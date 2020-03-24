 Військовослужбовці-строковики не забезпечені засобами ІЗ. Створено сайт, на якому можна "подарувати" багаторазову маску воїну, - волонтерка Берлінська

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала волонтерка, керівниця "Центру підтримки аеророзвідка" Марія Берлінська, передає Цензор.НЕТ.
"Три дні тому я написала пост про маски. Про те, як шукали по аптеках для себе і найшли лише одноразові за захмарними цінами. І що почали шити з друзями-волонтерами багаторазові - спершу для себе, а потім і для найближчого кола. Після публікації мої особисті повідомлення обвалились, в прямому сенсі. Такого шквалу запитів я не очікувала. Люди писали цілодобово, просили десятками, зі всієї України. Потім почали писати люди, яким непідйомно купити собі кілька змінних масок. Бо в Києві купити близьким 10 масок за 300 гривень ще цілком прийнятно. А для пенсіонерів в райцентрах це можуть бути космічні гроші", - розповіла вона.
"А потім почали писати військові, одне з повідомлень, з дозволу автора я вам процитую:
"Добрий день!
Справа у тому, що ми строковики. Контрактна служба собі купила маски, а про наш захист ми маємо дбати самі. Нам керівництво частини сказало або ми купуємо по 85 гривень через них, або ходимо незахищенні.
Ми отримаємо заробітну плату у розмірі 450 грн, 300 з яких здаємо на побутові потреби підрозділу. Строкова служба не може собі дозволити придбання масок, фінансове становище не дозволяє.
Я вибачаюсь за те, що вам це все злив, вас то не стосується, але, якщо хоча б за частину треба платити, ми, мабуть, відмовимось. Вибачаюсь за те що потурбував."
Одним словом подивилися ми на все це, і вирішили зробити сайт - https://veteranius.com/
Там є можливість запастися собі патріотичними, надійними масками. Маски економні - можна прати, прасувати і носити знову.
А найголовніше - можна "підвісити" маски для інших - оплатити для тих, кому вони потрібні.
Ми плануємо наступного тижня вислати сотню масок в армію безкоштовно, але більше не потягнемо.
Тому приєднуйтесь, разом ми можемо все!"- закликала Берлінська.
Вот куда смотрит СБУ?
насколько я знаю,даже госбольницы покупали не у ВАС ,а у производителя. производитель в свое время предпочел продать китайцам - имеет законное право. ЧП в стране в январе не было, а маски пропали еще в начале января. но вам же все-равно. ведь зрадакремльпорошенко..так?
Поражаюсь, как евроукраинский паяц в роли президента не додумался прерывать свои видосики на рекламу... представляете, скока бабла ему б капнуло на голом месте... сунул свою криворожсккю личину в диаырагму - бабах, капнуло.... и шо, он не лох???
Там еще маски для лошадей лежат..
Где мои 1,5% ???? Вова, ответь
Если в лыжах идти по тонкому льду, то это не спасёт 100% от проламывания льда, но если некуда деваться, то уменьшит вероятность проламывания по сравнению с переходом без лыж...
Необходимо во времени растянуть процесс заражения и снизить коэффициент заражения, не помню, вроде 2.8 сейчас до, например 2, условно говоря, т.е. у врачей будет больше времени учиться - как вылечивать и как ещё больше уменьшить коэффициент, когда станет ещё больше известно о вирусе.
Как конкретно и чем обеззараживать?
Если взялись за полезное дело, то необходимо по всему давать подробные инструкции.
Марлевая маска стирилизуется горячим утюгом
Можно ещё применять Белизна при ее стирке , то есть хлорка
А так, пошли вы нах, памперсы власти!
Списал в Укрзализнице 400 000 масок по 17 копеек за штуку.
По какой там цене толкают маски в Европе? Считайте .
Роман Донік
В каждой бригаде есть две посады "швея". И иногда, и больше. Они ремонтируют форму, палатки, чехлы и всякие матерчатые вещи. Как выдумаете, что сейчас сделал Хомчак со швеями, которые могут шить маски?
НИ ЧЕ ГО. Он просто выдал старую желтую марлю бойцам, чтоб шили маски сами.
Налог на войну никто не отменял вообще-то.