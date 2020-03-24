 Найближчим часом Україна запустить серійне виробництво тестів на коронавірус, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це головний санлікар України повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво. У держави є кошти, щоб закуповувати тести у вітчизняного виробника. Щодо ферментів та реактивів, вітчизняного виробництва яких немає, то ми будемо залежати від імпорту", - сказав він.

За словами Ляшка, в Україні зареєстровано три виробники відповідних тест-систем. Наразі два з них вже надали свої тест-системи для ПЛР діагностики. Їх випробовують у вірусологічних лабораторіях.

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Окрім того, тест-системи, розроблені Національної академією наук, доставлені до Житомирського обласного лабораторного центру.

"У нас працює 28 лабораторій, тільки в нашій тест-системі, які можуть 200 досліджень робити на добу. Також ми долучаємо приватний ринок. Ми провели з ними нараду, приватні лабораторії готові включитися", – додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення нової коронавірусної інфекції. З "Борисполя" їх відправили літаками Нацгвардії АН-72 та АН-26 у Львів, Одесу, Харків, Дніпро, далі з цих аеропортів транспортом Національної поліції їх доставлять у всі області.