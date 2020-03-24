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 Найближчим часом Україна запустить серійне виробництво тестів на коронавірус, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що виробники тест-систем для виявлення коронавірусу найближчим часом вийдуть на серійне виробництво.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це головний санлікар України повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво. У держави є кошти, щоб закуповувати тести у вітчизняного виробника. Щодо ферментів та реактивів, вітчизняного виробництва яких немає, то ми будемо залежати від імпорту", - сказав він.

За словами Ляшка, в Україні зареєстровано три виробники відповідних тест-систем. Наразі два з них вже надали свої тест-системи для ПЛР діагностики. Їх випробовують у вірусологічних лабораторіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні тест-систем для визначення COVID-19 достатньо. Будемо створювати мобільні лабораторії, - Ляшко

Окрім того, тест-системи, розроблені Національної академією наук, доставлені до Житомирського обласного лабораторного центру.

"У нас працює 28 лабораторій, тільки в нашій тест-системі, які можуть 200 досліджень робити на добу. Також ми долучаємо приватний ринок. Ми провели з ними нараду, приватні лабораторії готові включитися", – додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення нової коронавірусної інфекції. З "Борисполя" їх відправили літаками Нацгвардії АН-72 та АН-26 у Львів, Одесу, Харків, Дніпро, далі з цих аеропортів транспортом Національної поліції їх доставлять у всі області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183780
 
   
 Топ коментарі
 
заметили, у зелибобов все достижения в будущем времени, как у самокатчика 40% ввп...
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У зеленого стада все как всегда...все в будущем времени....запустит...улучшит...сделает...а в настоящем времени у стада только громкие пуки в лужу...
Еще ничего из того что зеленое стадо ранее анонсировало не сделано...
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Они уже "запустили" производство аппаратов ИВЛ. "Обеспечили" всех масками. "Обеспечили" больницы лекарствами, рекомендованными медиками Италии. Теперь "запускают" утку про производство тестов. А избиратели пусть слушают и не снимают лапшу с ушей.
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На Большой Арнаутской? Что-то мне подозрительно.
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Они уже "запустили" производство аппаратов ИВЛ. "Обеспечили" всех масками. "Обеспечили" больницы лекарствами, рекомендованными медиками Италии. Теперь "запускают" утку про производство тестов. А избиратели пусть слушают и не снимают лапшу с ушей.
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Вани там думають проводити РЕВІЗІЮ сховищ масок у Держрезерві України? Чи списали , вивезли і на цьому все закінчиться?
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заметили, у зелибобов все достижения в будущем времени, как у самокатчика 40% ввп...
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Не язві. Зате у самокатчика в кишені 40% всіх спінжених за Зєлі грошей в Україні.
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" в Украине зарегистрировано три производителя соответствующих тест-систем. Сейчас два из них уже предоставили свои тест-системы для ПЦР диагностики."
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У зеленого стада все как всегда...все в будущем времени....запустит...улучшит...сделает...а в настоящем времени у стада только громкие пуки в лужу...
Еще ничего из того что зеленое стадо ранее анонсировало не сделано...
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В настоящем у них во всём виноват Порох, а Вовочка только учится и не надо ему мешать.
И мне кажется что до следующих выборов так и будет.
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Ты намекаешь что ЗЕ отменит выборы и будет учится дальше?
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Оно сбреше не покраснеет. Ты что этому клоуну веришь?
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По этому поводу мне вспоминается совковых времен анекдот: "Вопрос: Чем отличаются ученые от коммунистов? Ответ: Ученые сначала нга собаках пробуют, а потом на людях. А комимунисты сразу на людях". Доживем ли мы с этим клоуном-самокатчиком (уже стесняюсь его бубочкой называть!) "до следующих выборов"?
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Спочатку з відкатом купляють за бугром, зеподонки ватні.
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Нет. Сначала радуцкий продал госрезерв масок (последняя треть января), положив быбло в карман (понятно, делился, хотя он и так клоуна за яйца держит результатами "анализа на кокаин" времен дискуссий с Порохом). А уж потом "з відкатом купляють за бугром". Можна те же самые. Так бабла больше.
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Вот как закончится пандемия так сразу и запустят производство.
Проще говоря распилят бабки.
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https://ruskline.ru/news_rl/2020/03/21/hozyaeva_deneg_ponyali_chto_mirovoi_kapitalizm_novyh_krizisov_perezhit_ne_smozhet
«Хозяева денег поняли, что мировой капитализм новых кризисов пережить не сможет».
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А респираторы и маски для населения Украины по себестоимости не догадались делать?
ЗЕрадники хреновы.
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Зато они догадались их ниже себестоимости в Италию и Китай продать...мародеры зеленые..
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Від слова буде всіх нудить, зекловани брешуть крадуть, маніпулюють.
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Нет что бы сообщить:в Украине ЗАПУСТИЛИ,увы-слабо! ""В ближайшее время Украина запустит ""
Ключевое слово ЗАПУСТИТ. И снова в будущем времени. Сколько хотелок уже было.... Найближчим часом Україна запустить серійне виробництво тестів на коронавірус, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6609
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Пора уже за болтовню о будущем сажать в тюрьму.
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А еще Зеленский на работу на велике будет ездить. И МВФ в жопу пошлет. И тризуб на лацкане пиджака носить будет... И весна прийде - саджати будемо...
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Бессмысленная трата ресурсов для пиара и распила. Что дадут эти якобы тесты для профилактики и лечения? Правильный ответ -ничего. Вирус неизбежно пройдет через каждого вне зависимости хочет ктото этого или нет.
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Видать фамилия Ляшко кем то покоцана. Опять слышим о светлом будущем, а жопой чувствуем как спадают штаны под тяжестью своего же гамна.
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