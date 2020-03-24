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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає за доцільне введення більш жорстких обмежень для боротьби з коронавірусом.

Про це Ляшко заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Я буду підтримувати будь-які жорсткі заходи, які будуть обмежувати право людей вільно пересуватися і вільно залишати свої домівки. Особливо, якщо це буде стосуватись людей старшого віку, 60+, коли їм буде організовано можливість доставки харчування, буде відстрочено можливість не сплачувати комунальні платежі, буде забезпечена доставка лікарських засобів. Тому ми повинні обмежувати їх у певних правах і свободах. А це можливо зробити тільки увівши надзвичайний стан на території нашої країни", - заявив він.

Також читайте: Найближчим часом Україна запустить серійне виробництво тестів на коронавірус, - головний санлікар Ляшко

"Як показує практика, країни, які діяли на випередження, запроваджували обмежувальні заходи, обмеження мобільності, особливо обмеження мобільності людей похилого віку, значно легше входять в епідемії", – пояснив головний санітарний лікар.

Ляшко стверджує, що країни, які запроваджували жорсткі обмежувальні заходи, легше стримували пікові навантаження на систему охорони здоров’я.

"Це значить, що таким чином ми можемо зберегти більше життів українців у разі, якщо в нас відбудеться масове надходження хворих на коронавірус", – каже заступник міністра.

Раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступив за запровадження в Україні надзвичайного стану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183783
 
 
 Топ коментарі
 
Кто бы сомневался, что Ляшко будет поддерживать все притеснения людей и полицейское управление государством зелеными рептилиями. Они к этому идут. При чем в этот период могут принести госудаству максимальный урон и вред. Уже сейчас заглушили всю промышленность и освободили криминальный олигархат от налогов. Но карантин не вечный и коронавирус неизбежно пойдет на спад. Что потом будете делать, зеленые мародеры?
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ему это пох. ему важно, потел ли покойничек перед смертью Я буду поддерживать любые жесткие меры, ограничивающие право людей свободно передвигаться и покидать свои дома, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2729
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Кто бы осоветовал этим... "важным людям" для начала полностью прекратить шастанье через границу непоседливых тушек, особенно с ОРДЛО по вполне определенным причинам, и завоз потенциально опасной продукции из мировых очагов заболевания. На кой хер карантин в населенном пункте, где нет ни одного случая заболевания даже ОРВИ и полностью отсутствует миграция населения? Или все же искусственно подбросили нам это "счастье"? А что на счет опыта Китая и специфики этой инфекции? Может прежде всего самого ляшко проверить на предемет знаний в области эпидемиологии? Как и министра здравоохранения. В стране полно специалистов-практиков в области особо опасных инфекций, имеющих опыт работы не только в Украине, но и по всему миру. Нашли какого-то... неуча и терроризизуют страну страшилками.
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"карантин" - чтобы пресечь протесты против сдачи Украины под Моксву...
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Через месяц никто никого неудержит, сады, поля и огороды будут манить людей, будущий урожай.
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А,я,підтримую будь-які заходи по інкапсуляції лайна подібного дотебе Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7263 Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3052
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Логики в словах Ляшка откровенно маловато. Хотя сразу оговорюсь, что для меня он отличается от нынешних обезьян из "большинства" в Раде и КМ в лучшую сторону. Однако следим за руками (цепочка причина-условия-следствие): "Буду поддерживать любые жесткие меры, которые будут ограничивать право людей свободно передвигаться и свободно покидать свои дома (ограничивать права - это следствие, как и расстрел на месте - чего уж там себя сдерживать - в-н) . Особенно, если это будет касаться людей старшего возраста, 60+, когда им будет организовано возможность доставки питания, будет отсрочено возможность не платить коммунальные платежи, будет обеспечена доставка лекарственных средств (а вот это перечислены условия). Поэтому мы должны ограничивать их в определенных правах и свободах. А это возможно сделать только введя чрезвычайное положение на территории нашей страны" (а вот это выводы типа следствие, но ЧЕГО?). Причина понятна - коронавирус, но куда делись условия? Если оставить эНто умозаключение, как логическое, то цепочка станет заметно короче. Типа "не даст мне Нинка - введу военное положение". А серьезнее - если хотите доставки питания и лекарств, отсрочить возможность не платить коммунальные платежи (эк хитро загнул!? Не просто "не платить", скажем на месяц, а "отсрочить возможность" (тут я полность - именно в этом пункте - УВЕРЕН, что кабмин костьми ляжет, но ОТСРОЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮДЯМ НЕ ПЛАТИТЬ , то надо военное положение. И в условиях этого "сказочно хорошего военного положения" вдруг появится жратва, лекарства из распроданных запасов держрезерва и, самое интересное, дармовая рабочая сила (это она будет "обеспечивать"). Ну или сакрасьно-коммуняцкое - "забрать и поделить". У кого? Пацанчик явно тоскует по временам сралина и, по-моему, любит поиграться в какую-то из версий "Цивилизации". Уровень "образованности" зашкаливает. Об основных правах человека (версия ООН и укр законодательство всех уровней - "не-не-слышали". Что такое военное положение? Он понятия не имеет. Хотя бы потому, что именно он в его условиях РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. При этом положении министерств и министров тоже нет. Смешно? Мне не очень.
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я бы спросила у пожилых -кто за, кто против- ограничения их прав в обмен на содержание.
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не принимай жестких мер которые ограничивают право народа если власть не в состоянии выполнять все остальные права и обещания данные этому народу ,,,
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С их бабками они всеравно в любой больнице лучше устроятся
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Д Е Б И Л...у меня прям слов не находится...так и хочется треснуть таких ополовником по головешки...чтоб мозги заработали...сидят у б л ю д к и ...в достатке и без жизненных приключений...то х у л и можно и дома пересидеть чего его где то лазить...и т.д и т.п...простые люди поймут...
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Проснулся ,товарищ министр.Давно нужно было ,принимать жесткие меры.Боюсь что уже поздно .Вирус прилетел из Италии ,Почему .люди до сих пор посещают церковь,откуда знать вернулась ли прихожанка из Италии или Польши. Сколько надо смертей ,что бы закрылись церкви на карантин?
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Любые жесткие меры вирусу как семечки пацаненку. Не обманывай себя ложной надеждой что тебе удасться избежать встречи с вирусом передающимся воздушно капельным путем.
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Ляшко дебіл як і вся влада на чолі з клоуном. Це я м'яко кажучі. Вірусом хворають всі незалежно від віку.Перед карантином зелені ублюдки продали маски за кордон щоб не було у людей індивідуальних заходів захисту. Чому б їм не поселити до кінця епідемії продавців масок разом з хворими на вріус. І так людина вилікувалась а їх до наступного. Оце був би карантин
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"Шутка юмора" из параши для разрядки

Руководство поликлиники Минобороны (РФ) поручило медперсоналу шить себе маски
Из-за дефицита медицинских масок, возникшего на фоне коронавируса, медикам одной из главных поликлиник Минобороны поручили шить их самостоятельно.

Необходимый для этого материал и время сотрудникам медучреждения не предоставили

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/24/03/2020/5e788de89a79472bf724b967?from=from_main
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А как Вам вот это обещание? Цитирую: "будет отсрочено возможность не платить коммунальные платежи". Верите, что отсрочат возможность "не платить". И пеню за просрочку раза в три поднимут. Я верю
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Дебилы!
Дайте людям выбор: свобода или здоровье?
Люди за свободу жизнь отдавали, теперь из страха одних, засунем свободу в ... ?
Объявить всем: "Вы в ответе за свою жизнь и здоровье". Каждый решает сам, что ему важнее.
Нагнуть, запрещать, нипущщать - НЕдемократия!
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зэвирусы идут из телевизора, приобрети интернет -стань матерым порохоботом
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"и до сентября - урожай лучше будет."

А до сентября питаться воздухом?
Вот зачем писать глупости, равнозначные глупостям наших властей?
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Меры, которые государство принимает против распространения коронавируса, вызывают у граждан и бизнеса больше опасений, чем сама болезнь.

Чиновники руководствуются принципом, что лучше пересидеть дома без денег
В Минздраве и МВД считают, что этого недостаточно, а потому настаивают на ужесточении карантина, вплоть до введения ЧП.

Бизнес же опасается, что дальнейшие шаги государства приведут к закрытию предприятий, а потом - к росту безработицы и преступности.
И, в конечном счете, даже это не остановит эпидемию.
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Правильно. По другому на народ не заставить дома сидеть, не все могут унять свои хотелки.
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Вообще то надо думать головой когда верещишь с трона. Что это "любые меры" - ты сначала создай условия для этих самых мер, а потом спрашивай исполнение. А пока я вижу только одно "Ты громко перднул в лужу которую сам и создал под собой".
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