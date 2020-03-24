EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  2773  67
Матеріали за темою:
Все про:перемовини (1458) Донбас (15610) мінські угоди (1774) Слуга народу (736) Єрмак Андрій (169) Качура (34) Єлизавета Ясько (25)

 Розколу у фракції немає: кликати терористів до Консультативної ради ніхто не буде, - "слуга народу" Качура

Інформація про розкол у "Слузі народу" через можливість створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО не відповідає дійсності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в коментарі "Радіо Свобода" після заяви своєї соратниці Єлизавети Ясько.

Качура запевняє, що не існує конфлікту між його колегами з фракції і главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. За його словами, частина депутатів різко відреагували на документ про зміни в процесі мінських переговорів тільки тому, що дізналися про це раніше, ніж відбулася зустріч з Єрмаком.

"Злили в інтернет на кілька днів раніше запланованої зустрічі. Це викликало шквал емоцій з боку окремих наших народних депутатів через те, що це стало для них несподіванкою. Тому і клалася ситуація, що звернення опублікували.

Потім, коли ми зустрілися з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, я був у числі депутатів, які були присутні, десь 15 депутатів було, він пояснив логіку усього документа. Він розповів свою стратегію: що за чим буде відбуватися, зради там немає, що ніхто за стіл переговорів не буде садити терористичні організації", - зазначив Качура.

Також читайте: Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько

Він уточнив, що терористів, навпаки, хочуть прибрати з переговорного процесу.

"Їх взагалі хочуть усунути від цього процесу і замінити нормальними українськими громадянами як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території, які мають повагу. І Росія, як і раніше, лишається стороною переговорів", - додав нардеп.

"Багато хто з тих депутатів, які критично ставилися до цього, потім сказали, що підтримують. Можливо, ще хтось при своїй думці залишився, але діалог відбувся. І це було не однобічно. Тобто ми маємо лише певні комунікаційні проблеми. А проблеми розколу на групи немає", – резюмував він.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Ідея Консультативної ради викликала обурення в партії "Слуга народу". Деякі нардепи фракції виступили із заявою проти створення цього органу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183796
 
 
 Топ коментарі
 
звать не будут потому что они уже там....
 показати весь коментар
 
это тот мудак который смотрел запись присяги президента США Линкольна? Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8522
 показати весь коментар
 
А кто вам поверит, уроды зелёные? Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8398
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
звать не будут потому что они уже там....
 показати весь коментар
 
 
Ця тупорила зеленомолодь при владі вже дістає неподитячому. Вони хоч усвідомлюють яку галіматню "генерують"? Думаю усвідомлюють, не повні ж ідіоти. Тоді за чиїми вказівками навязують суспільству абсурдні твердження? Відповідь думаю очевидна - ОП.
 показати весь коментар
 
это тот мудак который смотрел запись присяги президента США Линкольна? Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8522
 показати весь коментар
 
 
ты поосторожней с бессмертными... Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1715он немного перепутал - он просто там был и всё видел сам Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5592
 показати весь коментар
 
 
І в леніна на руках сидів Розколу у фракції немає: кликати терористів до Консультативної ради ніхто не буде, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8417 Таким як він, шо корову доїти, що бика, немає різниці, в них є 4 ноги, хвіст і голова
 показати весь коментар
 
 
Они считают ,что все такие же дауны ,как и Зеленые. А кто туда других пустит?.
 показати весь коментар
 
 
Очередная брехня. Потому будут говорить что пошутили.
 показати весь коментар
 
 
Есть еще идиоты, которые верят стукачам?
 показати весь коментар
 
 
Мудозвонище, ты кому по ушам ездишь? Своим зеленым избирателям?
Мне оперативнику с 20 -летним опытом не стоит (и не такие как вы пытались), выведение рыфляндии в качестве наблюдателя, а не стороны конфликта - уже три еденицы УК.
 показати весь коментар
 
 
И Россия, как раньше остается стороной переговоров", - добавил нардеп. Источник: https://censor.net.ua/n3183796
-------------------------------------------------------------------------------------------
Раніше росія відповідала за дії терористів. Тепер СН стверджує, що посадіть звичайних українців з ордло? Так там все росія контролює і тому ми отримуємо одночасний пресінг від росії та контрольованих ордловців! Це ви зробили разом, зебіли!
 показати весь коментар
 
 
Если раньше переговоры велись с кукловодом, то теперь официально заявили что переговоры будут с куклами, но при этом упомянули, что мол с кукловода ответственность не снимается
 показати весь коментар
 
 
Тобто визнали куклу як рівноцінного партнера по перемовинам. І після цього нам зебобіки розповідають, що стара і нова влада однакові!
 показати весь коментар
 
 
Ляльки при владі збираються вести перемовини з ОРДЛОвськими ляльками. Ляльководи потирають руки
 показати весь коментар
 
 
Что за бред!
Как это не будет?! А кто там будет?! Некие "представители общественности"?! А кто их назначил/выбрал?! Может выборы там легитимные прошли?
Тут больше важен сам факт признания их субъектности! То, что туда войдут террористы это как ни странно, уже второй вопрос!!!
 показати весь коментар
 
 
Не просто "представители общественности" , а "представители общественности, пользующиеся уважением"! Ты кого уважаешь в дыре?
 показати весь коментар
 
 
Не кого уважаю я, а кого уважают там! А там уважают того, у кого есть автомат
 показати весь коментар
 
Зачем вести переговоры с тем(и), от кого ничего не зависит? Глупость какая-то.
 показати весь коментар
 
 
Ну давай назви нам тих лугандонів які користуються у нас повагою. Ім'я сестра.
 показати весь коментар
 
 
Шо оно несет. Какие такие граждане с "неподконтрольной територии", что они решают. Эта Качура тоже хочет Мерс за три ляма купить, только у ***** денег для него не запланировано.
 показати весь коментар
 
 
Бреше і не червоніє , як був зеленим так і є
 показати весь коментар
 
 
Кретин,они вообще не должны быть представлены никак.Это часть страны окупированна кацапами,и они несут за все там ответственность.А ты,кретин,хочешь всё это сделать внутренним конфликтом,ты просто не в состоянии понять весь замысел по причине кретинизма.
 показати весь коментар
 
 
Кретенізм у нього є, але з іншого боку. Він вважає, що путінські гроші за його зраду потім не заберуть!
 показати весь коментар
 
 
Йому їх навіть ніхто і не дасть,просто пообіцяють і все.
 показати весь коментар
 
 
На очільників приходиться витратитися,а цьому дурнику вистачить обіцянок,на крайній випадок авнса.А як справу буде зроблено то ляща або підсрачника.
 показати весь коментар
 
 
Все вірно, але ти забув, що аванс теж заберуть і його вб'ють.
 показати весь коментар
 
 
Осталось всего два дня…Обратный отсчет украинской независимости продолжает тикать

https://www.youtube.com/watch?v=NMQTXa8pCaE
 показати весь коментар
 
 
зеленський - це найслабший, найдурніший, самозакоханий, мультяшний президент з комплексом наполеона з усіх президентів, які у нас були. З цим лохом нічого доброго не буде. Простий Зрадник!!!! А за його спиною вже чекає медведчук.
Дуже просте питання, хто дозволить українцям з окупованого Донбасу вести пермовини - терористи.?????
 показати весь коментар
 
 
.....нет ничего ОТВРАТИТЕЛЬНЕЕ -- большинства ((((
 показати весь коментар
 
Я не розумію чому курва не можно долучити до цих движух людей з Донбасу які зараз живуть на підконтрольной териіторі??Чому так перемкнуло іх на тих Моторилах. ?
 показати весь коментар
 
а до яких движух?
є агресор - росія.
є країна, яка захищається - Україна.
й ту й іншу представляє влада цих країни.
які люди з Донбасу, чи на окупованій чи на вільній території на щось впливають?
вся ця вигадка щодо спілкування "простих людей" це й є започаткування офіційного визнання "громадянської війни".
 показати весь коментар
 
 
Це все зрозуміло. Згоден . Але я не можу вкурити ту впертість з якою вони пхають когось там з окупованого Донбасу ?!? Чи вони думають що люди не розуміють про що йдеться ?
 показати весь коментар
 
ооо, качура? та це ж повний довбень це по-перше.
ну й по-друге, а вони можуть пояснити для чого влаштовувати спілкування між українцями з окупованих територій та українцями з вільних територій?
ордло під окупацією? тоді як так вони можуть їздити та спілкуватись, що вони вирішують та на що вони впливають? - ні на що.
про що ця контактна група має спілкуватись, про ціни на пальне та погоду? навряд чи.
швидше заручники з окупованих територій будуть розповідати про те, як вони ******* російську мову й їм вона потрібна як друга державна, про братній руський нарід та про поганого Бандеру, якого їм не треба, про "насильницьку українізацію", якої вони не хочуть.

за військової агресії росії таке спілкування є маячнею.

а от у підтримувану зеленським та ко формулу "громадянської війни" таке спілкування цілком вкладається.
 показати весь коментар
 
 
А у них що, на лобі буде написано: терорист або агент фсб?
 показати весь коментар
 
 
Долбодятел. Он хоть сам верит в тот бред, что несет?
 показати весь коментар
 
 
Фракція??? Та ну-у вибачте, шановні... "ХРЯКЦІЯ Трускавецкая" -і ніяк інакше... От тілько питання львівянам - чому ви їх не прикопали,десь так поближче до "Расеюшке".Дніпро б допоміг.
 показати весь коментар
 
 
Бійся не відкритого ворога, а бійся тайного, бійся неуча при владі, бійся лоха при владі. Тому і президент і його кодло --це найстрашніші вороги України. Бо "пояснення" які дає ця влада--від її тупості і слабкості.
 показати весь коментар
 
 
"заменить нормальными украинскими гражданами как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории, которые пользуются уважением" - они реально долбо..ы, или прикидываются?! Как будто хоть что-то там решают эти "нормальные (?) граждане" даунбасские.
***** все решает, а не эти безмозглые "общественники" от орков. Пускай все эти граждане на ток шоу медведчуковских тусуются в режиме видеконференции. И сивоха на них перед телеком дрочит. Вместе с главным дрочером кивой и прочими мразями путинскими из ОПЗЖ.
Пробный шар путинский? Или тактика мелких зеленых шагов к капитуляции?
скрыть комментарий
 показати весь коментар
 
 
Их вообще хотят отстранить от этого процесса и заменить нормальными украинскими гражданами как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории, которые пользуются уважением.Источник: https://censor.net.ua/n3183796 Розколу у фракції немає: кликати терористів до Консультативної ради ніхто не буде, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7101 Розколу у фракції немає: кликати терористів до Консультативної ради ніхто не буде, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7101 Розколу у фракції немає: кликати терористів до Консультативної ради ніхто не буде, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7101

Как с одной так и с другой стороны уже показали, кто у них пользуется уважением - у ЗЕбланов клоун и его команда, а у сепаров русскомирцы. Есть идея, отправить этого умника вместе с спЕрмаком в ОРДЛО, пускай там организовывают выборы уважаемых людей.
 показати весь коментар
 
 
Маячня-брехня, бо ті цивільні громадяни, бл, нічого не вирішують.
 показати весь коментар
 
 
за спиной ствол автомата и подвал и все что сказано против Конституции ОДЛО - есть измена 15 -25 лет тюрьмы.
 показати весь коментар
 
 
Террористы «ЛНР» нанесли массированный артудар по ВСУ на Бахмутке

В Луганске "суд" признал главаря "Призрака" (давно убитого своими же) уголовным преступником. В «руЦком мире» с трудом осознают «судебный» вердикт, обвинивший, в том числе, и полевого командира российско-террористического формирования ЛыНыРы Алексей Мозгового в «случайном» убийстве семьи Бурыхиных, но установили памятник - двухметровую бронзовую скульптуру наемника хла Мозгового установленную на высокий постамент из чёрного гранита.

Так с кем переговоры будет вести президент страны зе.
 показати весь коментар
 
 
Что СН курят? Они хотят вывести рашу за пределы конфликта. Была страна агрессор, стала наблюдателем. Чего все время добивалась москва, чтобы с нее сняли санкции. Что тут не понятно?.
 показати весь коментар
 
 
ЯК ЦЕ РОЗУМІТИ???
Він уточнив, що терористів, навпаки, хочуть прибрати з переговорного процесу. Їх взагалі хочуть усунути від цього процесу і замінити нормальними українськими громадянами як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території, які мають повагу.
 показати весь коментар
 
 
Навіть підкацапні хранцузи вам не вірять. "Le Figaro" "Киев признает сепаратистов Донбасса собеседниками." "Украинский президент под давлением России соглашается вести переговоры на равных с военными группировками на востоке страны. " Коронавирус иногда хорошее прикрытие, особенно когда он позволяет спокойно принимать непопулярные меры. Пример из практики в Киеве, где 11 марта, в тот же день, когда он объявил в своей стране карантин из-за Covid-19, президент Владимир Зеленский, под давлением российских дипломатов и военных, призвал украинское государство подписать документ, который явно признает законной стороной переговоров самопровозглашенные сепаратистские образования Донецка и Луганска. https://www.lefigaro.fr/international/kiev-reconnait-les-separatistes-du-donbass-comme-interlocuteurs-20200322
 показати весь коментар
 
 
Качура, то ти один із зрадників України!? Беремо на "карандаш", скоро ці списки ************.
 показати весь коментар
 
 
А про що домовлятись з нормальними українськими громадянами які на непідконтрольній території, таких нормальних відразу на підвал кинуть.
 показати весь коментар
 
 
А те что приезжают с ними нельзя, ведь это одно и тоже = 0
 показати весь коментар
 
 
Якщо вони нормальні українці, то вони там сидять. І навряд чи, терористи їх відпустять на перемовини. Це звичайна нісенітниця, щоб прикрити зраду та капітуляцію
 показати весь коментар
 
 
Будь ласка назвіть мені хоч одного нормального українця з непідконтрольної території з яким можна про щось домовитись???
 показати весь коментар
 
Їх переконав Єрмак, що зради там немає. А я вас переконую що є. Але для вас це нейздійнене. Ви знімене санкції з Росії, бо в нас виходить конфлікт всередині. Чому в консультативну групу не запросили "добровольців" і "відпускників" із Росії? Їх там більше, чим "трактористів". А чому не запросили ще найманців з Абхазії, Сербії? А коли залишимося один на один з москалями, то ви підете воювати за Україну, чи на новоросію?
 показати весь коментар
 
Я не спорю що там є нормальні українці, але вони заручники.
 показати весь коментар
 
г**Доны продажные. Повыкидывать вас всех оттуда. Вы никто и звать вас никак.
 показати весь коментар
 
Вы раскололись не внутри фракции ! Вы раскололись с теми людьми , кто вас выбирал ! Глядя на вас - профессионалов , барыга уже не кажится таким уж невыносимо отвратительным ! Вам была предоставлена ВСЯ полнота власти ! И вы все профукали ! Убрали единственного реформатора среди ваших новых облыч - Р.Рябошапку ! Не дав ему закончить реформирование ГПУ ! НА ВЫХОД С ВЕЩАМИ !
 показати весь коментар
 
ДОВПОЙОП трускавецький!!!
Для того туди й набрали цей непотріб, щоби проштовхувати скрізь пусті голови путенські забаганки... Хоч би запитав себе - чому фєдєрасти плескають у долоні з цього приводу???
З якими "нормальными украинскими гражданами ... на неподконтрольной территории, которые пользуются уважением" ти будеш розмовляти??? Звідки на окупованій території, непідконтрольні окупантам люди, які можуть відкрито виступати проти окупації??? Подивись що з такими людьми коїться у Криму??? В нас війна не з луГандонією, а з гнилою фєдєрастовою імперією і вирішувати питання війни й миру можливо лише з ними!!!
Якщо цей ФСБшний проект запуститься, то московія умиє руки й Європа зніме санкції, а ми отримаємо своє приднестрів'я чи абхазію й ви, зі своєю бубочкою, доведете до того, що на Україну будуть санкції накладати, за "геноцид" луГандонських бурятів...
ДЄГЄНЄРАТИ зелені!!!
 показати весь коментар
 
Ця тупорила зеленомолодь при владі вже дістає неподитячому. Вони хоч усвідомлюють яку галіматню "генерують"? Думаю усвідомлюють, не повні ж ідіоти. Тоді за чиїми вказівками навязують суспільству абсурдні твердження? Відповідь думаю очевидна - ОП.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору