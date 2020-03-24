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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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 На карантині за кордоном перебуває 151 українець, на Батьківщину повернулися - 72,3 тис., - МЗС. ІНФОГРАФІКА

На карантині за кордоном перебуває понад 150 громадян України. На Батьківщину повернулися 72 305 українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МЗС у Facebook.

Нині найбільше українців, які перебувають на карантині, в Польщі - 105 осіб. Такі ж заходи застосували до українських громадян в Австралії, Бразилії, В'єтнамі, Катарі, Китаї, Молдові, США, ФРН та інших країнах.

Водночас 21 громадянин України проходить лікування від коронавірусу. У Німеччині таких 5, у Домініканській Республіці - 4, Омані - 3, Польщі - 2, Італії - 2 та в інших країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна шукає спонсорів для громадян, які залишаться на карантині за кордоном, - МЗС

Шестеро наших громадян вже вилікувалися, троє - померли.

На карантині за кордоном перебуває 151 українець, на Батьківщину повернулися - 72,3 тис., - МЗС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183775
 
 
 Топ коментарі
 
4 дні назад - МИД: На карантине в Египте находятся 830 украинцев, сьогодні 150 по всьому світу, де ділись інші, привезли в Неньку?
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Все під конролем.Через 2-3 місяці поліція буде готова перевіряти чи дотримуються режиму самоізоляції українці, що в брезні повернулися до Неньки.
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Всех которых привезли не поставили на карантин, под честное слово отпустили на домашний карантин...Пора бы поднимать тему о том, что их специально свозили для заражения...Меньше стрелять будем.
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Все під конролем.Через 2-3 місяці поліція буде готова перевіряти чи дотримуються режиму самоізоляції українці, що в брезні повернулися до Неньки.
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4 дні назад - МИД: На карантине в Египте находятся 830 украинцев, сьогодні 150 по всьому світу, де ділись інші, привезли в Неньку?
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Чудненько просто...
В аптеках масок нет...марли нет...спирта нет...перекиси нет...парацетомола нет...а зеленое стадо со всего мира потенциально зараженных завозит..
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Всех которых привезли не поставили на карантин, под честное слово отпустили на домашний карантин...Пора бы поднимать тему о том, что их специально свозили для заражения...Меньше стрелять будем.
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Уря!!!Зегнида Найвеличніша з Зегнид в Світі!!!
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Почему ЗЕдегенерат не встречает их лично!!!
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73 тисячі потенційно хворих - це жах !!!
А скільки ще поверталось тиждень тому.
Навіть складно спрогнозувати скільки буде хворих. На карантині за кордоном перебуває 151 українець, на Батьківщину повернулися - 72,3 тис., - МЗС - Цензор.НЕТ 2679
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Даже если тысяча их них окажется зараженными это будет коллапс
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Что то я не слышал что бы Соединенные Штаты собирали по всему миру своих отдыхающих и забобитчан!!! Предупредили-и дело утопающих-дело рук самих утопающих...и халявы по доставке домой ни кому не будет
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тю.. а казали що міліони міліардів "уєхалі на заробіткі"... Невже всі інші залишились у інфікованих країнах без прав, страховок та медичного догляду?? ))
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умножте эту цифру на членов семьи, приблизительно на 3. если вообще никто не выходит из дома. хотя это не реально. и получите пол ляма. а главное. там был в отеле в нем же и держали в карантине. а приехак сюда, с вокала или аэропорта полная свобода
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