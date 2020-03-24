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 Працюємо над забезпеченням продуктами людей, які перебувають у вимушеній самоізоляції, - головний санлікар Ляшко

Уряд ще відпрацьовує забезпечення продуктами харчування тих, хто не може покинути будинок через вимушену самоізоляцію, оскільки контактував із хворими COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Ми працюємо з цим питанням на рівні уряду, працюємо з бізнесом, який здійснює доставку харчових продуктів, так і вирішується питання залучення соціальних працівників, працівників державних установ – наприклад, "Укрпошти" – щоб доставляти продукти усім, хто цього потребує. Також до цього долучилися волонтерські організації. Я дякую тим, хто допомагає людям, які опинились на вимушеній самоізоляції", – сказав Віктор Ляшко.

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Зазначено, що особи, які перебували в контакті з хворими, або ті, щодо кого є обґрунтована підозра на захворювання, зобов’язані відбути 14-денну самоізоляцію. Також у домашній самоізоляції перебувають порівнячно легкі хворі, стан яких не вимагає госпіталізації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183797
 
 
 Топ коментарі
 
работнічки ви курва, а до цього всі самі в маркети ходили? і ви тепер запевняєте, що проблема не в тих хто привіз заразу і поніс , а зараженнях в середині країни! Так це ж наслідок, а не причина!
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В переводе на нормальную понятную речь! сидим говорим не о чем протираем штаны!!
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цыганская кобыла уже почти привыкла ничего не кушать, но на седьмой день сдохла. Все сервисы доставки уже легли мёртво.
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В переводе на нормальную понятную речь! сидим говорим не о чем протираем штаны!!
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Да, только трындят с нулевым выхлопом. Повторюсь снова. У нас власть просто не догоняет многого. Или не хочет и догонять. У нас неделю назад вынужденно "ушли на карантин" многие семьи, которые жили с копеек от зарплаты до зарплаты. У нас большое количество бедных людей разного возраста, в том числе и дети. Нужно срочно уже думать и о них. Этих людей уже нужно просто начинать тупо кормить, т.к. у них заканчиваются или уже закончились деньги и еда. Через время эти люди будут умирать не от вируса а от обычного истощения. Об этом власти и не вспоминают, а подумать нужно было еще вчера. И судя по всему решать это придется снова церкви и волонтерам.
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а до этого буИм считать, что они на лечебной голодовке? которая очеННо пользительная, да? Работаем над обеспечением продуктами людей, находящихся на вынужденной самоизоляции, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2524
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работнічки ви курва, а до цього всі самі в маркети ходили? і ви тепер запевняєте, що проблема не в тих хто привіз заразу і поніс , а зараженнях в середині країни! Так це ж наслідок, а не причина!
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Надо сначала только выяснить кого они считают людьми.
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а чем быть довольным? ну чем? тем что они уже две недели только разговоры разговаривают?
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Причем, даже договориться не могут и зачастую противоречат один другому.
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да, эти разговоры надо было разговаривать еще в январе, с этим не поспоришь. Довольным быть особо нечем, но и дерьмом постоянно плеваться не стоит
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власть нужно пинать постоянно. иначе она очень быстро оскотинится.
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Пинать надо по делу, иначе никто на ваши пинания внимания обращать не будет. Даже раздражение вызывает - абы поорать что-то против
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а что за преступную медлительность - это не по делу? или Вы из славного племени поклонников ГУЛАГа?
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Про медлительность я выше написала, спорить смысла не вижу, не хочу отвлекать вас от такого важного занятия как пинание. Можете относить меня к любому племени, к какому захотите, за последние полчаса кем меня только не называли.
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ну что вы . все довольны . видно же что ЗЕ и его . молодая команда . что то делают . важное . разговоры разговаривают
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вы еще только планируете... угу! планируйте там хорошо...не спешите, все придумайте
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Так оне ж типа турборежимщики и вдруг так тормознулись
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цыганская кобыла уже почти привыкла ничего не кушать, но на седьмой день сдохла. Все сервисы доставки уже легли мёртво.
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Оно говорит о доставке продуктов. Но НО не говорит о том, что скоро людям не за что будет заказывать
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В Италии активно используют ИНТЕРНЕТ - заказы.
Люди размешают заказ , ВОЛОНТЁРЫ - студенты могут это все обрабатывать в домашних условиях , если продавцы не способны к компам,
И потом развозка развозит ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ КВАДРАТУ
ДОЛЖЕН быть график развозки по району .
Тогда меньше народу будет бродить по продуктовым
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И ещё - в Италии есть определённое время для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми , чтобы их не заразили остальные
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Я хоть и не пожилой, но хожу после работы, уже после 22.00.
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А если по какой-то причине у семьи нет интернета? Есть телефоны экстренных служб, нужно просто наладить сбор информации, например МЧСниками, и передачу ее местной власти в штаб.
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какие молодцы! А у нас для заказа нужно записочку отнести, так что-ли?!
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У нас це працювати не буде, а якщо і буде, то доставку зроблять дорожчу за продукти.
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Только Сцивоху на доставку не ставьте, сожрёт все,как ту пиццу для пленных.
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любая ваша помощь нам, делает намного богаче вас.
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