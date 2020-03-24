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Все про:карантин (846) Харків (1699) Ярославський (52) тест (37) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків

Учора до Харкова прибули тести на коронавірус, про поставку яких Олександр Ярославський, власник і президент DCH, домовився з китайським мільярдером Джеком Ма. Йдеться про ПЛР-тести, які забезпечують найбільш високу можливу точність діагностики і застосовуються в лабораторних умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

На думку вчених-вірусологів, ПЛР-аналіз є золотим стандартом для діагностики коронавірусної інфекції. З допомогою спеціального імунофлюоресцентного аналізатора взяті у пацієнтів зразки досліджуються на предмет наявності в них специфічного для коронавірусу N-антигена. По суті, тест-система – це пластикова касета, запечатана в індивідуальний пакет, у комірках якої проводиться аналіз.

Олександр Ярославський так прокоментував цю подію. "Я виконав свою обіцянку Президенту України та передав від сім'ї Ярославських $2 млн на закупівлю товарів медичного призначення. У Харків доставили безцінні в сьогоднішніх умовах найточніші тести на коронавірус. Ми змогли мобілізувати харківський бізнес і зібрати серйозні гроші на підтримку медицини. Тобто вжито найважливіших заходів екстреного реагування для захисту нашого регіону. Далі – особливо в умовах оголошеної надзвичайної ситуації – справа насамперед за місцевою владою".

За його словами, він продовжує тримати ситуацію на контролі і за необхідності готовий підключатися в міру надходження запитів органів держвлади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця дня ПЛР-тести на коронавірус доставлять в усі лабораторії України, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183786
 
   
 Топ коментарі
 
Буба честный. Буба сказал что он никому ничего не должен.
Буба никому ничего и не даёт.
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Я выполнил свое личное обещание Президенту Украины и передал от семьи Ярославских $2 млн на закупку товаров медицинского назначения Источник: https://censor.net.ua/n3183786
А скільки власних грошей Буба дав? Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков - Цензор.НЕТ 2068
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бойтесь "Данайцев" ДАРЫ приносящие...- это ВСЕГДА помните..., "просто" так - эти НИЧЕГО ( это ключевое) не делают...- аксиома , а заодно спросите себя сами почему "институт" государство -это не обеспечил...
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Я выполнил свое личное обещание Президенту Украины и передал от семьи Ярославских $2 млн на закупку товаров медицинского назначения Источник: https://censor.net.ua/n3183786
А скільки власних грошей Буба дав? Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков - Цензор.НЕТ 2068
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Буба честный. Буба сказал что он никому ничего не должен.
Буба никому ничего и не даёт.
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В США 45 тысяч инфицированных коронавирусом,
В Италии - 65 тысяч, в Украине - 73 человека. При отсутствии финансов. Это говорит об эффективности команды Зеленского.
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Хахаха, это говорит об отсутствии тестирования просто. В Германии тестируют даже если у тебя нет симптомов. А в Украине, только когда уже заболел. Причем прим наличии даже начальных симптомов, не отсылают на тестирование.
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ета гаваріт оп атсуцтвії тестірованія
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Можно вообще отказаться от тестов и у нас коронавируса нет вообще.
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А якби президент не попросив, то для України, українського народу, рідного Харкова Ярославський нічого б не робив? Це лижання дупи Зєлєнскому, чи що? І головне питання - що там у Харкові з підготовлений ліжко-місцями?
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бойтесь "Данайцев" ДАРЫ приносящие...- это ВСЕГДА помните..., "просто" так - эти НИЧЕГО ( это ключевое) не делают...- аксиома , а заодно спросите себя сами почему "институт" государство -это не обеспечил...
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Потому что власть себя считала БОГОМ , а вышло так , что лечиться придётся в украинских клиниках .
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Та пофіг . Вони вже купили собі особисті ШВЛ(ИВЛ) . На крайняк одну клініку забезпечать всім необхідним , для себе красивих . Звичайно , що за рахунок бюджету .
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Почему государство не обеспечило? Да потому что во главе стоит кретин-клоун. Мозгов хватило только сфоткаться с ним:
Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків - Цензор.НЕТ 7288
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Ярославский молодец
Теперь вопрос - А УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО должно знать КУДИ И СКОЛЬКО поступает медицинского инвентаря, ( масок, тестов, ИВЛ)?
Где бриффинги пресс секретаря КАБМИНА (исполнительной власти по Конституции)
СОВСЕМ ОФУЕЛИ УЖЕ?
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ось в анальнойє отвєрстійє шоп голова не хиталась
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Правительство не только обязано отчитываться перед народом КУДА и СКОЛЬКО,
но и контролировать ,как всё это используется и никуда ли не испаряется.
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Влада не змогла , але особисто Ярославський зміг .
Нумо 73% , заступіться за свого кумира !
Що соромно ?!
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А меня мучают смутные сомнения.
А что зеля пообещал олигарху в замен? А?
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Привёз - это хорошо. Если ещё и далее так будет поступать - то перестанет быть олигархом. Потому как в основе любого состояния лежит преступление.
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Хороший пример для богатых людей ВСЕХ регионов Украины.
Только помните ,вы не только выполняете обещания президенту ,а
спасаете народ Украины и это вам зачтётся ,Бог в помощь !
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зачьот обєспєчєн зємєльним фондом
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Я передал от семьи Ярославских $2 млн ...
Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги ...

Так 2 лимона "от семьи" или это бабло, которое отжали у бизнесменов?
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Я зрозумів що 2 млн , це Ярославський . Але були мабуі ще гроші інших бізнесменів .
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Схоже що Ярославськи знатно мокнув Зе фейсом , в речовину жовтого кольору .
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а как же великий да вездесущий король вислюк?? Неужели он тут ни причем
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Вот и нарисовался дворянин Харьковской области!
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за еті два лімона яраславскійє затрєбуют два лімона гєктар пашні
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Помог бы, но денег нет, - Коломойский о содействии в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский обратился к бизнесменам с просьбой посодействовать в борьбе с распространением коронавируса. Игорь Коломойский на такой призыв отреагировал, заявив, что денег не имеет. Ведь все его активы арестовали из-за иска "Приватбанка" к бывшим владельцам.
https://24tv.ua/ru/pomog_by_no_deneg_net_kolomojskij_o_sodejstvii_v_borbe_s_koronavirusom_n1302667

Бедный,бедный Беня.Может у Дубинского попросить?Пусть продаст с десяток своих машин.Их у него все равно семнадцать.Зачем так много?
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Просто ИВК больше не хочет иметь дело с нищими кидалами от власти. А точнее - его ПАПа видать крепко кинул с губернаторством и Приватом, наобещал и кинул. Вот от этого он так начал говорить.
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Ярославский норм чувак.даж жаль его было когда рыги принудили продать Металлл молодому "гению" курченко...такая команда была.
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какого хрена пиарить ярославского? было время, когда он (назаработал) дохренище бабла, сейчас отдал маленькую часть нааработанного. и что? отдал бы все что с....идил, вот тогда молодец
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То що ярославській закупив пристрої --хорошо (до речі ніхто не говорить скільки і по якій ціні) АЛЕ ПАМЯТАЙТЕ! НІ ОДИН ЄВРЕЙ Н-І-К-О-Л-И НІЧОГО НЕЗРОБИТЬ,ЩОБ НЕ МАВ ІЗ ЦЬОГО ОСОБИСТОЇ ВИГОДИ І КОРИСТІ, В євреїв діє принцип---ти мені я тобі. Тому ще не відомо ,що втратить в цілому Україна,а що буде мати особисто сімья Ярославських.
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Львівські олігархи Дубневичі, Козловський, Пупс і Садовий з Китаю привезли пачку разинових членів і будуть львівянам стукати поголові, новий метод від коронавірусу)) А насправді ці чорти ні однієї маски не купили!
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