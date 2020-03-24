 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 16,5 тис. осіб, інфіковано - 381,7 тис., видужали - 102 тис.

За минулу добу кількість підтверджених випадків захворювання в світі збільшилася на 22 тис. 486, кількість померлих - на 1,839 тис., повідомила газета South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Видання веде електронний підрахунок кількості хворих, що померли і вилікувалися, заснований на офіційних даних країн.

У Європі за кількістю хворих і летальних випадків продовжує лідирувати Італія. Станом на ранок вівторка, в країні зафіксовано 6,087 тис. смертних випадків у результаті спричиненої коронавірусом пневмонії (зростання за добу на 611). Всього зареєстровано 63,927 тис. випадків інфікування (зростання за добу на 4,789 тис.).

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В Іспанії зафіксовано 33,089 тис. інфікованих (померли 2,182 тис.), у Німеччині - 22,672 тис. (86), у Франції - 19,856 тис. (860), в Швейцарії - 8,060 тис. (66), у Великій Британії - 6,650 тис . (335), в Нідерландах - 4,749 тис. (213), в Австрії - 3,924 тис. (21), в Бельгії - 3,401 тис. (75), в Норвегії - 2,371 тис. (8), в Португалії - 2,060 тис. (23), в Швеції - 1,934 тис. (21), в Туреччині - 1,529 (37), в Данії - 1,460 тис. (24), в Чехії - 1,236 тис. (1), в Ірландії - 1,125 (6).

У США на вечір понеділка, за даними видання, зафіксовано 33,340 тисячі випадків зараження коронавірусом (померли 397), в Бразилії - 1, 546 тис. (45), в Канаді - 1,432 тис. (20).

В Азії на першому місці залишається материковий Китай, де за минулу добу зареєстровано 78 нових випадків зараження коронавірусом, з них 74 - у людей, які прибули з-за кордону. Всього налічується 427 інфікованих, які прибули в Китай з-за кордону.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становила 3,277 тис. осіб, зареєстровано 81,171 тис. випадків захворювання.

У Південній Кореї кількість хворих - 9,037 тис. за 120 летальних випадків.

В Ірані кількість жертв досягла 1,812 тис. за 23,049 тис. заражених, в Японії, з урахуванням пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера, що стоїть у Йокогамі, заразилися - 1,814 тис. (померли 53), в Малайзії - 1,518 тис. (14), в Ізраїлі - 1,238 тис. (1).

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В Австралії виявлено 1,823 випадки зараження за семи летальних випадках.

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано більш ніж у 150 країнах і районах світу.

Дані газети постійно коригуються відповідно до одержуваної офіційної інформації.

South China Morning Post зазначає, що загалом у світі на домашньому карантині зараз перебуває понад 1 млрд людей.





Дані worldometers.info