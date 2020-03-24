 МОЗ закликає довіряти лише його інформації про осіб, які заразилися COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Остаточні та достовірні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 оприлюднюються щоранку о 10:00 на єдиних офіційних джерелах - каналах комунікації МОЗ України та Центру громадського здоров’я України.



Як зазначили у відомстві, офіційні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 надходять до Центру громадського здоров'я України щодня після завершення досліджень усіх обласних лабораторних центрів та вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ. Центр збирає, аналізує та верифікує отримані дані на наявність будь-яких неточностей.

Про всі підтверджені випадки в Україні звітує Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я України на офіційних інтернет-ресурсах.

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Повідомлення про результати діагностування з будь-яких інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, можуть бути підтверджені лише у порядку, описаному вище. До моменту надходження офіційного повідомлення такі дані не можуть бути верифіковані МОЗ України та ЦГЗ.