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 Влада Китаю з 25 березня відкриває провінцію Хубей після спалаху коронавірусу

Влада Китаю ухвалила рішення скасувати обмеження на в'їзд і виїзд з провінції Хубей з 25 березня після пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в регіональному державному комітеті у справах охорони здоров'я, пишуть китайські ЗМІ.

Крім того, з 8 квітня в Ухані будуть зняті обмеження на проїзд транзитними дорогами і відновлено транспортне сполучення на в'їзд і виїзд з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухань може повністю очиститися від коронавірусу до кінця березня, - вірусолог КНР

"З 00:00 годин 25 березня, за винятком району міста Ухань, в провінції Хубей будуть зняті обмеження на дорогах і відновлено рух транспорту на в'їзд і виїзд", - йдеться в документі.

Зазначимо, місто Ухань, яке вважається епіцентром поширення коронавірусу Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця. Після того, як блокада міста буде ослаблена, влада все ще має строго виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливим новим спалахам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183788
 
   
 Топ коментарі
 
Китай следующий ГЕГЕМОН ... - США, ЕС, ...- допобачення.... Молодь - ВЧІТЬ китайську мову , культуру та традиціїї Китаю...- не прогадаете Власти Китая с 25 марта открывают провинцию Хубэй после вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 2984
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Не может быть. А говорили что все умрут, и что хуже этого вируса свет давно ничего не видел.
Какой пугливый вирус. Оспу изгоняли много лет, и полиомиелит, а корь так до конца и не изгнали, хотя против всех трёх есть вакцины.
А тут, без вакцины - хлоп, и вирус испугался и сломался.
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Мда, хочеться звичайно дивитись на Китай як приклад боротьби з вірусом, але його статистика викликає бвгвто питань.
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Не, ну не суки???
Весь мир законтачили и справились...
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Китай следующий ГЕГЕМОН ... - США, ЕС, ...- допобачення.... Молодь - ВЧІТЬ китайську мову , культуру та традиціїї Китаю...- не прогадаете Власти Китая с 25 марта открывают провинцию Хубэй после вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 2984
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А много триллионные иски от стран всего мира, когда кетайозы признают, что вирус он не от мышей, а из лаборатории погубит Китай как страну в принципе. будут на уровне северной карее ?
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у тебе є 100 % гарантія , що "вірус" не "замутили " та "запустили" кАцапи
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у кацапов руки из жопы ростут, что б такие вещи мутить... вы им льстите чичас Власти Китая с 25 марта открывают провинцию Хубэй после вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6706
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Там ще радянські розробки могли бути.
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Мы до сих пор не знаем достоверно, в каких странах, кроме Китая, производятся эти "тесты".
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Зато у них на бумаге, в сети и телевизоре все, как надо получается.
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недооценить...- проиграть... ( у кацапов древнейшая "школа" по созданию бактериологмческого...) , но я всегда о другом: зри в КОРЕНЬ кому на этом ЭТАПЕ -это все в МИРЕ наиболее !!!! выгодно... Власти Китая с 25 марта открывают провинцию Хубэй после вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 1011
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то-то давно петрова и боширова не видно \ не слышно, представляю как они поехали в вухань и корона вирус распылили Влада Китаю з 25 березня відкриває провінцію Хубей після спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 602
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Це знають всі кацапи. Вали звідси, кацапе!
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свою ленту сру читай за поребриком мокша
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КрасавцИ. А в нас все тільки починається
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Так вони ж вікна в маршрутках не били і по місту не шлялись "бо мені треба".
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Я за Німеччину кажу , фахівці вангують що у травні буде найбільший рівень
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Та бачу... не думаю що це воно керує тою холерою але старається по всіх інших напрямках це правда
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Воно керує мізками аба тим, шо у людей замість них.
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Мда, хочеться звичайно дивитись на Китай як приклад боротьби з вірусом, але його статистика викликає бвгвто питань.
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Подивись на цю головного інфекціоніста Ставпропілля, не думаю, шо вона - дура і в вірусах не розуміється.
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Не может быть. А говорили что все умрут, и что хуже этого вируса свет давно ничего не видел.
Какой пугливый вирус. Оспу изгоняли много лет, и полиомиелит, а корь так до конца и не изгнали, хотя против всех трёх есть вакцины.
А тут, без вакцины - хлоп, и вирус испугался и сломался.
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Теперь отвезите нас обратно в хубэй, ты же обещаль.
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