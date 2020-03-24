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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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 Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль

Держава виплатить українцям, які залишилися без роботи або не зможуть працювати через карантин, фінансову допомогу в установленому законодавством розмірі з так званого стабілізаційного фонду, який сформують найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми Свобода слова на ICTV і додав, що кошти платитимуть для того, щоб люди змогли перебувати вдома в період карантину.

"Доплати, про які я говорив, соціальні виплати, вони можуть здійснюватися фондом страхування на випадок безробіття вже зараз… Ми точно забезпечимо виплату всім, хто офіційно перебував у відпустках або був звільнений з роботи", – сказав Шмигаль.

Загальна програма підтримки людей буде впроваджена у квітні-травні. Ведеться робота для того, щоб надати одноразову фінансову підтримку пенсіонерам на час карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівникам, які незаконно звільняють співробітників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис гривень або виправні роботи, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Прем’єр-міністр додав, що найближчим часом в Україні з’явиться стратегічна економічна рада розвитку країни, разом з якою ухвалюватимуть кроки для найбільш м’якого проходження економічної кризи та подальшого розвитку економіки після неї.

Нагадаємо, 18 березня Денис Шмигаль заявив, що Україна має не лише боротися з поширенням коронавірусу, але й готуватися до світової економічної кризи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183771
 
 
 Топ коментарі
 
Задрали популісти обіцянками, фонду нема, грошей нема, кількість громадян без роботи не встановлена, продукти вивозять а ці лише їзиком теліпають.
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спакуха!
"из так называемого стабилизационного фонда, который сформируют в ближайшее время"
вот оно ключевое - фонда нет, его сформируют только. расходимся.....
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Врахують,але грошей на дадуть,бо їх вже ВКРАЛИ.
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Якщо ФОП то за Бубочку звичайно, бо він обіцяв кінець епохи зубожіння
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Врахують,але грошей на дадуть,бо їх вже ВКРАЛИ.
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Вибачаюсь за мою тупість , хто то є фоп ??
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Фопов у нас 10 миллионов, все за бубочку? не тешите себя мыслью.
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Так уже давно ни кто не признаётся, что проголосовал за бубочку и лоханулся.
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Маме Римме посчитают. И папе Саше.
А вы кто такой? Козлевичь? Я не знаю никакого Козлевича.
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Задрали популісти обіцянками, фонду нема, грошей нема, кількість громадян без роботи не встановлена, продукти вивозять а ці лише їзиком теліпають.
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А коли народ маски отримає? Чи ще не всі продали? Граждане, лишившиеся работы из-за карантина, получат финансовую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6437
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В мене ще з часів Ющенка залишились...безкоштовно видавали, між іншим...
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А щоб отримати ті кризи,треба буде у чергах тиждень відстояти.
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Так на это и расчитано. Нада биомассу (по словам папы Бубочки) сократить!
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спакуха!
"из так называемого стабилизационного фонда, который сформируют в ближайшее время"
вот оно ключевое - фонда нет, его сформируют только. расходимся.....
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Гут. В нас фінансовоі допомоги не буде але якщо будемо по хатах сидіти то зарплатня як була так й далі буде . 80 % платить держава а 20 фірма .
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Хренасе не буде, сидиш вдома а платня капає....
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То ж 550 млрд. євро денех бахнули на ці програми підтримки штанів , треба іх оприходувати )
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Шо,вон,верзе Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7896 Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7896 Все,населення.їх срана злодійська держава годуватиме Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7896 Це,вже,верх неперевереного Кретинизму Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4182 Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5934 "Гражанє воздушная трєвога!! Гражданє спасайтесь Раді Бога..."
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Что с ФОПами? 2 месяца освобождение от ЕСВ - это курам на смех.
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Так, бо ви втрачаєте тіньові прибутки, які неспівставні із якимось ЄСВ. А ось якби у нас реальні були податки, ви би про звільнення від них так не казали...
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Та,в державі навіть "гробових" невистачить, місць на цвинтарях й діючих крематорієв,....тощо Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6110
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этим тоже помощь в дурке должны оказывать .. путинским баранам стойлового содержания... голосование адептов помойной ямы рамблера... цены себе уроды не сложат а она у них на лбу под кАкошником ..

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Ну вот и секвестр бюджета. Под шумок о коронавирусе. Интересно, кого гробанут? Дайте угодаю - ВСУ!
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а как видно из-за карантина лишился или нет, собери кучу справок когда всё не работает... а как быть тем кто не лишился но задержали зарплату, а кто на съёмной квартире. не будет это работать. лучше уж тогда бы хавчик раздавали как красный крест, и приняли закон о форс-мажоре по договорам аренды и комуналке
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Всесоюзна контора по торгівлі з іноземцями «Торгзін», також в українській літературі зустрічається під назвою «торгсин», (рос. Торгсин) - спеціалізована державна установа СССР, яка займалася золотовалютними спекулятивними операціями протягом 1931-1936 років. Це був спеціальний магазин в якому товари продавались за іноземну валюту або спеціальні бони, які видавались в обмін на дорогоцінні метали і камені, але не приймались звичайні радянські гроші (радзнаки), всупереч існуючим законам.[1] Крім цього, держава будь-який перепродаж за підвищеними цінами кваліфікувала як економічний злочин і спекуляцію, але саме ж держава займалася цим.[2] Магазини цього типу з'явились не в усіх, але в багатьох містах країни в період економічної кризи, зв'язаної з колективізацією, офіційно для торгівлі з іноземцями, але більш для того, щоб викачати у населення дорогоцінності, які ще залишились після численних експропріацій.[1] Магазини «Торгзін» були відкриті для радянських громадян, за умови, що вони мали доступ до твердої валюти - золота чи коштовностей. Крім того, через «Торгзіни» йшло постачання деякої частини радянської еліти.[1]
Розквіт організації припав на голодні 1930-ті роки - з погіршенням продовольчої ситуації на українських землях та репресивною політикою радянського уряду - в часи Голодомору в Україні 1932-1933. В УСРР Всесоюзна контора по торгівлі з іноземцями почала діяльність у 1932 році[3] - 29 червня 1932 р. була заснована Всеукраїнська контора торгзіну (ВУК "Торгзін").[4]
Комуністична пропаганда виправдовувала діяльність «Торгзіну» на територіях, охопленим голодом, інтересами індустріалізації з надходження валютних переказів в СРСР.
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Шмыгаль сам не верит в то, что он говорит. А как нам поверить?
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То есть если, условно говоря, на фирме исчезли продажи из-за того что потенциальный заказчик сидит на карантине, то сотрудникам фирмы нужно будет срочно уволиться для того чтобы получить их крохи? ...лядь, нет слов!!!
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Знаем мы вашу "работу". Чтобы напечатать столько бумажек естественно надо "поработать" и время надо. Лучше бы цены контролировали на продукты и медикаменты. Где государственное регулирование? Почему отменили? Во всех нормальных странах государство контролирует цены, даже в США, где население далеко не бедное. А наши барыги подняли моментально цены, на некоторые продукты уже в два раза!!!! Это что такое? Где антимонопольный комитет? Продолжает писульки писать и ..ем груши околачивать? Кстати, что там с завышенными МАО ценами на билеты в последние дни перед закрытием границ? Ах, да, забыла, нам же сказали что виновата компьютерная программа... это она, негодяйка, программа, положила в свой карман все барыжные бабки)))
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Да ***** БЮРОКРАТОВ ОПЯТЬ КОРМИТЬ НАШЛИ ЛАЗЕКИ!!!!!!!!!!!1
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Процентов 80 из уволенных уволятся или по собственному....или по согласованию сторон....
И ни какая помощь...даже если она будет...в чем я очень сильно сомневаюсь.....им не светит...
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накал в обществе растёт , так шо долго они на обицянках-цяцянках не протягнуть...
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НЕНАВИЖУ ЭТО ГОСУДАРСТВО ВОРОВ !!!!!!!!!!
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Это кара кара кара
…кара кара карантин:
Вот мы сидим
Все по домам.
Что впереди - ?
Сплошной туман.
Нельзя гулять,
Нельзя чихнуть -
Не то убьют!
А раньше мы
На выходных
В кафе, театр
Ходить могли.
И каждый жил
С мечтой своей
Стремился к ней.
Но он пришёл -
На всё табу
И планы все
Под хвост коту.
А он летит
И норовит
Всех нас нагнать
Куда бежать?
Куда свернуть?
Закрыто все
И от него
Нам всем капут
Скажите как
Его зовут? -
Это кара- кара- кара-
..-кара- -нара-
…………..….-вирус
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учитывая то, что львиная доля людей работала неофициально, часть была на заработках за границей, дулю с маком они получат.
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Заробітчани втратили роботу також із-за карантину, їм компенсують їхні втрати? Вони ж підтримували економіку країни краще ніж вся ваша чиновнічія свора, краще ніж олігархи, які не сплачують податки і яким їх списує наша "добра" влада. Ви отримуєте величезні зарплатні, прибутки, а казну наповнюють заробітчани і прості люди. Тепер вони стали нікому не потрібні, своїй Державі, в яку надсилали і привозили десятки мільярдів долларів і євро, фактично вони спасали ваши дупи від краху і дефолту, а ні ця срана МВФ, яка за позик одного мільяарду здирає з народу три шкури. Заробітчани стали не потрібні державам, ні тій, куда везли величезні гроші, вливая їх в економіку, ні тій де платили податки. Сумно.
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Усім компенсують. Ті 15-20% , що не сидять вдома, ризикують своїм здоров'ям, вони вам усе і оплатять...
Може для початку слід задати запитання з чого вони збираються це компенсувати? а вже потім, кому і скільки?
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Я уже писала "з чого". З того як завжди, надрукують, на більше у влади розуму нема.
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А почему не озвучили какую? Америка озвучила-3штуки баков! А... Наверно стыдно озвучивать!!!
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Після того як Шмугаль пустив воду для Криму, воно для мене як серйозний керівник і проукраїнський політик подохло(не хочу застосовувати слово "померло")!!!
БРЕШЕ!!!
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правда и скока???мне например не меньше моей зарплаты давай...можно больше...) а то иди на х у й....
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Все кто работали нелегально воще хер получат получается.
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Большинство работает неофициально,нихера они неполучат.И это Шмыгаль-мерседесный хорошо знает.
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Ага помогут, как переселенцам из Донбасса по 400 гривен на человека, а ведь помогли и на целый месяц
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