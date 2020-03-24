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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, За кордоном
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 Україна попросила в НАТО міжнародної допомоги в боротьбі з коронавірусом

Збройні сили України попросили міжнародної допомоги в НАТО з метою протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє сайт НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 23 березня Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи (ЄКЦ) одержав запит від Збройних сил України на отримання міжнародної допомоги з метою реагування на пандемію коронавірусу.

"ЄКЦ просить міжнародних партнерів забезпечити допомогу Міністерству оборони України шляхом постачання гуманітарної допомоги, щоб запобігти поширенню вірусу в підрозділах Збройних сил України", - повідомили в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантинні заходи не вплинуть на стабільне функціонування військової розвідки України, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183815
 
 
 Топ коментарі
 
Т.е. зелупня хочет в срашку, но при этом, за помощью, идет к проклятому НАТО? Это как зебилоиды обсырали Пороха а как пошел вирус но начали просить помощь а аппараты ИВЛ не у квартала илибабы Бени а у барыги Пороха???
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А на случай усиления состава,просите войти в Украину своих подразделений ! Для защиты страны от заразы с востока.
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Не нужна нам никакая помощь...
бАгуцкая сказала что этот вирус это развод для лохов Украина попросила в НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5125
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А на случай усиления состава,просите войти в Украину своих подразделений ! Для защиты страны от заразы с востока.
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К борьбе с коронавирусом будут привлекать студентов медвузов. Странно, а почему не комиков?
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/4504395412920010
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погоджуюсь, весь говноквартал туди, лисока чмошніка без халата і маски!
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Не разводьте паніку! Згадайте про готовність країни до епілемії ще в лютому, зі слов Гончарука звісно. Украина попросила в НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4135
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Не нужна нам никакая помощь...
бАгуцкая сказала что этот вирус это развод для лохов
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Т.е. зелупня хочет в срашку, но при этом, за помощью, идет к проклятому НАТО? Это как зебилоиды обсырали Пороха а как пошел вирус но начали просить помощь а аппараты ИВЛ не у квартала илибабы Бени а у барыги Пороха???
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Караул устал и всрався Украина попросила в НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9487 .Пора менять на пороха и пастора. Украина попросила в НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9487
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І кому давати? На військових, волонтерів та справжного головнокомандувача справи завели.
Допомогу давати тим хто переслідує? Зелям, венедиктовим, бабіковим?
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30 лет только и слышу,что постоянно у кого то просят. Стыдоба...
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Відшкодувати збитки повинні комуняцькі кітайські макакі
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Правильно просить надо где угодно ,лучше 5 минут позора и жизнь продолжается !!!
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На примере Италии очень хорошо видно как НАТО и ЕС "спешит" помогать ))). Как тут не вспомнить бессмерное "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
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итальянцев сейчас лечат по всей европе, а ты загнешься в своей бамбасне тихо и никто и не вспомнит
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а можно пример где и сколько итальянцев лечат по всей Европе или лишь бы ляпнуть написали?
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да вот же, прямо рядом тема
https://censor.net.ua/news/3183827/germaniya_nachala_prinimat_bolnyh_koronavirusom_iz_italii

но я тебе скажу что это обычная практика в европе, если не могут по месту вылечить, то отправляют в другие клиники, у нас тоже так, отправят в Германию если нужно
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А може краще попросити допомоги НАТО проти поширення російської агресії?
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Зеля , как актриса немого кино, просит с разных сторон....
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Масочный Мародер уже не знает кого поцеловать в Опу.

Заработанного на масках мало??? Еще надо раздерибанить Натовские деньги???

Зеленое кодло, уходите!
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Україна попросила...
Збройні сили України попросили... Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183815

текст по дебільному написаний, чи Бубочка вже ні при чому?
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