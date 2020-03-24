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 МОЗ закликає довіряти лише його інформації про осіб, які заразилися COVID-19

Остаточні та достовірні дані про підтверджені випадки COVID-19 оприлюднюються щоранку о 10:00. Інформація з інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, не може бути верифікована МОЗ України та ЦГЗ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Остаточні та достовірні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 оприлюднюються щоранку о 10:00 на єдиних офіційних джерелах - каналах комунікації МОЗ України та Центру громадського здоров’я України.

Як зазначили у відомстві, офіційні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 надходять до Центру громадського здоров'я України щодня після завершення досліджень усіх обласних лабораторних центрів та вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ. Центр збирає, аналізує та верифікує отримані дані на наявність будь-яких неточностей.

Про всі підтверджені випадки в Україні звітує Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я України на офіційних інтернет-ресурсах.

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Повідомлення про результати діагностування з будь-яких інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, можуть бути підтверджені лише у порядку, описаному вище. До моменту надходження офіційного повідомлення такі дані не можуть бути верифіковані МОЗ України та ЦГЗ.

МОЗ закликає довіряти лише його інформації про осіб, які заразилися COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183805
 
 
 Топ коментарі
 
"Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им..."

Сміятись коли? Як можна вірить "Мінздраву", якщо його керівник сам бреше про наявність у нього захворювання?
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дык... как же вам можно доверять, если вы постоянно брешете, о эскулапы - кривые лапы! Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им - Цензор.НЕТ 7198
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дык... как же вам можно доверять, если вы постоянно брешете, о эскулапы - кривые лапы! Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им - Цензор.НЕТ 7198
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Зеленый минздрав, у меня есть к вам вопрос, вот это https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4576001455774296 нормально организованый карантин, для прибывших из Неаполя сегодня ночью или не очень?
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точно! тем более сегодня это можно сделать. )
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Ахахаха, а кто не верит тому сделают укол B6B12 в сраку.
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"Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им..."

Сміятись коли? Як можна вірить "Мінздраву", якщо його керівник сам бреше про наявність у нього захворювання?
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Де набрати несповнарозумну Паству Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им - Цензор.НЕТ 3860 Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им - Цензор.НЕТ 8156
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Лента новостей окончательно перешла на обслуживания пиаркомпании Ковида. О таком не мечтал никто и никогда. Тем, кто разработал и запустил в этот Мир этот фейк о "неведомой е...ной х...е" надо выписать люлей и наградить, конечно. За креатив и идеально проведенную рекламную кампанию. И да, мы все умрем. Но не умирайте от собственного страха, оставайтесь людьми до конца.
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а шо такое? подозреваете, что не верят??? )))) правильно! как можно верить красивой статистике от минздрава, если вагонами шуруете людей и потом за 5 мин делаете какой-то волшебный тестик и 4 сопляка с красными глазами, ели доползшие до "скорой" чудом оказались здоровы и были вытурины домой на мифическую самоизоляцию под "снимающую грех с души минздрава" расписку... ...вы бы хоть узнали, как они и на ком-чем добрались...и что с ними сегодня...
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а якже дружок віслюка в Євролабі, там все чесно, приховані 4 результати! Заберуть ліцензію, чи штраф 57 грн.? Де ж віслюку обдовбаному здавати аналізи!
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