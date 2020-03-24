 Громадяни, які втратили роботу через карантин, отримають фінансову допомогу, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми Свобода слова на ICTV і додав, що кошти платитимуть для того, щоб люди змогли перебувати вдома в період карантину.

"Доплати, про які я говорив, соціальні виплати, вони можуть здійснюватися фондом страхування на випадок безробіття вже зараз… Ми точно забезпечимо виплату всім, хто офіційно перебував у відпустках або був звільнений з роботи", – сказав Шмигаль.

Загальна програма підтримки людей буде впроваджена у квітні-травні. Ведеться робота для того, щоб надати одноразову фінансову підтримку пенсіонерам на час карантину.

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Прем’єр-міністр додав, що найближчим часом в Україні з’явиться стратегічна економічна рада розвитку країни, разом з якою ухвалюватимуть кроки для найбільш м’якого проходження економічної кризи та подальшого розвитку економіки після неї.

Нагадаємо, 18 березня Денис Шмигаль заявив, що Україна має не лише боротися з поширенням коронавірусу, але й готуватися до світової економічної кризи.