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Все про:карантин (846) Ковалів Юлія (18) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 У разі дотримання карантину вже в травні можна вийти з цієї ситуації і повернутися на роботу, - заступниця голови ОП Ковалів про тривалість епідемії

У разі дотримання карантину в Україні епідемію коронавірусу COVID-19 можна буде подолати вже до травня. Тоді ж громадяни країни зможуть повноцінно повернутися на роботу.

Про це в ефірі "Свобода слова" повідомила заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя.

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"Перший і найголовніший рецепт виходу з кризи - це максимальне дотримання карантину. Чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя ... Ми повинні максимально залишатися вдома і дотримуватися тих правил, які встановлені щодо обмеження для того, щоб уже в травні всім нормально вийти з цієї ситуації і знову ж повернутися на роботу", - пояснила Ковалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183807
 
 
 Топ коментарі
 
Кретинизм клерків зашкалює!!! Ще сортирний бачок недавав експернтних висновків При соблюдении карантина уже в мае можно выйти из этой ситуации и вернуться на работу, - замглавы ОП Ковалив о продолжительности эпидемии - Цензор.НЕТ 1447
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Лента новостей окончательно перешла на обслуживания пиаркомпании Ковида. О таком не мечтал никто и никогда. Тем, кто разработал и запустил в этот Мир этот фейк о "неведомой е...ной х...е" надо выписать люлей и наградить, конечно. За креатив и идеально проведенную рекламную кампанию. И да, мы все умрем. Но не умирайте от собственного страха, оставайтесь людьми до конца.
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Этот дядя обслуживает интересы властьимущих. Для них важен контроль над "быдломассой" . Именно для этого и нужен якобы карантин. Скоро рычагом власти станет банка тушенки и литром масла. Поэтому и говорят - ведите себя тихо, умирайте молча.
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До мая большинство умрёт, только не от вируса а от голода и скуки
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Чекатиму коли їх винесе народ з парламенту, не обовязково ногами вперед У разі дотримання карантину вже в травні можна вийти з цієї ситуації і повернутися на роботу, - заступниця голови ОП Ковалів про тривалість епідемії - Цензор.НЕТ 9894
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А люди с мозгами говорят противоположные вещи. Кому верить?
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Этот дядя обслуживает интересы властьимущих. Для них важен контроль над "быдломассой" . Именно для этого и нужен якобы карантин. Скоро рычагом власти станет банка тушенки и литром масла. Поэтому и говорят - ведите себя тихо, умирайте молча.
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ще вчора вранці міністр ємець казав, що в травні посадим картоплю, а вже ввечері дійшла інформація, что он устал, что уходит
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Лента новостей окончательно перешла на обслуживания пиаркомпании Ковида. О таком не мечтал никто и никогда. Тем, кто разработал и запустил в этот Мир этот фейк о "неведомой е...ной х...е" надо выписать люлей и наградить, конечно. За креатив и идеально проведенную рекламную кампанию. И да, мы все умрем. Но не умирайте от собственного страха, оставайтесь людьми до конца.
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наградить посмертно. почти как в романе Гюго "93-й год"
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Не надо постить одно и то же (как и в теме о Конче-Заспе), это неинтересно. Да и за тролля могут принять.
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три месяца сидеть без работы? скорее магазины громить начнут и банки
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До мая не улыбает сидеть. Хотя не могу сказать, что скучно, работа есть.
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https://twitter.com/Hlopak_/status/1241354378008842240

вон что в Москве творится, жесть - ночью свозят чтобы паники не было
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Кретинизм клерків зашкалює!!! Ще сортирний бачок недавав експернтних висновків При соблюдении карантина уже в мае можно выйти из этой ситуации и вернуться на работу, - замглавы ОП Ковалив о продолжительности эпидемии - Цензор.НЕТ 1447
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у буржуев оптимистичный сценарий говорит "июнь", пессиместичный - "август-сентябрь". ну правда они лучше оснащены на всех фронтах борьбы. может поэтому)).
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)) и вот только что позвонили по поводу термина, шо был у мну на 2 апреля. перенос - май, начало июня ))
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Фантазёры, полезные идиоты, городские сумасшедие....И это ВСЁ во власти!
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Как у нас в армии говорили ,Дембель в Мае про*бали а Ноябре не про*бём ... У разі дотримання карантину вже в травні можна вийти з цієї ситуації і повернутися на роботу, - заступниця голови ОП Ковалів про тривалість епідемії - Цензор.НЕТ 1176
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Во первых,чего ты шляешся и раздаешь интервью,без маски,какая в этом есть необходимость?Позвони в полицию пусть составят на тебя админпротокол и выпишут штраф.Во-вторых,можете не открываться работать вообще,даже когда карантин закончится,никто и не заметит.
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При такій владі, люди помруть від ПАНІКИ. Отой притирок Ємець тілько чого коштує. А бубочка перестав стрімити в фейсбуці, занишпорилась криса.
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