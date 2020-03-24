 "Лікарям ці машини потрібні більше": Рада передала семи медустановам Києва ще 25 автомобілів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ВР в Facebook.

Зазначається, що з відповідною ініціативою виступив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Сьогодні нашим лікарям ці машини потрібні більше, ніж Верховній Раді, тому я дякую всім головам комітетів та працівникам апарату за підтримку такого рішення. Рух міського транспорту зараз обмежено, і найбільшої допомоги в таких умовах потребують саме медики. Ми всі маємо об’єднати свої зусилля і максимально допомагати тим, хто перебуває на передовій боротьби з поширенням коронавірусу", - зазначив політик.

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Фото: сайт ВР

"На таке рішення відреагували власник мережі АЗС "UPG" Володимир Петренко та співзасновник мережі "KLO" В’ячеслав Стешенко, які передають на відповідні потреби лікарень по 12,5 тисяч літрів палива кожен. Генеральний директор групи компаній "SOCAR" Ельчін Мамедов також долучився до ініціативи та готовий передати для потреб медичних установ 10 тисяч літрів пального. Окрім того, Дмитро Разумков особисто придбав на потреби лікарень міста Києва 5800 літрів палива. Загальна кількість пального - понад 40 тисяч літрів", - сказано в повідомленні.

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Автомібілі будуть передані медичним закладам, які визначені як госпітальна база для боротьби з COVID-2019 в Києві:

КНП "Олександрівська клінічна лікарня міста Києва"

КНП "Київська міська клінічна лікарня №4"

КНП "Київська міська клінічна лікарня №9"

КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня"

КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1"

КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №2"

"Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини"

Нагадаємо, Верховна Рада передала Олександрівської та Київської міської дитячої інфекційної лікарні чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.