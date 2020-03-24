 Уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу, - Шмигаль

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Побачив новину з моєю заявою про необхідність реструктуризувати державний борг України. Ні в кого не виникло запитання, про яку реструктуризацію може йтися, якщо за хвилину до того я говорив, що Україна більш підготовлена до потенційної кризи, ніж в 2008 чи 2015 роках. Тому уточню – йшлося про рефінансування, а не реструктуризацію боргу. Додаю офіційну позицію Уряду з цього питання", - заявив прем'єр.
"Незважаючи на нові виклики, Уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики.
Україна входить в турбуленті часи з набагато сильнішими позиціями, ніж це було під час попередніх криз: міжнародні резерви на найвищому за останні роки рівні, інфляція – рекордно низька, державний бюджет – збалансований, а показник державного боргу до ВВП впав до рекордно низьких 44,3%. Незважаючи на складну ситуацію, що склалась у зв’язку з поширенням коронавірусу, ми продовжуємо реалізовувати Середньострокову стратегію управління державним боргом, маємо у розпорядженні диверсифіковані джерела залучення коштів для фінансування державного бюджету та продовжуємо виконувати свої зобов’язання перед кредиторами в повному обсязі", - йдеться в заяві Кабміну.
Як так? Клятий Парашенка же все покрав!!! Нарід голий_босий останній хрін доїдав.
Где бриффинг - сколько привезли самолетом мединвентаря и куда распределили?
Верните на место вертикаль власти . За шо вам люди зарплату платят ?
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Кабинет министров начал переговоры с международными кредиторами относительно реструктуризации государственного долга Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3183781
а сегодня "нет оснований"? а может вас нахер просто послали?
про надзвичайний стан і дефолт..
і тут цікаве питання, чого вони (аваків і дупинський)
ще тусуються у владних кабінетах ?
хто їх там тримає ?