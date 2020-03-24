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Все про:декларація (646) Кабмін (3968) Петрашко (5)

 Міністр економіки Петрашко показав в уточненій декларації 13,7 млн ​​доходів, будинок під Києвом і квартиру в Москві

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко зазначив в уточненій електронній декларації 13 680 658 грн доходів за 2019 рік, а також будинок під Києвом, квартиру в Москві і три автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, заробітна плата становила 13 668 204 грн, а також банківські відсотки й виплати - 12 454 грн.

Також він зазначив у декларації 1 026 863 грн і 824 711 доларів на банківських рахунках, 1 050 тис. грн і 510 тис. доларів готівки, а дружина - 24 322 грн на банківських рахунках, 1,6 млн грн і 480 тис. доларів готівкою.

Петрашко володіє квартирою (89,6 кв. м) і паркомісцем (10,8 кв. м) у Києві, гаражем (11 кв. м) у Стрию Львівської області, 50% будинку (76,1 кв. м) у Львові, а дружина володіє будинком (409,2 кв. м) і земельною ділянкою (1 510 кв. м) у Романкові Київської області, а також третьою частиною квартири (109,1 кв. м) в Росії.

Крім того, міністр володіє трьома автомобілями: Suzuki Vitara S 2016 року випуску, Range Rover Sport 2017 року випуску і Mitsubishi Outlander 2006 року випуску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий міністр економіки Петрашко не вказав у декларації будинок під Києвом, квартиру в Москві та дві машини, - "Схеми"

Серед іншого, він зазначив у декларації наручний годинник Vacheron Constantin, а дружина - каблучку, сережки, кулон і підвіску з дорогоцінними каменями Chopard.

Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада призначила Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У першій поданій декларації як кандидата в міністри зазначено, що він володіє лише квартирою в Києві площею 90 кв. м. У декларації не було зазначено володіння яким-небудь іншим рухомим і нерухомим майном, цінностями або грошовими коштами. Згідно з декларацією, у Петрашка є два сини і дружина, яка є громадянкою Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183821
 
 
 Топ коментарі
 
Це як би під час другої світової володіти квартирою в Берліні.
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Не, ну если квартира в Москве, то это хороший украинский чиновник - все правильно, что назначили его на стратегическую позицию в правительстве. Плохого не замыслит.
Явный же украинский патриот всеми своими глубинными помыслами связывающий себя с Родиной!
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НУ И КТО ДУМАЕТ ЧТО ЭТОТ ЗЕЛЕНЫЙ ЧИНУША---БУДЕТ РВАТЬ ДУПУ ЗА УКРАИНУ ????ОМАНСКИЙ ОСЕЛ--ПИШИ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ !!!!! НАЙДИТЕ НА СТРАНИЦЕ ГОРДОНА ИНТЕРВЬЮ С ЭКОНОМИСТОМ ИЛЛАРИОНОВЫМ----ЕГО ВЫВОД,ЧТО БЫ ЭТО ЗЕЛЕНОЕ НЕДОРОЗУМЕНИЕ УШЛО С ДОЛЖНОСТИ,А ТО ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОНО БУДЕТ СИДЕТЬ НА ТРОНЕ ,ТЕМ БОЛЬШЕ ДУПА
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"слуга" показал всё своё имущество, оказывается у него есть не только вилла, но и лопаты, грабли, сапки...
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о, умный человек! подготовился заблаговременно......
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Це як би під час другої світової володіти квартирою в Берліні.
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От якби то фабрика, яка ще й податки платила, тоді було б нормально!
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очередного смотрящего поставили рулить
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Який користний i дуже бiдний слуга. Треба триМать его.
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Не, ну если квартира в Москве, то это хороший украинский чиновник - все правильно, что назначили его на стратегическую позицию в правительстве. Плохого не замыслит.
Явный же украинский патриот всеми своими глубинными помыслами связывающий себя с Родиной!
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Типичный слуга народа. На двоих с женой почти два миллиона долларов, ну и в гривне несколько миллионов (это то, в чем решили признаться). "Запасные аэродромы" под Киевом, во Львове, и в Москве.
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Баночка лопнула и из нее потекло...Правда непонятно, все ли оттуда потекло, или опять про что-то "забыл"?
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Кстати у министра экономики времен януковоща тоже была недвига, где-то в Липецке Министр экономики Петрашко показал в уточненной декларации 13,7 млн доходов, дом под Киевом и квартиру в Москве - Цензор.НЕТ 1996
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А ще злі язики кажуть, що він навіть податки там до 2016 року платив, мабуть брешуть!
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Ну забувся.
Ну згадав та написав.
Якщо без жартів, то там зараз зібралася справжня зграя зрадників на чолі з віслюком, єрликом та недорозумковим
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Ну подумаешь забыл... хорошая болезнь склероз, каждый день новости, падлюка очередная одним словом,,, все нажито непосильным трудом,,,,
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У кого хватило ума поставить министром человека с такими завязками в РФ,в стране которая, фактически, напала на нас и воюет с нами.Где службы отвечающие за безопасность или они тоже имеют квартиры в маскве?
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Якщо Ви думаєте що в ЗЕдебіла немає нерухомості в Москві то глибоко помиляєтесь.
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со второй попытки(
верните гройсмана...или яценюка, на крайний случай)
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жена, которая является гражданкой России. / «К сожалению, две трети политиков считают Украину средством заработка. Они тут зарабатывают капиталы на безбедную жизнь свою и своих детей за рубежом. С Украиной они свое будущее не связывают. У них есть за рубежом недвижимость, два-три паспорта. Украина для них - всего лишь проект, который имеет свое начало, активную фазу и который они благополучно закроют. », - категоричен политолог Кость Бондаренко.
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а что там адепты секты "зеленые свидетели липецкой фабрики" язык в жопу то засунули?
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Вспомнил!!! И вопрос: А зачем Украине министр с провалами в памяти?
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Нечего добавить, даже у зэка янука не было в команде такого рашиста, лицедй в наглую сливает украину бесу путлеру, считаю есть два варианта, поскольку у нас нету сбу, рошен сделал эту контору карманный, значит лицедею остается психушка, дрогого не дано.
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а что значит "уточнённая".если просто ОБЯЗАНА быть сразу ИСТИННАЯ?...Или так-"ну,поймали,тогда покажу,что им стало известно..." какой это может быть чиновник правительства,если это уже наперёд нечестный жулик???..И статьёй не предусмотрены никакие "уточнённые".есть только ПОДАННАЯ и она обязана быть единственной,иначе-УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ..
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На запитання як він оцінює вплив заходів по протидії поширенню на економіку, він відповів, що оцінити це зможе через 3-4 місяці.
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Це ще один доказ що ця партія є слугами путіна , а не як не українського народу ! тут треба позбавляти Громадянства України разом з головним Виборчим Правом ! З усіх сторін обсіли нас ці москальські таргани !
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Якби ЗМІ раніше не злили інфу, що він не задекларував - то мав би судимість, а так "вчасно подав уточнену" Міністр економіки Петрашко показав в уточненій декларації 13,7 млн ​​доходів, будинок під Києвом і квартиру в Москві - Цензор.НЕТ 2048 і буде міністром далі без проблем. Журналісти - зло для народа!
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Я розумію квартира в Європі, но в Масквабаде! Це повний піз%ець! Зеленський в Кабмін постягув всіх сєпарів!
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А так можна було?! Захотів не вказав, знайшли вказав.
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