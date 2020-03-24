 Волонтерка Берлінська закликала українців допомогти в забезпеченні воїнів масками

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала волонтерка, керівниця "Центру підтримки аеророзвідка" Марія Берлінська, передає Цензор.НЕТ.

"Три дні тому я написала пост про маски. Про те, як шукали по аптеках для себе і найшли лише одноразові за захмарними цінами. І що почали шити з друзями-волонтерами багаторазові - спершу для себе, а потім і для найближчого кола. Після публікації мої особисті повідомлення обвалились, в прямому сенсі. Такого шквалу запитів я не очікувала. Люди писали цілодобово, просили десятками, зі всієї України. Потім почали писати люди, яким непідйомно купити собі кілька змінних масок. Бо в Києві купити близьким 10 масок за 300 гривень ще цілком прийнятно. А для пенсіонерів в райцентрах це можуть бути космічні гроші", - розповіла вона.

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"А потім почали писати військові, одне з повідомлень, з дозволу автора я вам процитую:

"Добрий день!

Справа у тому, що ми строковики. Контрактна служба собі купила маски, а про наш захист ми маємо дбати самі. Нам керівництво частини сказало або ми купуємо по 85 гривень через них, або ходимо незахищенні.

Ми отримаємо заробітну плату у розмірі 450 грн, 300 з яких здаємо на побутові потреби підрозділу. Строкова служба не може собі дозволити придбання масок, фінансове становище не дозволяє.

Я вибачаюсь за те, що вам це все злив, вас то не стосується, але, якщо хоча б за частину треба платити, ми, мабуть, відмовимось. Вибачаюсь за те що потурбував."

Одним словом подивилися ми на все це, і вирішили зробити сайт - https://veteranius.com/

Там є можливість запастися собі патріотичними, надійними масками. Маски економні - можна прати, прасувати і носити знову.

А найголовніше - можна "підвісити" маски для інших - оплатити для тих, кому вони потрібні.

Ми плануємо наступного тижня вислати сотню масок в армію безкоштовно, але більше не потягнемо.

Тому приєднуйтесь, разом ми можемо все!"- закликала Берлінська.

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