 У разі дотримання карантину вже в травні можна вийти з цієї ситуації і повернутися на роботу, - заступниця голови ОП Ковалів про тривалість епідемії

Про це в ефірі "Свобода слова" повідомила заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя.
"Перший і найголовніший рецепт виходу з кризи - це максимальне дотримання карантину. Чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя ... Ми повинні максимально залишатися вдома і дотримуватися тих правил, які встановлені щодо обмеження для того, щоб уже в травні всім нормально вийти з цієї ситуації і знову ж повернутися на роботу", - пояснила Ковалів.
вон что в Москве творится, жесть - ночью свозят чтобы паники не было