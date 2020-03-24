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 Нацбанк послабив гривню: долар понад 28 грн, євро більш ніж 30 грн

НБУ на 24 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,1126 гривень за долар, що на 37 копійок вище порівняно з попереднім банківським днем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлено на такому рівні: 28,1126 гривень за 1 долар (+0,374 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить 27,7386 гривень за 1 долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2463 грн за євро проти 29,6359 грн за євро напередодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для підтримки курсу гривні Нацбанк 23 березня продав $50 млн

Нацбанк послабив гривню: долар понад 28 грн, євро більш ніж 30 грн 01

Зазначимо, Нацбанк України встановлював курс гривні до долара США вище 28 гривень востаннє понад рік тому, 18 січня 2019 року, - 28,033609 грн за долар. Водночас порівняно з 31 грудня 2019 року курс долара до гривні зріс на 12,8% - з 24,9196 грн/долар до 28,1126 грн/долар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183779
 
 
 Топ коментарі
 
Ну шо, зебилы? - при "барыге" лучше было? Нацбанк ослабил гривню: доллар выше 28 грн, евро выше 30 грн - Цензор.НЕТ 7019
Хотите назад, к "барыге"?
Хотите? - чтоб доллар стабильный, чтоб индексация, чтоб зарплаты росли?
Хотите?

А ВОТ ВАМ ХЕР!!!
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якщо ще країна лишиться після вашого смішного вибору.
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Именно про таких как ты, я и говорил.
После двукратного ослабления гривны маррдером и Гонтаревой ( порохоботке Галиной Галке привет), после 20% снижения доходов населения - рост на 2-3%!
Это ты, придурок называешь успехами?!
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Ідіоте, долар стрімко почав падати ще восени 13-го, за часів Януковича і Азірова, бо вони займались такою ж хернею, що сьогодні шмаркля. А після втечі яника казна БУЛА ВЗАГАЛІ ПОРОЖНЯ, так що долар вдвічі, то ще слава Богу. Це так було, але ж такі, як ти кацапські виродки, як не збрешуть, то ж поздихають. Чи не так? так що йди краще нах, гидото. Не смородь тут.
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Ты тупорылое животное - кому ты сказки рассказываешь?!
Полгода после прихода мародера держался курс 11- 12.
За последующий год правления обвалили вдвое.
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Тварюко, Янукович ВТІК з країни 22 лютого, а пік курсу долара 33,34 грн за долар був 26 лютого 2014 року! Яким боком тут Порошенко з Гонтарєвою?!!! Чи ти, сучище, своїми шмарклями в голові думаєш, що всі навколо такі ж, як ти, ідіоти?

Так що йди *****, тварюко. там тобі місце.
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Так ты оказывается кацап под прокси и украинским через гугл!
33 это к рублю за 10 гривен, байстрюк!
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Брехня. В рази зросли ціни. Навіть в доларовому еквіваленті. При цьому майже не виріс ВВП. Половина українців втратили можливість годувати свої сім'ї і масово поїхали на заробітки за кордон. Мільйони втратили надію тут і залишились там. Думку про пороха українці висловили на виборах. Ганебна поразка від клоуна - це політичний вирок.
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Зубожілий? Ну що ж, жери то зелене гімно, не подавись тільки. Ідіоте, до Порошенка багато запитань, не все і подобалось і не все було добре. Але порожня казна після Януковича, війна, до речі, яку ти, гнидо, й не помітило, тотальна корупція вже десятиліттями... Але ж яким дебілом треба було бути, щоб таке чмо зелене в президенти вибрати?! От скажи, ти насправді такий ідіот по життю, чи то просто по-приколу так в тебе?
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ми видим ту "половину украинцев которые масово поихали на заработки" - 60 тыс. в Египте, а еще на Бали, в Доминикане, на Шри-ланке и т.п. Таке зубажиння что просто ужос.
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Логічєскію цепочку???? А як же Гонтарєва, що одноосібно гривню обвалила? Чи не це тут на форумі писали зебіли!
А тепер хтось тут про логічні ланцюжки розказує! Так ось тобі логічний ланчюжок: якщо вибрати президентом мавпу, то логічно що за деякий час у країні де президент-мавпа - буде АПУД!!!
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Даёшь гривну по 100 за доллар и хлеб по 200 грн. за буханку! Может тогда хоть народ поумнеет в Украине!
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Даёшь гривну по 100 за доллар и хлеб по 200 грн. за буханку! Может тогда хоть народ поумнеет в Украине!
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Не поумнеет. Все равно будут виноваты все вокруг - Порох, вирус, инопланетяне, только не Бубочка со своей зекоМандой.
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Шла первая неделя карантина. Это начало.
Но, к 20 апреля доллар просядет. Начнут сдавать заначки.
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Странно, а в банках и обменниках наоборот доллар упал. Цензор, откуда вы берете новости?
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