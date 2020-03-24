 Українські дипломати шукають медобладнання, медикаменти та інші засоби для протидії коронавірусу, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Уже ведуться переговори з Офісом Координатора системи ООН в Україні, місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Світовим конгресом українців та іншими міжнародними організаціями та партнерами, які можуть підтримати Україну під час пандемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що українські дипломати шукають за кордоном спеціалізоване медичне обладнання, медикаменти, засоби індивідуального захисту, тести на COVID-19 та інші засоби, які потрібні Україні для протидії коронавірусу, і можуть бути поставлені як гуманітарна допомога або закуплені для потреб нашої країни.

Також в МЗС наголосили, що їм відомо про ініціативи багатьох приватних компаній, спрямованих на подолання епідемії та її наслідків, і запросили всі такі проєкти повідомити про свої наміри в МЗС України, щоб сприяти закупівель, які вони здійснюють за кордоном, і спільними зусиллями направляти допомогу туди, де вона найбільше потрібна.