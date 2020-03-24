 Четверо дітей з підозрою на COVID-19 госпіталізовані в Чернівецькій області, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.
"В обласну дитячу клінічну лікарню за останню добу госпіталізували 4 дітей з підозрою на COVID-19. Всього на лікуванні тут перебуває 14 осіб: 5 з діагнозом "коронавірус", інші з підозрою на нього", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що двоє матерів і троє їхніх дітей, у яких COVID-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають результатів тестів.
Всі інші мають температуру, порушений стан і отримують необхідне лікування.
"В обласній клінічній лікарні зараз перебувають 24 людини з підтвердженим діагнозом "коронавірус" або з підозрою на нього. Всі вони почуваються добре. Один пацієнт через супутні захворювання на кисневої терапії. Нових хворих за останню добу в цю лікарню не госпіталізували", - підсумували в ОДА.
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