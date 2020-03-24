 На ранок 24 березня в Україні зафіксовано 11 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 84 випадки, за добу надійшло 111 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 11 нових випадків.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
м. Київ — 29 випадків;
Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
Львівська область — 2 випадки;
Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
Черкаська область — 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, вчора повідомлялося про 73 випадки захворювання на коронавірус.
Это чистая правда...
В городе Киеве на 21 марта - заражённых было 9 человек. На 22 марта - 29 человек.
Во сколько раз больше заразилось людей вирусом за последние сутки?
В городе Киеве на 21 марта - заражённых было 9 человек. На 22 марта - 29 человек.
Во сколько раз больше заразилось людей вирусом за последние сутки?
Видимо гепа не разрешил))
Бережімо себе - нам ще країну після цієї плісняви відбудовувати.
а вот завтра-послезавтра... начнут "распускаться" сопли-кашли вновь вернувшихся на Родину, и дай Боже, чтоб это была только аллергия на наш быт-медицину-продукты-воду...а не более...
Кучка представителей фармгигантов?
Смотрите реально на вещи
Хлорка, горячий утюг для стирилизации масок
Головне щоб не було передозу . Дивитись на патрет потрібно не більше 73 хвилини . При легких формах достатньо 42-х хвилин .
От якби взагалі не було тих тестів, то і хворих би "не було" би