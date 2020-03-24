 COVID-19: Армія Іспанії знаходить покинутих і мертвих людей у будинках для літніх людей

Іспанські військові, які в рамках протидії поширенню коронавірусу проводять дезінфекцію будинків для літніх людей, знаходять там кинутих без нагляду, а іноді мертвих людей. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Прокуратура Іспанії вже почала розслідування за цим фактом. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що уряд "буде жорстким і непохитним у справах про поводження з літніми людьми" в будинках для людей похилого віку.
"У деяких випадках військові знаходили літніх людей абсолютно без нагляду, а іноді навіть мертвими в своїх ліжках", - заявила Роблес. Міністерство оборони Іспанії заявило, що співробітники деяких будинків престарілих поїхали, коли там виявили коронавірус.
Представники органів охорони здоров'я заявили, що в звичайних обставинах тіла померлих жителів поміщають у холодильні камери доти, поки їх не забере похоронна служба. Якщо причиною смерті став новий коронавірус, то тіла залишають в своїх ліжках доти, поки їх не відвезе належним чином обладнаний персонал похоронного бюро. Цей процес може займати добу.
За минулу добу, 23 березня, за даними worldometers.info, в Іспанії виявили 6 368 нових інфікованих коронавірусом, а 539 осіб померли.
У нас 12 000 койкомест, матьі и 989 ИВЛ
На кладбище очередь не нужна, земля всех примет.
значит просто гребанные...
хотя православным можно не бояться - в крайнем случае это будет "проверкаверы".
Я уверен на 100%, что жители Н.Санжар стариков умирать не бросили бы...
Правда уверен...
Об этом 21 марта сообщил чешский расследователь Лев Червинка, передает la Repubblica
В доказательство своих слов Червинка опубликовал фотографию с коробками, которые Китай направил в Италию.
Министерство здравоохранения Чехии три дня не признавало факт, что присвоило чужую гуманитарную помощь.
«Это не жест европейской политики, это очень постыдная история», - сказал Червинка.
Позже выяснилось, что полиция конфисковала груз, как предназначенный для нелегальной продажи.
В то же время власти Китая заявили, что отправят в Италию новую партию масок и респираторов из-за того, что Чехия уже распаковала старую и разослала ее по больницам.
Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.
В итоге, российские транспортные самолеты были вынуждены лететь южнее Украины - над Черным море, через воздушное пространство Турции и балканских стран. При этом, транспортные самолеты дозаправлялись в Сочи.
zem gonchar Польша запретила российским самолетам
Это Гучков мнение кагото то блогера озвучил. Вы zem gonchar больше верьте, он Вам ща и про какие то маски рассказывать начнёт
Страны закрылись также , как и в Украине закрыли области - убрали общественный транспорт
Сплошные ТОК ШОУ, где полуграмотные журналисты общаются с полуграмтными депутатами
ГДЕ специалисты, где МЧС, ГДЕ образованный слой общества ?
Их явно олигархи не подпускают к эфиру , бо боятся правды
Источник: https://censor.net.ua/n3183817
Читаем внимательно.
"Есть четыре признака паники в городе, ждущем врага. Грабят магазины. Начальство на казенных и своих машинах, на грузовиках, в поездах и на телегах привилегированно бежит, прекращает существование институт денег и затемнение перестает соблюдаться. Я видела и узнавала о всех четырех. Тротуары перед магазинами засыпаны мукой и сахарным песком. Два пианино спина к спине стонут на мчащемся грузовике без покрытия. Рассказывали, что директор больницы требовал у конюха отдать ему лошадь и телегу, на которых возили хлеб для больных. Конюх бил директору морду и не дал. На рынке - сама слышала уже через несколько дней - мужской голос очень бодро кричал: «Кому молоко на деньги? Молоко на деньги?» Царил натуральный обмен. Смельчак, один на всем рынке, принимал деньги. Ночью светились окна, иногда пол наискось недозанавешенного окна. Милиция, которая и раньше и потом штрафовала нарушителей, бездействовала."
(Раисса Берг, генетик "Суховей") (текст выделен мной)
Все понятно?
Начальство бежит. Милиция бездействует - и "это мы понять может"(С), нахрена ей ответ нести? Ее же граждане первую сдадут новой власти или первых порешат, когда власть возьмут.
Давай, Ляшко, "введи и выведи" ЧП и самоизоляцию.
Більшість проживає самітньо і отримуютьдбру підтримку соціальну і медичну. Завдяки цим факторам ці люди з різними захворюваннями, навіть такими що наші пенси вже не живуть, могли існувати без особливих труднощів.
Як це не цинічно, сприймайте як хочете , але цей вірус омолодить ці країни і позбавить інші від населення з хронічними хворобами, спідоносів, туберкульозників і т д.
Незважаючи на ще невеликий час перебігу пандемії дані вказують, що не страждають молоді і здорові люди. І ще, інформація для роздумів, наскільки страшний цей корновірус здоровим , без хвороб людей.Біль ніж 28 тис добровольців (дані порталу ВООЗ) погодились на зараження коронвірусом для дослідження і виготовлення вакцини.
А мені приємно читати і усвідомлювати що ще не у всіх цей роздуйтий вірус відібрав розум і здоровий глузд! Тисну Вам руку!