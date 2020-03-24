 Розколу у фракції немає: кликати терористів до Консультативної ради ніхто не буде, - "слуга народу" Качура

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в коментарі "Радіо Свобода" після заяви своєї соратниці Єлизавети Ясько.

Качура запевняє, що не існує конфлікту між його колегами з фракції і главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. За його словами, частина депутатів різко відреагували на документ про зміни в процесі мінських переговорів тільки тому, що дізналися про це раніше, ніж відбулася зустріч з Єрмаком.

"Злили в інтернет на кілька днів раніше запланованої зустрічі. Це викликало шквал емоцій з боку окремих наших народних депутатів через те, що це стало для них несподіванкою. Тому і клалася ситуація, що звернення опублікували.

Потім, коли ми зустрілися з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, я був у числі депутатів, які були присутні, десь 15 депутатів було, він пояснив логіку усього документа. Він розповів свою стратегію: що за чим буде відбуватися, зради там немає, що ніхто за стіл переговорів не буде садити терористичні організації", - зазначив Качура.

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Він уточнив, що терористів, навпаки, хочуть прибрати з переговорного процесу.

"Їх взагалі хочуть усунути від цього процесу і замінити нормальними українськими громадянами як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території, які мають повагу. І Росія, як і раніше, лишається стороною переговорів", - додав нардеп.

"Багато хто з тих депутатів, які критично ставилися до цього, потім сказали, що підтримують. Можливо, ще хтось при своїй думці залишився, але діалог відбувся. І це було не однобічно. Тобто ми маємо лише певні комунікаційні проблеми. А проблеми розколу на групи немає", – резюмував він.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Ідея Консультативної ради викликала обурення в партії "Слуга народу". Деякі нардепи фракції виступили із заявою проти створення цього органу.