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 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 16,5 тис. осіб, інфіковано - 381,7 тис., видужали - 102 тис.

Станом на ранок 24 березня у світі налічувалося 355 тис. 600 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, померли 16 тис. 91 особа, одужали понад 97 тис. За даними worldometers.info, на ранок 24 березня у світі налічувалося 381 761 особа, інфікована коронавірусом COVID-19, померли 16 558 осіб, одужали понад 102 тис.

За минулу добу кількість підтверджених випадків захворювання в світі збільшилася на 22 тис. 486, кількість померлих - на 1,839 тис., повідомила газета South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Видання веде електронний підрахунок кількості хворих, що померли і вилікувалися, заснований на офіційних даних країн.

У Європі за кількістю хворих і летальних випадків продовжує лідирувати Італія. Станом на ранок вівторка, в країні зафіксовано 6,087 тис. смертних випадків у результаті спричиненої коронавірусом пневмонії (зростання за добу на 611). Всього зареєстровано 63,927 тис. випадків інфікування (зростання за добу на 4,789 тис.).

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В Іспанії зафіксовано 33,089 тис. інфікованих (померли 2,182 тис.), у Німеччині - 22,672 тис. (86), у Франції - 19,856 тис. (860), в Швейцарії - 8,060 тис. (66), у Великій Британії - 6,650 тис . (335), в Нідерландах - 4,749 тис. (213), в Австрії - 3,924 тис. (21), в Бельгії - 3,401 тис. (75), в Норвегії - 2,371 тис. (8), в Португалії - 2,060 тис. (23), в Швеції - 1,934 тис. (21), в Туреччині - 1,529 (37), в Данії - 1,460 тис. (24), в Чехії - 1,236 тис. (1), в Ірландії - 1,125 (6).

У США на вечір понеділка, за даними видання, зафіксовано 33,340 тисячі випадків зараження коронавірусом (померли 397), в Бразилії - 1, 546 тис. (45), в Канаді - 1,432 тис. (20).

В Азії на першому місці залишається материковий Китай, де за минулу добу зареєстровано 78 нових випадків зараження коронавірусом, з них 74 - у людей, які прибули з-за кордону. Всього налічується 427 інфікованих, які прибули в Китай з-за кордону.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становила 3,277 тис. осіб, зареєстровано 81,171 тис. випадків захворювання.

У Південній Кореї кількість хворих - 9,037 тис. за 120 летальних випадків.

В Ірані кількість жертв досягла 1,812 тис. за 23,049 тис. заражених, в Японії, з урахуванням пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера, що стоїть у Йокогамі, заразилися - 1,814 тис. (померли 53), в Малайзії - 1,518 тис. (14), в Ізраїлі - 1,238 тис. (1).

Також читайте: Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

В Австралії виявлено 1,823 випадки зараження за семи летальних випадках.

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано більш ніж у 150 країнах і районах світу.

Дані газети постійно коригуються відповідно до одержуваної офіційної інформації.

South China Morning Post зазначає, що загалом у світі на домашньому карантині зараз перебуває понад 1 млрд людей.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 16,5 тис. осіб, інфіковано - 381,7 тис., видужали - 102 тис. 01
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 16,5 тис. осіб, інфіковано - 381,7 тис., видужали - 102 тис. 02

Дані worldometers.info

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183778
 
 
 Топ коментарі
 
Всі країни дають кількість хворих до кінця дня, наше МОЗ навіть порахувати не може точно, про яке лікування може йти мова.
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16558?! УжОс
Киньте кто-нибудь, плииз, статистику по умершим от спида, туберкулеза, кори, желтухи и тыды от голода тоже
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Всі країни дають кількість хворих до кінця дня, наше МОЗ навіть порахувати не може точно, про яке лікування може йти мова.
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Для справки:
В МИРЕ каждый день умирает приблизительно 150 000 человек. Около 100 000 умирает по причине возрастных болезней, из них около половина приходится на сердечнососудистую систему. Около 50 000 человек в день умирает от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности.
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1. Возрастные болезни не заразны.
2. Вы полагаете, надо сидеть сложа руки и ждать, когда каждый день по 200 тысяч умирать станет?
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Задача мордовских троллей нивелировать серьезность пандемии. Чтобы украинцы перестали воспринимать серьезно карантин , и нас накрыла волна смертей. А на этом фоне хутин с рашкой стали нашими 'спасителями'?
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16558?! УжОс
Киньте кто-нибудь, плииз, статистику по умершим от спида, туберкулеза, кори, желтухи и тыды от голода тоже
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Китайцы мрут, гейропа мрет, пиндосы, которые расположены на отдельном материке(!!!!!!!) тоже мрут. А кацапам, которые находятся в плотном географичемком и физическом контакте с узкоглазыми, хоть бы хрен!!!
Исходя из этого я думаю.....да какой там думаю??? Я уверен на 1500, что появление и распространение этой заразы, не обошлось без помощи КАЦАПО-ФАШИСТСКИХ УБЛЮДКОВ! Число жертв коронавируса в мире превысило 16,5 тыс. человек, инфицированных - 381,7 тыс., выздоровевших - 102 тыс. - Цензор.НЕТ 2985
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Сто процентов, просто с новичком не пролезло, так они шумнули в Китае. Кто там на том рынке искал нулевого пациента? Свалили все на мышей., хотя там нужно искать кремлёвскую крысу.
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А о том что в мире в день происходит 150000 убийств вследствии абортов, а в год 55 млн., к сожалению мало кто бьёт тревогу(((
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чому "бють" ...- тому то європеоїдна (євразійська) і зменшуеться КАТАСТРОФІЧНО , а натомість - монголоїдна (азіатсько-американська) та негро-австралоїдна (екваторіальна) розмножуються аж на ура...
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всі три померлих в Україні - жінки
серед заражених найменша кількість група крові 1 (перша)
тут на Цензорі хтось писав, що більшість померлих некурящі, цю статистику не можу найти, якщо це не був чийсь чорний гумор
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Мэр Нью-Йорка предупредил, что эпидемия коронавируса в городе станет еще масштабней, в то время как запасы необходимых медикаментов подходят к концу.
"Нехватка начнет ощущаться уже через 10 дней, - заявил в воскресенье Билл Де Блазио. - Если мы не достанем дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, люди начнут умирать".
Штат Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в Америке, там зарегистрирована почти половина из всех случаев заболевания в стране.
https://www.bbc.com/russian/news-51996879
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США +10 тысяч зараженных в день. А по рейтингу это страна была на первом месте по готовности к эпидемии.
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Фигня эти рейтинги. Американцы весьма подвижны и любят свободу. Часть вообще живёт на колёсах. Это сыграет с ними злую шутку.
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Ну що - ще 2-3 дня, і статистика H1N1 - 2009 буде "перевершена"...
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читаем википедию. Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 16,5 тис. осіб, інфіковано - 381,7 тис., видужали - 102 тис. - Цензор.НЕТ 4821
"Перед пандемией зима 2008-2009 годов в Северном полушарии была сравнительно мягкой для грипповых инфекций, которые обычно приводят к 250-500 тысячам смертей ежегодно[69], в основном среди пожилых людей, маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями."
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Метролог у нас Кульбида, чи Куйбида ...- я о "статистике"...
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и в заголовке враньё. не инфицированных, а подтверждённых 380 тыс. инфицированных 260 тыс. 100 тыс. вылечились.
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Там еще неподтверждённых раз в пять больше. 80% переносят болезнь без симптомов. Их никто проверять не будет.
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Почти 14% умерших по отношению к тем кто выздоровел. ( потому что считать отношение к заразившимся нет смысла, мы не знаем чем это для них закончится)
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нах нам " в мире" , про Украину правдивую сводку давайте, ..."в мире" плять..
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