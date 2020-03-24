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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко

Постачання тестів дозволить розширити тестування, втім, зростання захворюваності відбудеться, бо вірус почав поширюватися всередині країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свобода слова" заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Кількість тестів, яка надійшла, збільшить кількість точок, де нададуть тестування, і з кожною наступною партією ці точки (їхня кількість. - Ред.) будуть збільшуватися, це буде нам дозволяти оперативніше, коштом саме місць доставлення зразків, проводити дослідження", - сказав він.

Також, за його словами, дооснастили національну референс-лабораторію.

"Сьогодні вона збільшила потужність у кілька десятків разів, раніше вона могла проводити 200 досліджень на добу, зараз вона може проводити 1200 досліджень на добу", - сказав головний санлікар..

Водночас він зазначив, що кількість хворих збільшиться не через розширення діагностики, а внаслідок того, що з'явилася передача вірусу всередині країни. За прикладом інших країн, МОЗ очікує сплеск захворюваності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183792
 
 
 Топ коментарі
 
Да ты шо?? Вот так взяла и появилась..??? Сама???
А может она появилась от того что вы тупые зеленые бараны в страну 70 тысяч потенциально зараженных людей привезли...безо всякого контроля за ними??
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Завезли з-за кордону десятки тисяч людей після початку світової епідемії, відпустили їх без ізоляції на 2 тижні і сподівались, що все обійдеться? Тоді не розумію: чому ви ображаєтесь, коли вас називають дибілами?
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Тссс, не спугните.
Я читаю внимательно все эти высказывания, чтобы потом напомнить, когда приговор зеленой рептилоидной плесени выносить будут.
Тут один очень умный человек внес предложение: их убивать не нужно, их нужно просто посадить в клетку и возить по городам и весям. Мне это предложение крайне понравилось своей гуманностью. Действительно, дети будут через прутья клетки совать ее обитателям печеньки, яблочки и бананы, это хорошо же. И на людей настоящих обитатели клетки посмотрят, и себя людям покажут.
Не понимаю, почему Гитлер боялся попасть именно в клетку больше повешения.
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Сайт нормальный сделайте свой. На него стыдно заходить, информации ноль.
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потому что зеля сделал все, для того распространения. и даже больше.ни один руководитель в мире до такого не допер, чтоб авозить потениальных как попало, тысячами
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А кто же собирал по всему миру украинцев проверив только температуру?
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По теме сказать нечего?
За границей тоже не знают что проверять. Раз ты такой умный, предложи свои консультации ВОЗу, озолотишься.
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В то же время главный санврач отметил, что количество больных увеличится не из-за расширения диагностики, а вследствие того, что появилась передача вируса внутри страны. По примеру других стран, Минздрав ожидает всплеска заболеваемости. Источник: https://censor.net.ua/n3183792
Гениально
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ЭТИ ПДРЫ ПРОСТО ИЗДЕВАЮТСЯ НАД НАРОДОМ !!!
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ЗЕБІЛИ ВИ ЗЛОЧИНЦІ!!! ВИ ДОПУСТИЛИ ПРОНИКНЕННЯ ВІРУСУ ІЗ ЗА КОРДОНУ, ВИ НЕ СТВОРИЛИ ДІЄВИЙ САНІТАРНИЙ БАР'ЄР, ВИ НЕ ОРГАНІЗУВАЛИ ДІЄВИЙ КАРАНТИН ПРИБУЛИХ, ВИ НЕ ОРГАНІЗУВАЛИ ЖОРСКИЙ КОНТРОЛЬ ТИХ ХТО НА ІЗОЛЯЦІЇ, ВИ РОЗІКРАЛИ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ, ВИ ПІАРИЛИСЬ ТРИ МІСЯЦІ І ЗВЄЗДІЛИ ЩО "ВСЬО ХАРАШО, ВСЬО НА КАНТРОЛЄ" А НЕ ЗАНІМАЛИСЬ ЗАХИСТОМ НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАГРОЗИ. ВИ ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНЦІ І ЗА ЦЕ ПОНЕСЕТЕ ПОКАРАННЯ.
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Ни одна ихняя рожа не вызывает доверия !
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