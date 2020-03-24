 Уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу, - Шмигаль

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Побачив новину з моєю заявою про необхідність реструктуризувати державний борг України. Ні в кого не виникло запитання, про яку реструктуризацію може йтися, якщо за хвилину до того я говорив, що Україна більш підготовлена до потенційної кризи, ніж в 2008 чи 2015 роках. Тому уточню – йшлося про рефінансування, а не реструктуризацію боргу. Додаю офіційну позицію Уряду з цього питання", - заявив прем'єр.

"Незважаючи на нові виклики, Уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики.

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Україна входить в турбуленті часи з набагато сильнішими позиціями, ніж це було під час попередніх криз: міжнародні резерви на найвищому за останні роки рівні, інфляція – рекордно низька, державний бюджет – збалансований, а показник державного боргу до ВВП впав до рекордно низьких 44,3%. Незважаючи на складну ситуацію, що склалась у зв’язку з поширенням коронавірусу, ми продовжуємо реалізовувати Середньострокову стратегію управління державним боргом, маємо у розпорядженні диверсифіковані джерела залучення коштів для фінансування державного бюджету та продовжуємо виконувати свої зобов’язання перед кредиторами в повному обсязі", - йдеться в заяві Кабміну.





