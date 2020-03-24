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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:Держприкордонслужба (2487) кордон (1423) українці (1810) Демченко Андрій (12)

 9,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом понеділка, - Держприкордонслужба

У понеділок 9.5 тис. українців повернулися на батьківщину через державний кордон, майже 2.5 тис. іноземців виїхали з України і п'ятьом громадянам інших країн відмовили у в'їзді в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Загалом в обидві сторони пропрямувало майже 16 тис. осіб і основна маса - через державний кордон, оскільки лінію розмежування за добу перетнули тільки 13 осіб, а кордон з Кримом трохи більше 200. Громадяни України - 9,5 тис. осіб - повернулися додому через державний кордон України за минулу добу. Іноземці - майже 2,5 тис. осіб - залишили межі нашої держави. П'ятьом громадянам іноземних країн відмовили у в'їзді в Україну через обмеження, які діють з 16 березня", - розповів він.

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Спікер нагадав, що температурний скринінг на всіх напрямках триває щодня. Зокрема, в понеділок в аеропорту "Бориспіль" у однієї громадянки України експрес-тест показав позитивний результат захворювання на коронавірус. Вона прилетіла рейсом однієї з країн ЄС.

Він також зазначив, що 1 тис. 800 українців, які прибули в понеділок на пункти пропуску в пішому порядку, перевезли через кордон автобусами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183813
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо владимиру зеленских, что не оставил в беде земляков, тем самым обрек на смерть многих украинцев 9,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение понедельника, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4545
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Ну вот, и закончилась показуха Новых Санжар просто пшиком.
И стоило Скалецкую в костюм рядить и с молодым человеком в изоляторе запирать.
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Каждому по медали...и вручать должен оманский осел лично...
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Спасибо владимиру зеленских, что не оставил в беде земляков, тем самым обрек на смерть многих украинцев 9,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение понедельника, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4545
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Тупая логоика Зеленского, собрать тех кто Украину похерил, и подвергнуть опасности тех кто остался!
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Ну вот, и закончилась показуха Новых Санжар просто пшиком.
И стоило Скалецкую в костюм рядить и с молодым человеком в изоляторе запирать.
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Каждому по медали...и вручать должен оманский осел лично...
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а сьогодні почали розробляти методи доставки їжі , хто на самоізоляції! Дауни, а як вони до цього закупались?
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а зеля, послал их разносить заразу по украине. 37 дней, *** вирус живет в человеке без каких либо симптомов. а температуру пусть меряют засунув градусник зеле в мозг
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Нет там мозга...поэтому градусник нужно засовывать ему в сраку...
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Ещё свежего вирусца подвезли...

Да, по мобилам отслеживайте эту вашу самоизоляцию - ведь никтож дома мобилу оставить не догадается.
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задумайтесь сколько прибыло людей реально зараженных и все они равномерно распределились по территории Украины, разве возможно теперь локализовать вспышку болезни? Нет. Просто посели семена смерти и на всей территории нашей Украины. Смерть приходит неожиданно, она не спрашивает твоего согласия
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дешевле снять им каждому президентский номер заграницей и платить зарплату по две штуки, чем потом тушить эпидемию по всей стране...
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но так наоборот все ломанутся за границу) халява, сэр
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В Трускавець всіх на карантин. Все одно готелі пустують. За одно і навчання з Зе-електоратом можна провести.((((
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Еще дешевле будет, президентский болт!
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Як раніше хтось написав "Як вчити дітей - за кордон. Як працювати - за кордон. Як відпочивати - за кордон. Як коронавірус - в Україну." 9,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение понедельника, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7433
Глісти БЛДЬ! Що зробиш!
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Но вот ответственные за это не боятся что их посадят? десятками тысяч завезли же в посл. время....
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даю рецепт - каждому вернувшемуся платить, ну 10-15 штук на проживание в изоляции месяца два-три, - тем кого поймали за нарушение штраф и принудительная изоляция. не так много денег...
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Может хватит уже их сюда завозить?! Кто хотел уже вернулся! заграницей остались те, которые до последнего сидели и ждали, а вдруг ненужно будет возвращаться!..
Ради таких не стоит подвергать опасности здешних граждан! Свалили - и скатертью дорога!
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Ти ідіот, чи рускій? Що значить «звалили»?
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Чи хтось пояснить мені, чому із такою навіженою маніакальнісьтю треба всіх «повернути додому»!? Я пам'ятаю як перших везли із скандалами в санаторій, міністерка навіть із ними там сиділа в самоізоляції... якісь люди із Америки і Канади? Де ці всі люди?
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>чому із такою навіженою маніакальнісьтю треба всіх «повернути додому»!
пиар, мнимая забота о людях
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Я не розумію логіки! Є такі, що дійсно необхідно повернутись до родин тому, що закривають кордони але який зміст евакуюватись якщо всі держави надають фінансові допомоги!? Я, особисто, навіть не не карантині і працюю.
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тому що майже всі (заробітчани маю на увазі) хто повертається -це ті хто працював нелегально , і повертаються вони не з власної волі -їх просто виставили за двері і з роботи і з житла...нікому вони там стали не потрібні...
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Не вернулись. А выгнали их оттуда нах ...
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