 Захисних костюмів для лікарів Донеччини вистачить лише на два тижні, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу заявив заступник начальника управління - начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я і забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко.

"Захисних костюмів в області достатньо. Але все залежить від того, що вважати достатком. Коли люди прислухаються до порад та перестануть ходити вулицями, тоді тих костюмів буде достатньо. Але, коли навпаки... Костюми одноразові, ніхто з лікарів другий раз їх використовувати не буде. І вони швидко закінчаться. Зараз, за тими темпами, які ми бачимо, костюмів достатньо на два тижні, тобто на той період, на який було оголошено карантин", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької ОДА ухвалила рішення про введення в регіоні режиму надзвичайної ситуації, з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

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