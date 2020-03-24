 Пандемія коронавірусу: 20% жителів Землі зазнали заходів соціальної ізоляції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок британське видання The Guardian.

Газета зазначає, що владі різних країн доводиться вдаватися до карантину в той самий момент, коли на світ очікує критично важливий тиждень у боротьбі з коронавірусом: так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб досягти порогу в перші 100 тис. випадків COVID-19 знадобилося 67 днів, а зростання в останні 100 тис. випадків було зафіксовано лише за чотири дні.

Загалом, нагадує The Guardian, у світі зафіксовано 378 тис. 679 випадків COVID-19. Більш як 16,5 тис. осіб із коронавірусом померли, вилікувалися майже 101 тис. осіб.

Газета зазначає, що тоді як британська влада оголосила про серйозні обмеження, які запроваджують у країні в зв'язку з епідемією коронавірусу, КНР, яка перша зіткнулася з епідемією, із середи скасовує обмеження на переміщення в провінції Хубей - першому епіцентрі поширення COVID-19. Обмеження щодо столиці провінції міста Уханя буде знято 8 квітня.

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Зі свого боку в США, де майже 40% населення потрапили під заходи соціальної ізоляції, президент Дональд Трамп заявив, що на відновлення нормального режиму функціонування американської економіки підуть тижні, а не місяці.

"Наша країна була побудована не для того, щоб бути закритою", - сказав Трамп.