 Українські дипломати шукають медобладнання, медикаменти та інші засоби для протидії коронавірусу, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Уже ведуться переговори з Офісом Координатора системи ООН в Україні, місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Світовим конгресом українців та іншими міжнародними організаціями та партнерами, які можуть підтримати Україну під час пандемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські дипломати шукають за кордоном спеціалізоване медичне обладнання, медикаменти, засоби індивідуального захисту, тести на COVID-19 та інші засоби, які потрібні Україні для протидії коронавірусу, і можуть бути поставлені як гуманітарна допомога або закуплені для потреб нашої країни.
Також в МЗС наголосили, що їм відомо про ініціативи багатьох приватних компаній, спрямованих на подолання епідемії та її наслідків, і запросили всі такі проєкти повідомити про свої наміри в МЗС України, щоб сприяти закупівель, які вони здійснюють за кордоном, і спільними зусиллями направляти допомогу туди, де вона найбільше потрібна.
А министры и Ляшко должны работать
6-8 часов смена. Они не могут пить воду, ходить в туалет, потому как надо полностью снимать всю защитную экипировку. Вот эти синяки и кровоподтёки, как вы уже догадались, из за очень плотной маски.
И они очень просят всех оставаться дома.
Но показывать итальянских "медиков" не стоит - старики в Италии умирают не просто так.
Из блога женщины, мать которой привезли в госпиталь в Милане, где она и заразилась коронавирусом:
"У мамы (74 года) коронавирус. Лежит в госпитале в Милане. Причем, попала в госпиталь она отнюдь не с вирусом - упала дома и, учитывая, что у нее была сломана нога, за ней решили понаблюдать в больнице. Но за время нахождения заразилась. Высокая температура. Состояние плохое. Прогнозы малоутешительные. Я даже не могу приехать к ней..."
(нога у матери была сломана раньше, года два назад, только не срослась нормально и никогда не срастется, потому что в Италии пенсам операций таких бесплатно не делают, это не Австралия)
Привезли в госпиталь, после того, как старушка упала дома, в гос жилье. Вы когда-нибудь слышали, чтобы после простого падения человека клали в госпиталь, так сказать, превентивно? Это кто же может себе такое позволить? Какое-такое богатое государство?
А после заражения коронавирусом наступает второй этап:
"Кислородное отравление"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Осложнения продолжительной искусственной вентиляции включают пневмоторакс, отравление кислородом, гипотензию и ВАПЛ.
Кислородная токсичность приводит к воспалительным изменениям, альвеолярной инфильтрации и, в конечном счете, к фиброзу легких, который может развиваться после длительного воздействия высоких показателей Fio2 (например, >0,6). Токсичность зависит от концентрации и длительности применения. Следует избегать FiО2> 0,6, только если это необходимо для выживания. FiО2 < 0,6 хорошо переносится в течение длительного времени.
как в анекдоте "Грибы от сюда!"
А з тими зеленими, хто дозволив, і хто вивіз оті маски та ін.? Зелена Венедиктова з Бабіковим що робити збирається