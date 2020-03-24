 Україна попросила в НАТО міжнародної допомоги в боротьбі з коронавірусом

Про це повідомляє сайт НАТО, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 23 березня Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи (ЄКЦ) одержав запит від Збройних сил України на отримання міжнародної допомоги з метою реагування на пандемію коронавірусу.
"ЄКЦ просить міжнародних партнерів забезпечити допомогу Міністерству оборони України шляхом постачання гуманітарної допомоги, щоб запобігти поширенню вірусу в підрозділах Збройних сил України", - повідомили в НАТО.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/4504395412920010
бАгуцкая сказала что этот вирус это развод для лохов
Допомогу давати тим хто переслідує? Зелям, венедиктовим, бабіковим?
https://censor.net.ua/news/3183827/germaniya_nachala_prinimat_bolnyh_koronavirusom_iz_italii
но я тебе скажу что это обычная практика в европе, если не могут по месту вылечить, то отправляют в другие клиники, у нас тоже так, отправят в Германию если нужно
Заработанного на масках мало??? Еще надо раздерибанить Натовские деньги???
Зеленое кодло, уходите!
Збройні сили України попросили... Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183815
текст по дебільному написаний, чи Бубочка вже ні при чому?