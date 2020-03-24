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 На ранок 24 березня в Україні зафіксовано 11 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 84 випадки, за добу надійшло 111 підозр, - МОЗ

В Україні зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 11 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
м. Київ — 29 випадків;
Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
Львівська область — 2 випадки;
Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
Черкаська область — 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про 73 випадки захворювання на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко

На ранок 24 березня в Україні зафіксовано 11 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 84 випадки, за добу надійшло 111 підозр, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183803
 
 
 Топ коментарі
 
Уже все тесты использовали на депутатов, их семейки, их любовниц и семейки их любовниц? Обыкновенным украинцам так и продолжать дальше лечиться по телефону с семейным врачом?
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Я в этом просто уверен. И это не шутка.
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73+11? Це геометрія? У вас хтось з Трускавця викладав геометрію?
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а віслюк вчора бекав що все в нас добре, під контролем, в нас все є... з Ж/Д всіх розпустили по домах!
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бо ми усі президонти, і це істина, і всім нам 36,6. бакс по 36,6
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Уже все тесты использовали на депутатов, их семейки, их любовниц и семейки их любовниц? Обыкновенным украинцам так и продолжать дальше лечиться по телефону с семейным врачом?
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слуги мудрого нарида тестируют себя просто так, для профилактики...
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а если шо (не дай Бог) ставить диагноз - ОРЗ или просто "пневмония"
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Ну да, передавай кстати привет Супрун, вакцинуйся и будь здаров
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А на ДОМИНИКАНЕ питорасов шаровиков ще забраты треба!Плюс 129
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за сутки геометрическая прогрессия.Спасайся кто может.
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73+11? Це геометрія? У вас хтось з Трускавця викладав геометрію?
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Так он же из псих больницы пишет - а там СВОЯ математика 😁😁😁
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Задача для особо одурённых:
В городе Киеве на 21 марта - заражённых было 9 человек. На 22 марта - 29 человек.
Во сколько раз больше заразилось людей вирусом за последние сутки?
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Їм там викладають свою версію вищої математики🤓
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Задача для особо одурённых:
В городе Киеве на 21 марта - заражённых было 9 человек. На 22 марта - 29 человек.
Во сколько раз больше заразилось людей вирусом за последние сутки?
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Я абиделся, сел на край кровати и обхватил голову руками. Проси прощения.
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картинки не научился вставлять? Срочно к Моргулису!
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З телефона? Просто це з телефона незручно робити! А ви пацієнт лікарні на Кирилівській 103,а?
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Та ладно. На самом деле, я не хотела никого обидеть.
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Странно, в Харькове у замглавы ОДА подтвердили, и еще у кого то, но инфы об этом тут не указано...
Видимо гепа не разрешил))
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Можливо його до Києва додали, панство ж лікується в Києві.
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Харьков Зеля подарил Кернесу и Ярославскому . видимо его теперь считают не совсем Украиной и в статистику не включают
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Только правда нас спасет! И полная ответственность.
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Скільки там за тиждень завезли? 50-70 тис. людей? І всі вони своїм ходом поїхали додому на "самоізоляцію". По дорозі ні з ким не спілкувались? Не дихали? То ж десь через тиждень-два почнеться кульмінація цього "марлезонського балету" піару влади.
Бережімо себе - нам ще країну після цієї плісняви відбудовувати.
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боюсь...что эту статистику надо умножать на 5 или 10...(это сегодня)
а вот завтра-послезавтра... начнут "распускаться" сопли-кашли вновь вернувшихся на Родину, и дай Боже, чтоб это была только аллергия на наш быт-медицину-продукты-воду...а не более...
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Смотрите на эти таблицы. Смотрите! Эти таблицы и есть реальная смерть. Ковид получил такой пиар что никому и не снилось. Люди умирают и будут умирать от психических растройств так и не дождавшись с этим вирусом встречи. Браво! Компания по раскрутке образа "мы все умрем" прошла гениально и очень просто.
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"У НІХ ВСЬО ПОД КАНТРОЛЄМ". ГОЛОВНЕ ЩО ЩЕ МАМОЧКА ЛЮБІТ!? МАСКИ, РЕСПІРАТОРИ, ЧИ СКОРОСТЬ ВІДБИВАННЯ, КРАДІЖОК БАБОК.
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Отсутствует заражение в Одесской, Николаевской, Херсонской обл. что по крайней мере странно
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А шо такое ВОЗ?
Кучка представителей фармгигантов?
Смотрите реально на вещи
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Самогон, сало, чеснок
Хлорка, горячий утюг для стирилизации масок
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Черемша, керосин і портрет Зеленського.
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Патрет , допомагає особливо при запорах .
Головне щоб не було передозу . Дивитись на патрет потрібно не більше 73 хвилини . При легких формах достатньо 42-х хвилин .
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Немаю запору, бо інакше скористався порадою. Але кажуть, що портрет Зе допомогає звільняти шлунок від їжи та токсинів🤮
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Моя бабушка была уверена, что вши появляются от переживаний, от плохих известий, а не от переноса этих насекомых от больного к здоровому. По существу, она была права. Паника усиливает любую болезнь, любую эпидемию.
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"слуги двух господ" немного лохонулись по старту. они опубликовали первые, более менее достоверные 11ть грубых "нижних пределов" заболеваний, которые неплохо ложились на буржуйскую статистику "старта". теперь по этих старых данных, по сути каждый кто полагается на себя, может хотя конечно очень грубо оценивать нижний предел заболеваний по дням. 84 на сегодня не укладываются даже в 4% погрешность )). задержка на 12 часов против обычной до этого выдачи статистики рассказывает многое. а тонкая подготовка наріда к грубой но горькой правде, проглядывается ниже в ссыли "нобелевского лауреата" на массовый запуск теста )
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Никто достоверно не знает время и место появления этого вируса. Может Китай, может и не Китай, может 2019, может 2017 или 14.
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На першому місті Київ і область. На другому Чернівці. З Києва всі несуть у свої куточки, звідки приїхали. Але на мою думку це не всі хворі, це тільки виявлені. Також при такому поширенню велика кількість має бути в квітні, спад у травні. Але квітень буде давати велику кількість кожного дня. Не ходіть по вулиці і магазинах, сидіть вдома. Того, що вже рознесли достатньо поширенню. Бережіть себе і своїх рідних. Це дуже страшна хвороба і ми до неї не готові, що фактично, що морально.
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Тесты из Китая, ИВЛ из Китая, маски из Китая... Блин, может хоть производство гробов сами наладить успеем? На ранок 24 березня в Україні зафіксовано 11 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 84 випадки, за добу надійшло 111 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3451
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Тобто ви не знаєте, що тепер гроби подвійного використання?😄
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Али, я что-то не пойму шутку вашего юмора. Может заклинило?
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А ви подумайте про те, що скоро гроби неможливо буде купити з багатьох причин!
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Да не могу я думать обо всем. Наверное вы имеете ввиду вырубку карпатских лесов? На ранок 24 березня в Україні зафіксовано 11 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 84 випадки, за добу надійшло 111 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6636
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Ліси там майже усі порубали. Я про відсутність грошей на гроби. Пропоную мерців загортати у саван з портретами Зе, Бєні і Богдана🐸
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11 нових случаєв-ето пандемія, і треба вводит чп, ілі це шось друге?
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Виздоравливать начнут только спустя не менее 2-х недель . После чего , делаются два подтверждающие теста . Т.е. для выздоровления , надо три недели .
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Куди тести направили, там і виявляють нові випадки.
От якби взагалі не було тих тестів, то і хворих би "не було" би
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Так сколько всего умерших ? Вчера была информация об ещё одной жертве .
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