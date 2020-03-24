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 COVID-19: Армія Іспанії знаходить покинутих і мертвих людей у будинках для літніх людей

В Іспанії співробітники деяких будинків для літніх людей поїхали, коли там виявили коронавірус, в результаті військові знаходять людей у будинках для літніх людей без нагляду, а іноді навіть мертвими.

Іспанські військові, які в рамках протидії поширенню коронавірусу проводять дезінфекцію будинків для літніх людей, знаходять там кинутих без нагляду, а іноді мертвих людей. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Прокуратура Іспанії вже почала розслідування за цим фактом. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що уряд "буде жорстким і непохитним у справах про поводження з літніми людьми" в будинках для людей похилого віку.

"У деяких випадках військові знаходили літніх людей абсолютно без нагляду, а іноді навіть мертвими в своїх ліжках", - заявила Роблес. Міністерство оборони Іспанії заявило, що співробітники деяких будинків престарілих поїхали, коли там виявили коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі дотримання карантину вже в травні можна вийти з цієї ситуації і повернутися на роботу, - заступниця голови ОП Ковалів про тривалість епідемії

Представники органів охорони здоров'я заявили, що в звичайних обставинах тіла померлих жителів поміщають у холодильні камери доти, поки їх не забере похоронна служба. Якщо причиною смерті став новий коронавірус, то тіла залишають в своїх ліжках доти, поки їх не відвезе належним чином обладнаний персонал похоронного бюро. Цей процес може займати добу.

За минулу добу, 23 березня, за даними worldometers.info, в Іспанії виявили 6 368 нових інфікованих коронавірусом, а 539 осіб померли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183817
 
 
 Топ коментарі
 
Зебобикам и бежать некуда их даже в луганду не пустят!
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если жирный и в мокрых джинсах, то пусть лежит. он прилёг отдохнуть ))
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Украина на очереди
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если всех "замуруют", как мечтает идиот ляшко, вполне может быть. а если нет, то кто-то выйдет, обнаружит, хай поднимет....
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В Україні не прийнято здавати батьків в такі дома, а от італійці з іспанцями, повиганявши українок, албанок, румунок, здали своїх . Ну і палахнуло.
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Там старики сами часто уходят, уровень другой.
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В Испании 200 000 койкомест, медицина и 10 000 ИВЛ
У нас 12 000 койкомест, матьі и 989 ИВЛ
На кладбище очередь не нужна, земля всех примет.
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я думаю даже лежать в земле дорогое удовольствие, просто сожгут, как будто ты ни когда не существовал. Можно так часть народа так постепенно сжечь ибо ни когда не существовали
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Зебобикам и бежать некуда их даже в луганду не пустят!
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Да Сивуха там ник-то и звать никак. Мечтечковый клоун!
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кстати да, всех этих деятелей и зажоп-ников там считают предателями......
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Любые ботики пид@ры, которые вместо собственного мнения пердят мнениями политиков.. Что зелеботики пид@ры, что порохоботики пид@ры... Но как по мне, мерзопакоснее пид@ров чем порохоботики, не сыскать.
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О, как подробно ты расказало о стариках и Испании.
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Vitaly Ytsuken - не разглядел сразу...

значит просто гребанные...
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брось из перебздевших хуторян воинов света делать.
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К смердам как-то неуважительно относитесь.Может, боярин какой?
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и это в Испании столько, а что будет у нас?
хотя православным можно не бояться - в крайнем случае это будет "проверкаверы".
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Вчера ехала в 12ю больницу, недалеко от Индийского ресторана возле столба лежал труп мужчины.
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если жирный и в мокрых джинсах, то пусть лежит. он прилёг отдохнуть ))
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Да нет. Какой-то маленький и во всем черном. COVID-19: Армия Испании находит брошенных и мертвых людей в домах престарелых - Цензор.НЕТ 2393
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а это он сморщился от обезвоживания и почернел от горя, что ресторан закрыт и запасы влаги пополнить не может ))
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То ***** повесилось, а неравнодушные офицеры фсб перерезали верёвку.
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дикуны с Средневековья...
Я уверен на 100%, что жители Н.Санжар стариков умирать не бросили бы...
Правда уверен...
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Да нет не уверен. Уверен в обратном у нас бы сразу марадёрить бы начали!
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та,вони, людожери, печерні істоти...,ізвєрги,
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а дарма. Я був впевнений на 100% що ситуації подібній до Н.Санжар в Україні не може бути апріорі.. а перед цим був впевнений, що у нас не має довб.бів, здатних проголосувати за кловуна... Правда, був впевнений...
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Санжары требуют эвакуации на Бали президентским бортом !
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жителів Н,Санжар накрутили телевізором і соцмережами. Там не були на справді всі жителі. Було немало приїзжих, що навіть признавалися накамеру про це.
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А хде хотя бы Гринпис?Или не?Сколько времени ,ресурсов,законов на права животных загнали!Где эти за права ********* и лесбиянок?Куда вы все гандоны подевались?Вот вас всех необходимо кастрировать а не животных,бо от них вреда намного меньше.
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Прага присвоила гуманитарный груз с медицинскими масками и респираторами (680 тысяч штук), который направлялся в Италию.
Об этом 21 марта сообщил чешский расследователь Лев Червинка, передает la Repubblica
В доказательство своих слов Червинка опубликовал фотографию с коробками, которые Китай направил в Италию.

Министерство здравоохранения Чехии три дня не признавало факт, что присвоило чужую гуманитарную помощь.
«Это не жест европейской политики, это очень постыдная история», - сказал Червинка.
Позже выяснилось, что полиция конфисковала груз, как предназначенный для нелегальной продажи.
В то же время власти Китая заявили, что отправят в Италию новую партию масок и респираторов из-за того, что Чехия уже распаковала старую и разослала ее по больницам.
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Москалі Крим привласнили, чому чехам не можна маски? Може маски провели референдум.
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Польша запретила российским самолетам, везущим в Италию гуманитарную помощь, вход в свое воздушное пространство.
Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.
В итоге, российские транспортные самолеты были вынуждены лететь южнее Украины - над Черным море, через воздушное пространство Турции и балканских стран. При этом, транспортные самолеты дозаправлялись в Сочи.
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Може поляки згадали про 1968 і Прагу, а може боялись бойових вірусологів з московії, ще ********* каністру з ковідом.
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Буков, я Вас давно знаю (заочно) не ведитесь на фейк. Кацапские самолёты садились на дозаправку в Адлере. Из этого следует что их Польша не пропустила. COVID-19: Армія Іспанії знаходить покинутих і мертвих людей у будинках для літніх людей - Цензор.НЕТ 7185 Без заявления МО РФ или МИД Польши это выдумки кацапских блогеров и zem gonchar
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Бряхня.

zem gonchar Польша запретила российским самолетам
Это Гучков мнение кагото то блогера озвучил. Вы zem gonchar больше верьте, он Вам ща и про какие то маски рассказывать начнёт
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Недавно поляки тоже перехватили маски направляющиеся в Италию. В трудную минуту страны ЕС показывают себя не с лучшей стороны.
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Це да, ЄС торба, вони потім будуть сваритись роками.
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иннах троляка кацапская, за километр видно.
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Одне ясно точно - ЄЕС дасть дуба. Нежиттєздатним виявилося утворення. Як тільки грім грянув - все розвалилося і всі оці Європарламенти і Єврокомісії запхали язика в дупу. Кожен виживає сам... повчальна історія... понти під час епідемій не важливі...
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Не несите чушь
Страны закрылись также , как и в Украине закрыли области - убрали общественный транспорт
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Из Китая в Италию через Чехи? Как ящики оказались на складах в Чехии? Это кацапы разгоняют слухи.
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А что в Украине?
Сплошные ТОК ШОУ, где полуграмотные журналисты общаются с полуграмтными депутатами
ГДЕ специалисты, где МЧС, ГДЕ образованный слой общества ?
Их явно олигархи не подпускают к эфиру , бо боятся правды
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да, по словацким политическим проституткам...
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Все мы в сущности дикари под тонкой коркой цивилизации ©
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Хотел бы я посмотреть что вы будете делать, если, скажем, недельку не покупаете, а вернее на что вы пойдёте, чтобы раздобыть еды. Легко быть цивилизованным, имея к тому всё предпосылки.
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Так вигляає карантин в виконанні злочинців влади. COVID-19: Армия Испании находит брошенных и мертвых людей в домах престарелых - Цензор.НЕТ 2991
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Несметньіе полчища нацжен Авакова-Билецкого готовьі так же активно помогать одиноким, больньім людям, как они валили украинскую власть?
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"В Испании сотрудники некоторых домов престарелых уехали, когда там обнаружили коронавирус"
Источник: https://censor.net.ua/n3183817

Читаем внимательно.
"Есть четыре признака паники в городе, ждущем врага. Грабят магазины. Начальство на казенных и своих машинах, на грузовиках, в поездах и на телегах привилегированно бежит, прекращает существование институт денег и затемнение перестает соблюдаться. Я видела и узнавала о всех четырех. Тротуары перед магазинами засыпаны мукой и сахарным песком. Два пианино спина к спине стонут на мчащемся грузовике без покрытия. Рассказывали, что директор больницы требовал у конюха отдать ему лошадь и телегу, на которых возили хлеб для больных. Конюх бил директору морду и не дал. На рынке - сама слышала уже через несколько дней - мужской голос очень бодро кричал: «Кому молоко на деньги? Молоко на деньги?» Царил натуральный обмен. Смельчак, один на всем рынке, принимал деньги. Ночью светились окна, иногда пол наискось недозанавешенного окна. Милиция, которая и раньше и потом штрафовала нарушителей, бездействовала."
(Раисса Берг, генетик "Суховей") (текст выделен мной)

Все понятно?
Начальство бежит. Милиция бездействует - и "это мы понять может"(С), нахрена ей ответ нести? Ее же граждане первую сдадут новой власти или первых порешат, когда власть возьмут.

Давай, Ляшко, "введи и выведи" ЧП и самоизоляцию.
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Одне ясно точно - ЄЕС дасть дуба. Нежиттєздатним виявилося утворення. Як тільки грім грянув - все розвалилося і всі оці Європарламенти і Єврокомісії запхали язика в дупу. Кожен виживає сам... повчальна історія... понти під час епідемій не важливі...
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Так. а кому за ними смотреть, если все сиделки, скорее всего, приезжие заробитчане, которые быстро свалили. За своими стариками смотреть надо было самим. а так, жесть, конечно.
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Іспанія та Італія країни з м'ким кліматом. добре соціальне обслуговування і там дуже багато людей старше 60 років.
Більшість проживає самітньо і отримуютьдбру підтримку соціальну і медичну. Завдяки цим факторам ці люди з різними захворюваннями, навіть такими що наші пенси вже не живуть, могли існувати без особливих труднощів.
Як це не цинічно, сприймайте як хочете , але цей вірус омолодить ці країни і позбавить інші від населення з хронічними хворобами, спідоносів, туберкульозників і т д.
Незважаючи на ще невеликий час перебігу пандемії дані вказують, що не страждають молоді і здорові люди. І ще, інформація для роздумів, наскільки страшний цей корновірус здоровим , без хвороб людей.Біль ніж 28 тис добровольців (дані порталу ВООЗ) погодились на зараження коронвірусом для дослідження і виготовлення вакцини.
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в наш час писати такий пост прирівнюється до антинаукової єресі .зараз набіжать істерички і заблокуюють або навіть і випишуть бан.
А мені приємно читати і усвідомлювати що ще не у всіх цей роздуйтий вірус відібрав розум і здоровий глузд! Тисну Вам руку!
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Вместо помощи друг другу страны ЕС как будто устроили соревнование, у кого меньше умрет.
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Переживают каждая за своих граждан - сволочи одним словом!!!!
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всюди маніпуляції скільки то заражені. скільки то вмерли .А ніхто не задається питанням .а чому не публікують скільки народилося в тій чи іншій країні?? А я відповім -бо пропаде ефект емоційної травми! ДУМАЙТЕ БАРАНИ!
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