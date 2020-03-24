 Кабмін почав переговори щодо реструктуризації держборгу України, - Шмигаль

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми маємо їх реструктуризувати, і ми розпочали перемовини з нашими міжнародними партнерами. Але сьогодні у світі триває колосальна конкуренція за гроші. Всі країни сьогодні намагаються позичити або отримати допомогу. І ми сьогодні також робимо так, як роблять усі розвинуті країни, ми сьогодні конкуруємо за дешевий фінансовий ресурс для нашого бюджету", - сказав він.

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За словами голови уряду, перемовини також тривають з Міжнародним валютним фондом, Європейським союзом, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку.