну дитячу клінічну лікарню за останню добу госпіталізували 4 дітей з підозрою на COVID-19. Всього на лікуванні тут перебуває 14 осіб: 5 з діагнозом "коронавірус", інші з підозрою на нього", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 25 зареєстрованих хворих на COVID-19 у Чернівецькій області 8 - діти, 10 - люди від 19 до 50 років, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Зазначається, що двоє матерів і троє їхніх дітей, у яких COVID-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають результатів тестів.

Всі інші мають температуру, порушений стан і отримують необхідне лікування.

"В обласній клінічній лікарні зараз перебувають 24 людини з підтвердженим діагнозом "коронавірус" або з підозрою на нього. Всі вони почуваються добре. Один пацієнт через супутні захворювання на кисневої терапії. Нових хворих за останню добу в цю лікарню не госпіталізували", - підсумували в ОДА.

Четверо дітей з підозрою на COVID-19 госпіталізовані в Чернівецькій області, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183824
 
 
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А сколько детей за прошлый год заболело корью?
Не помните, твари зеленые, нет?
Почему же пандемию не объявляли?
Из Австрии команды не было?
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У журналистов сейчас должно быть ооочень много работы. Пусть копают.
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Эксперемент в Исландии показал что из 10000 провереных 50% носители вируса и клинически здоровы. Блеют ослабленные и старые что одно и тоже. Таких 5% еще 15% чихают выробатывая имунитет.Кротче кому суждено сгореть тот не утонет. Пневмония за январь меньше чем в прошлые годы в Украине. Делайте выводы.Это юля факты накопала Свобода слова'
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