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 Суспільство, Здоров'я
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 Захисних костюмів для лікарів Донеччини вистачить лише на два тижні, - ОДА

Костюми одноразові, ніхто з лікарів вдруге їх не використовуватиме. І вони швидко закінчаться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу заявив заступник начальника управління - начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я і забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко.

"Захисних костюмів в області достатньо. Але все залежить від того, що вважати достатком. Коли люди прислухаються до порад та перестануть ходити вулицями, тоді тих костюмів буде достатньо. Але, коли навпаки... Костюми одноразові, ніхто з лікарів другий раз їх використовувати не буде. І вони швидко закінчаться. Зараз, за тими темпами, які ми бачимо, костюмів достатньо на два тижні, тобто на той період, на який було оголошено карантин", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької ОДА ухвалила рішення про введення в регіоні режиму надзвичайної ситуації, з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з коронавірусом на Донеччині контрольована, продуктами харчування населення забезпечене, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183806
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вот предлагают же прибор для стирилизации одежды в виде душа
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А мышибратушек кто будет лечить, у них же в дыре там вообще полная задница Защитных костюмов для врачей Донетчины хватит только на две недели, - ОГА - Цензор.НЕТ 1744
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А мышибратушек кто будет лечить, у них же в дыре там вообще полная задница Защитных костюмов для врачей Донетчины хватит только на две недели, - ОГА - Цензор.НЕТ 1744
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Ну вот предлагают же прибор для стирилизации одежды в виде душа
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Это разговор о одноразовых. Они не выдержат влажную стерилизацию.
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Вот не понимаю, какие проблемы с этими костюмами? Дайте заказ внутри страны тем, кто сможет обеспечить медиков костюмами , масками и тд. Это что, какая-то высокотехнологичная вещь?
Зачем переть из китая, рассадника заразы, когда у нас люди без работы
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Нужно было не выбирать настоящих, а не придуманных, барыг во власть, которые раздерибанили накануне противоэпидемический госрезерв. Мощности производства резко не увеличить, нужны материалы, которые нынче в бешеном дефиците. И нужны деньги от центральной власти, которых опять нет.
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І тут виборці зе почали щось підозрювати. Захисних костюмів для лікарів Донеччини вистачить лише на два тижні, - ОДА - Цензор.НЕТ 6055
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Сколько там за малороссию голосовали во втором туре президентских выборов? 90%. Сами же же проголосовали за кровавых барыг которые перепродали все костюмы с Украины, а теперь жалуются
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Раньше халаты были ситцевые и многоразовые.Были автоклавы.Просто расточительный Идотизьм,и шприцы были многоразовые.Всё работало,а счас масками и халатами добьют природу!
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