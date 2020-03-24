 На карантині за кордоном перебуває 151 українець, на Батьківщину повернулися - 72,3 тис., - МЗС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МЗС у Facebook.

Нині найбільше українців, які перебувають на карантині, в Польщі - 105 осіб. Такі ж заходи застосували до українських громадян в Австралії, Бразилії, В'єтнамі, Катарі, Китаї, Молдові, США, ФРН та інших країнах.

Водночас 21 громадянин України проходить лікування від коронавірусу. У Німеччині таких 5, у Домініканській Республіці - 4, Омані - 3, Польщі - 2, Італії - 2 та в інших країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна шукає спонсорів для громадян, які залишаться на карантині за кордоном, - МЗС

Шестеро наших громадян вже вилікувалися, троє - померли.