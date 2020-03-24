 Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми Свобода слова на ICTV і додав, що кошти платитимуть для того, щоб люди змогли перебувати вдома в період карантину.
"Доплати, про які я говорив, соціальні виплати, вони можуть здійснюватися фондом страхування на випадок безробіття вже зараз… Ми точно забезпечимо виплату всім, хто офіційно перебував у відпустках або був звільнений з роботи", – сказав Шмигаль.
Загальна програма підтримки людей буде впроваджена у квітні-травні. Ведеться робота для того, щоб надати одноразову фінансову підтримку пенсіонерам на час карантину.
Прем’єр-міністр додав, що найближчим часом в Україні з’явиться стратегічна економічна рада розвитку країни, разом з якою ухвалюватимуть кроки для найбільш м’якого проходження економічної кризи та подальшого розвитку економіки після неї.
Нагадаємо, 18 березня Денис Шмигаль заявив, що Україна має не лише боротися з поширенням коронавірусу, але й готуватися до світової економічної кризи.
А вы кто такой? Козлевичь? Я не знаю никакого Козлевича.
"из так называемого стабилизационного фонда, который сформируют в ближайшее время"
вот оно ключевое - фонда нет, его сформируют только. расходимся.....
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Розквіт організації припав на голодні 1930-ті роки - з погіршенням продовольчої ситуації на українських землях та репресивною політикою радянського уряду - в часи Голодомору в Україні 1932-1933. В УСРР Всесоюзна контора по торгівлі з іноземцями почала діяльність у 1932 році[3] - 29 червня 1932 р. була заснована Всеукраїнська контора торгзіну (ВУК "Торгзін").[4]
Комуністична пропаганда виправдовувала діяльність «Торгзіну» на територіях, охопленим голодом, інтересами індустріалізації з надходження валютних переказів в СРСР.
И ни какая помощь...даже если она будет...в чем я очень сильно сомневаюсь.....им не светит...
…кара кара карантин:
Вот мы сидим
Все по домам.
Что впереди - ?
Сплошной туман.
Нельзя гулять,
Нельзя чихнуть -
Не то убьют!
А раньше мы
На выходных
В кафе, театр
Ходить могли.
И каждый жил
С мечтой своей
Стремился к ней.
Но он пришёл -
На всё табу
И планы все
Под хвост коту.
А он летит
И норовит
Всех нас нагнать
Куда бежать?
Куда свернуть?
Закрыто все
И от него
Нам всем капут
Скажите как
Его зовут? -
Это кара- кара- кара-
..-кара- -нара-
…………..….-вирус
Може для початку слід задати запитання з чого вони збираються це компенсувати? а вже потім, кому і скільки?
БРЕШЕ!!!