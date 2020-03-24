 Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко

Про це Ляшко заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Я буду підтримувати будь-які жорсткі заходи, які будуть обмежувати право людей вільно пересуватися і вільно залишати свої домівки. Особливо, якщо це буде стосуватись людей старшого віку, 60+, коли їм буде організовано можливість доставки харчування, буде відстрочено можливість не сплачувати комунальні платежі, буде забезпечена доставка лікарських засобів. Тому ми повинні обмежувати їх у певних правах і свободах. А це можливо зробити тільки увівши надзвичайний стан на території нашої країни", - заявив він.

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"Як показує практика, країни, які діяли на випередження, запроваджували обмежувальні заходи, обмеження мобільності, особливо обмеження мобільності людей похилого віку, значно легше входять в епідемії", – пояснив головний санітарний лікар.

Ляшко стверджує, що країни, які запроваджували жорсткі обмежувальні заходи, легше стримували пікові навантаження на систему охорони здоров’я.

"Це значить, що таким чином ми можемо зберегти більше життів українців у разі, якщо в нас відбудеться масове надходження хворих на коронавірус", – каже заступник міністра.

Раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступив за запровадження в Україні надзвичайного стану.