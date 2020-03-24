 Розколу у фракції немає: кликати терористів до Консультативної ради ніхто не буде, - "слуга народу" Качура

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в коментарі "Радіо Свобода" після заяви своєї соратниці Єлизавети Ясько.
Качура запевняє, що не існує конфлікту між його колегами з фракції і главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. За його словами, частина депутатів різко відреагували на документ про зміни в процесі мінських переговорів тільки тому, що дізналися про це раніше, ніж відбулася зустріч з Єрмаком.
"Злили в інтернет на кілька днів раніше запланованої зустрічі. Це викликало шквал емоцій з боку окремих наших народних депутатів через те, що це стало для них несподіванкою. Тому і клалася ситуація, що звернення опублікували.
Потім, коли ми зустрілися з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, я був у числі депутатів, які були присутні, десь 15 депутатів було, він пояснив логіку усього документа. Він розповів свою стратегію: що за чим буде відбуватися, зради там немає, що ніхто за стіл переговорів не буде садити терористичні організації", - зазначив Качура.
Він уточнив, що терористів, навпаки, хочуть прибрати з переговорного процесу.
"Їх взагалі хочуть усунути від цього процесу і замінити нормальними українськими громадянами як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території, які мають повагу. І Росія, як і раніше, лишається стороною переговорів", - додав нардеп.
"Багато хто з тих депутатів, які критично ставилися до цього, потім сказали, що підтримують. Можливо, ще хтось при своїй думці залишився, але діалог відбувся. І це було не однобічно. Тобто ми маємо лише певні комунікаційні проблеми. А проблеми розколу на групи немає", – резюмував він.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Ідея Консультативної ради викликала обурення в партії "Слуга народу". Деякі нардепи фракції виступили із заявою проти створення цього органу.
Мне оперативнику с 20 -летним опытом не стоит (и не такие как вы пытались), выведение рыфляндии в качестве наблюдателя, а не стороны конфликта - уже три еденицы УК.
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Раніше росія відповідала за дії терористів. Тепер СН стверджує, що посадіть звичайних українців з ордло? Так там все росія контролює і тому ми отримуємо одночасний пресінг від росії та контрольованих ордловців! Це ви зробили разом, зебіли!
Как это не будет?! А кто там будет?! Некие "представители общественности"?! А кто их назначил/выбрал?! Может выборы там легитимные прошли?
Тут больше важен сам факт признания их субъектности! То, что туда войдут террористы это как ни странно, уже второй вопрос!!!
https://www.youtube.com/watch?v=NMQTXa8pCaE
Дуже просте питання, хто дозволить українцям з окупованого Донбасу вести пермовини - терористи.?????
є агресор - росія.
є країна, яка захищається - Україна.
й ту й іншу представляє влада цих країни.
які люди з Донбасу, чи на окупованій чи на вільній території на щось впливають?
вся ця вигадка щодо спілкування "простих людей" це й є започаткування офіційного визнання "громадянської війни".
ну й по-друге, а вони можуть пояснити для чого влаштовувати спілкування між українцями з окупованих територій та українцями з вільних територій?
ордло під окупацією? тоді як так вони можуть їздити та спілкуватись, що вони вирішують та на що вони впливають? - ні на що.
про що ця контактна група має спілкуватись, про ціни на пальне та погоду? навряд чи.
швидше заручники з окупованих територій будуть розповідати про те, як вони ******* російську мову й їм вона потрібна як друга державна, про братній руський нарід та про поганого Бандеру, якого їм не треба, про "насильницьку українізацію", якої вони не хочуть.
за військової агресії росії таке спілкування є маячнею.
а от у підтримувану зеленським та ко формулу "громадянської війни" таке спілкування цілком вкладається.
***** все решает, а не эти безмозглые "общественники" от орков. Пускай все эти граждане на ток шоу медведчуковских тусуются в режиме видеконференции. И сивоха на них перед телеком дрочит. Вместе с главным дрочером кивой и прочими мразями путинскими из ОПЗЖ.
Пробный шар путинский? Или тактика мелких зеленых шагов к капитуляции?
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Как с одной так и с другой стороны уже показали, кто у них пользуется уважением - у ЗЕбланов клоун и его команда, а у сепаров русскомирцы. Есть идея, отправить этого умника вместе с спЕрмаком в ОРДЛО, пускай там организовывают выборы уважаемых людей.
В Луганске "суд" признал главаря "Призрака" (давно убитого своими же) уголовным преступником. В «руЦком мире» с трудом осознают «судебный» вердикт, обвинивший, в том числе, и полевого командира российско-террористического формирования ЛыНыРы Алексей Мозгового в «случайном» убийстве семьи Бурыхиных, но установили памятник - двухметровую бронзовую скульптуру наемника хла Мозгового установленную на высокий постамент из чёрного гранита.
Так с кем переговоры будет вести президент страны зе.
Він уточнив, що терористів, навпаки, хочуть прибрати з переговорного процесу. Їх взагалі хочуть усунути від цього процесу і замінити нормальними українськими громадянами як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території, які мають повагу.
Для того туди й набрали цей непотріб, щоби проштовхувати скрізь пусті голови путенські забаганки... Хоч би запитав себе - чому фєдєрасти плескають у долоні з цього приводу???
З якими "нормальными украинскими гражданами ... на неподконтрольной территории, которые пользуются уважением" ти будеш розмовляти??? Звідки на окупованій території, непідконтрольні окупантам люди, які можуть відкрито виступати проти окупації??? Подивись що з такими людьми коїться у Криму??? В нас війна не з луГандонією, а з гнилою фєдєрастовою імперією і вирішувати питання війни й миру можливо лише з ними!!!
Якщо цей ФСБшний проект запуститься, то московія умиє руки й Європа зніме санкції, а ми отримаємо своє приднестрів'я чи абхазію й ви, зі своєю бубочкою, доведете до того, що на Україну будуть санкції накладати, за "геноцид" луГандонських бурятів...
ДЄГЄНЄРАТИ зелені!!!
Воно юрЫст???