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 "Лікарям ці машини потрібні більше": Рада передала семи медустановам Києва ще 25 автомобілів. ФОТО

Верховна Рада України передає ще 25 автомобілів медичним установам Києва, які визначені як госпітальна база для боротьби з COVID-2019.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ВР в Facebook.

Зазначається, що з відповідною ініціативою виступив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Сьогодні нашим лікарям ці машини потрібні більше, ніж Верховній Раді, тому я дякую всім головам комітетів та працівникам апарату за підтримку такого рішення. Рух міського транспорту зараз обмежено, і найбільшої допомоги в таких умовах потребують саме медики. Ми всі маємо об’єднати свої зусилля і максимально допомагати тим, хто перебуває на передовій боротьби з поширенням коронавірусу", - зазначив політик.

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Лікарям ці машини потрібні більше: Рада передала семи медустановам Києва ще 25 автомобілів 01
Фото: сайт ВР

"На таке рішення відреагували власник мережі АЗС "UPG" Володимир Петренко та співзасновник мережі "KLO" В’ячеслав Стешенко, які передають на відповідні потреби лікарень по 12,5 тисяч літрів палива кожен. Генеральний директор групи компаній "SOCAR" Ельчін Мамедов також долучився до ініціативи та готовий передати для потреб медичних установ 10 тисяч літрів пального. Окрім того, Дмитро Разумков особисто придбав на потреби лікарень міста Києва 5800 літрів палива. Загальна кількість пального - понад 40 тисяч літрів", - сказано в повідомленні.

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Автомібілі будуть передані медичним закладам, які визначені як госпітальна база для боротьби з COVID-2019 в Києві:

КНП "Олександрівська клінічна лікарня міста Києва"

КНП "Київська міська клінічна лікарня №4"

КНП "Київська міська клінічна лікарня №9"

КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня"

КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1"

КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №2"

"Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини"

Нагадаємо, Верховна Рада передала Олександрівської та Київської міської дитячої інфекційної лікарні чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.

Лікарям ці машини потрібні більше: Рада передала семи медустановам Києва ще 25 автомобілів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183795
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Богові діждались тестів зза кордону від Зєлєнського

"Врачам эти машины нужны больше": Рада передала семи медучреждениям Киева еще 25 автомобилей - Цензор.НЕТ 1829
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А товарищь дубинский не желает своим автопарком поделится ? "Врачам эти машины нужны больше": Рада передала семи медучреждениям Киева еще 25 автомобилей - Цензор.НЕТ 5315
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ваши зарплаты врачам то же нужнее "Врачам эти машины нужны больше": Рада передала семи медучреждениям Киева еще 25 автомобилей - Цензор.НЕТ 1672
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Слава Богові діждались тестів зза кордону від Зєлєнського

"Врачам эти машины нужны больше": Рада передала семи медучреждениям Киева еще 25 автомобилей - Цензор.НЕТ 1829
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Старіше за 30-ті камрі нічого не було?
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Наверное на v6, авто сопровождений времен призиденства кучмы
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А товарищь дубинский не желает своим автопарком поделится ?
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Он кстати выставил на аукцион 4 машины, часть бабла обещал выложить на благотворительность.
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а зачем? мама любит каждый день в новой квартире жить)
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а зачем ему 17 автомобилей? пусть делитса сволачь "Лікарям ці машини потрібні більше": Рада передала семи медустановам Києва ще 25 автомобілів - Цензор.НЕТ 2013
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все старье новые хер кто отдаст ну хоть радует камри 30-ка надежный апарат смотря конечно как за ним ухаживали
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30-ка отличная машина. Но как ее задрачивали, когда она была годами в парке кучмы, можно представить. Помню парнишу, который приобрел 120 прадо из под нашей охраны топ чиновников, за 7 лет у прадо был пробег 500+, а этой 30-ке как минимум лет 17
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мыть упаковку продуктов с мылом, чтобы защититься от коронавируса
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ці машини треба було віддати ще вчора - санлікар ляшко каже, що вірус розповсюджується всередині країни...лікарям не вистачило цієї швидкості
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А шо Ермак: подогнал своего Мерина для врачей или свою жопу катает?
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А Володька маладец, хитрый жиденыш, сам с велика слез, а людей сейчас на велики всех загонит. И не говорите, что так не было задумано. Он постебался над народом Украины заранее.
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А порохоботам - як серпом по **цям )
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Краще з\п підвищить медикам а мусорів скоротити..там більшість трутні..
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лучше б депутатские зарплаты, надбавки и премии отдали врачам.
кстати, сколько денег пожертвовал долларовый миллионер владимир зеленский на борьбу с короновирусом? а миллионеры ермак и дубинский?
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нафиг им эти тойоты))) типа на них кто то ездил.
мерседесы свои давайте, слабо?
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Киев то худо бедно а в раенах наверное Один раздолбаный УАЗ...
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Камрюхи нууууу очень годятся под скорые и даже как развозки для персонала что то не особо тянут . Короче как всегда дешевый пиар от ослиной стаи тупых имбецилов. Вот если бы они от 5 штук бакинских в конверте отказались ну хоть на месяц и на то бабло скорые купили , но то ж свое отдать надо , а то имущество ВР.
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Рада обеспечивает авто только территорию Киевской области?
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они думали сами бессмертные, а оказывается ничто человеческое им не чуждо, как раз под своих больных и выделили.
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