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 Карантинні заходи не вплинуть на стабільне функціонування військової розвідки України, - ГУР

На стабільне функціонування військової розвідки України карантинні заходи не вплинуть. Розвідники діють за чітко визначеними алгоритмами роботи в умовах надзвичайної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

"Безперебійну життєдіяльність ГУР Міноборони України та підпорядкованих військових частин забезпечено за всіма напрямами. Ситуація у частинах та підрозділах воєнної розвідки України перебуває під належним контролем керівництва та фахівців військово-медичних органів, які організували постійний моніторинг стану здоров’я особового складу", - йдеться в повідомленні.

Водночас розвідники закликають усіх громадян дотримуватися рекомендацій медиків задля спільного подолання гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183812
 
   
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Это конечно до чрезвычайности важно людям, которых постоянно пугают этим самым вирусом...)))
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Зе *******! в 2009 році таміфлю роздавали безкоштовно.
А ви курви маски продали! Карантинные меры не повлияют на стабильное функционирование военной разведки Украины, - ГУР - Цензор.НЕТ 6179

2 Листопада 2009 09:53

Коментарів: 1
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Карантинные меры не повлияют на стабильное функционирование военной разведки Украины, - ГУР - Цензор.НЕТ 7367
Сьогодні вночі в міжнародний аеропорт Бориспіль зі Швейцарії прибув літак АН-12 з вантажем противірусного препарату «Таміфлю». Про це 2 листопада повідомляють «Волинські новини».
За словами глава Секретаріату Президента Віри Ульянченко, певну гуманітарну допомогу, зокрема маски, вже доставлено до Львівської області в рамках співпраці між цією областю та кількома воєводствами Польщі. «Ми сподіваємося, що подібні кроки будуть реалізовані для України і з інших сторін, від наших друзів», - сказала вона. Ульянченко висловила особливу вдячність компанії Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд за рішення надати Україні ліки за низькою ціною (67 гривень за одну упаковку, що дозволило заощадити 140 млн гривень бюджетних коштів). - пише Кореспондент «Усі громадяни України, хто звернеться до лікарні, у разі необхідності отримають цей препарат невідкладно і безкоштовно », - зазначили в Управлінні зі зв\'язків із ЗМІ Секретаріату Кабміну.
Довідково:
Препарат Таміфлю (міжнародна незапатентована назва Осельтанівір) є єдиним противірусним препаратом, який є ефективним при лікуванні вірусу А H1/N1. Ліцензія на виготовлення препарату належить одній з фармацевтичних компаній Швейцарії. Препарат гальмує поширення вірусу грипу і пригнічує реплікацію і патогенність, зменшує виділення вірусів грипу А і В з організму.
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Да пошлите зеленую плесень с их шизофреническими мероприятиями нах*р просто.
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Да у вас ГУР Украины на высших постах сидят реальные агенты ГУР РФ и всех сливают, конечно влияет на провалы совсем другое
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