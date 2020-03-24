 Україна попросила в НАТО міжнародної допомоги в боротьбі з коронавірусом

Про це повідомляє сайт НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 23 березня Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи (ЄКЦ) одержав запит від Збройних сил України на отримання міжнародної допомоги з метою реагування на пандемію коронавірусу.

"ЄКЦ просить міжнародних партнерів забезпечити допомогу Міністерству оборони України шляхом постачання гуманітарної допомоги, щоб запобігти поширенню вірусу в підрозділах Збройних сил України", - повідомили в НАТО.

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