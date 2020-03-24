 Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
На думку вчених-вірусологів, ПЛР-аналіз є золотим стандартом для діагностики коронавірусної інфекції. З допомогою спеціального імунофлюоресцентного аналізатора взяті у пацієнтів зразки досліджуються на предмет наявності в них специфічного для коронавірусу N-антигена. По суті, тест-система – це пластикова касета, запечатана в індивідуальний пакет, у комірках якої проводиться аналіз.
Олександр Ярославський так прокоментував цю подію. "Я виконав свою обіцянку Президенту України та передав від сім'ї Ярославських $2 млн на закупівлю товарів медичного призначення. У Харків доставили безцінні в сьогоднішніх умовах найточніші тести на коронавірус. Ми змогли мобілізувати харківський бізнес і зібрати серйозні гроші на підтримку медицини. Тобто вжито найважливіших заходів екстреного реагування для захисту нашого регіону. Далі – особливо в умовах оголошеної надзвичайної ситуації – справа насамперед за місцевою владою".
За його словами, він продовжує тримати ситуацію на контролі і за необхідності готовий підключатися в міру надходження запитів органів держвлади.
А скільки власних грошей Буба дав?
Буба никому ничего и не даёт.
В Италии - 65 тысяч, в Украине - 73 человека. При отсутствии финансов. Это говорит об эффективности команды Зеленского.
Теперь вопрос - А УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО должно знать КУДИ И СКОЛЬКО поступает медицинского инвентаря, ( масок, тестов, ИВЛ)?
Где бриффинги пресс секретаря КАБМИНА (исполнительной власти по Конституции)
СОВСЕМ ОФУЕЛИ УЖЕ?
но и контролировать ,как всё это используется и никуда ли не испаряется.
Нумо 73% , заступіться за свого кумира !
Що соромно ?!
А что зеля пообещал олигарху в замен? А?
Только помните ,вы не только выполняете обещания президенту ,а
спасаете народ Украины и это вам зачтётся ,Бог в помощь !
Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги ...
Так 2 лимона "от семьи" или это бабло, которое отжали у бизнесменов?
Президент Владимир Зеленский обратился к бизнесменам с просьбой посодействовать в борьбе с распространением коронавируса. Игорь Коломойский на такой призыв отреагировал, заявив, что денег не имеет. Ведь все его активы арестовали из-за иска "Приватбанка" к бывшим владельцам.
https://24tv.ua/ru/pomog_by_no_deneg_net_kolomojskij_o_sodejstvii_v_borbe_s_koronavirusom_n1302667
Бедный,бедный Беня.Может у Дубинского попросить?Пусть продаст с десяток своих машин.Их у него все равно семнадцать.Зачем так много?