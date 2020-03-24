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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Поліція може звенутися по допомогу до мобільних операторів для контролю дотримання умов карантину, - Антон Геращенко

Правоохоронці можуть почати контроль самоізоляції українців у зв'язку зі спалахом коронавірусу за допомогою даних мобільних операторів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських розпочинають масовий вибірковий контроль умов дотримання карантину. Він підкреслив, що від цього без перебільшення залежить майбутнє боротьби з епідемією коронавірусу.

"Не відкидаю, що цих заходів буде недостатньо і за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж", - написав Геращенко.

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Нагадаємо, 23 березня до Києва прибув поїзд з Риги. Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 осіб було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їхнього здійснення поїзд залишався на санітарній зупинці. Результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.

Поліція може звенутися по допомогу до мобільних операторів для контролю дотримання умов карантину, - Антон Геращенко 01
Поліція може звенутися по допомогу до мобільних операторів для контролю дотримання умов карантину, - Антон Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183770
 
 
 Топ коментарі
 
кто нарушит карантин, сядет за убийство Шеремета - добавил Антон Геращенко


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Спочатку розпустили по всій країні, тепер ловлять.
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А говорили, что тупость воздушно-капельным путем не передается.
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Как бы да и как бы нет, потому что чувак телефон дома положил, а сам с кнопочной звонилкой и другим номером пошел гулять.
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Это называется, спасибо, что предупредили!...
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А шо, существуют десятки тысяч участковых?
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Та де там, може є пару тисяч, зараз пройдуться по адресам і самі підуть на каратнин.
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Та ми їх з 2016 року (коли їх прибрали з дільниць) і не бачимо. Хто там буде куди ходити. Вони за викликами не виходять
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кто нарушит карантин, сядет за убийство Шеремета - добавил Антон Геращенко


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Спочатку розпустили по всій країні, тепер ловлять.
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А говорили, что тупость воздушно-капельным путем не передается.
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Антон, чего так слабо? Давайте сразу браслет на ногу, как при домашнем аресте?
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да они даже копеечные маски спионерили и за кордон продали.
а дорогие браслеты проданы были еще прошлым летом - как тока зелупа воссел на трон.
нету у них ни хера. Полиция может прибегнуть к помощи мобильных операторов для контроля соблюдения условий карантина, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8176
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да не способны они на это, началось уже запугивание от страха, бежать им некуда.
приходилось сталкиваться, чтобы преступника одного отследили, а тут сотню тысяч человек
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Антошенька, размечтался, ты страну нашу с какой-то другой попутал.
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Все эти программы для отслеживания абонентов давно есть у операторов,просто ждут команды.
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Только это очень незаконно в Украине. Как бы херащенко самому не пришлось прятаться
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Наблюдаем дальше за агонией кучки политических авантюристов и дилетантов... Полиция может прибегнуть к помощи мобильных операторов для контроля соблюдения условий карантина, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4826
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уроды, и так города стоят, вводите уже ЧП
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И зачем это? Чтобы оставить потом навсегда контроль ФСБ за гражданами Украины ?
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Если человек умер - это надолго, если он глуп - это навсегда.

Народная мудрость
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Геращенко раньше адекватнее был. А тут слыгался с зеленой пакостью и начал как они дурку гнать. Эх Антон Антон...
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Он всегда был го*ном. Как все шоколадные прихвостни.
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а оно бессмертное и его мухи любят.
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В Киевстаре уже давно есть услуга-Маячок.Это тоже-самое,только будет работать по всем номерам и операторам переданным погранцами.
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Є така послуга, але я її не замовляв і мій номер не авторизований. До того ж я можу вдома залишати телефон.
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Чтобы люди сисдели по домам и не шастали - нужно предложить им альтернативу. Нельзя только забирать - нужно давать. сделайте развозку продуктов и средств индивидуальной защиты по адресам, где проживают пенсионеры, инвалиды и люди, которые отказываются ходить на работу для соблюдения карантина. Если после развоза продуктов и средств защиты кто будет нарушать - тогда штрафовать, карать, арестовывать но ни в коем случае не просто вот так как предложено выше. И в случае нарушения - привлекать к полевым работам - если не поадим продукты сейчас - то через месяц - 2 будут голодные бунты. И да, запрет экспорта зерна и продуктов из Украины должен быть принят еще 1 марта...
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тут уже даже не о деньгах.... и кстати, раздачу круп перед выборами , сахара, гречки и блинов в шатрах с промоматериалами от политических партий, независимо от партийной принадлежности по всем регионам страны сейчас бы была очень кстати....
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" с промоматериалами" следует читать ...вместо промоматериалов...
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В грошах справа, бо пенсіонерів більше 10 млн, а ще є діти, інваліди... Ця влада нічого не зможе зробити, а дефолт стукає у двері.
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Ишь куда несет,прямо в ТУРБОРЕЖИМЕ ! Нарушать конституционные права человека,без санкций судов на отслеживание и прослушку.В ТУРБОРЕЭИМЕ СОЗДАТЬ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО,ПОД ШУМОК ТАК СКАЗАТЬ
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Это надо было делать сразу,а сейчас лучше закрыть рот и не умничать!
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А что по поводу этого сказано в Конституции? Поліція може звенутися по допомогу до мобільних операторів для контролю дотримання умов карантину, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 7403
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Заметьте, что он не сказал контроль самоизоляции каких именно граждан. То есть подразумевается , что ВСЕХ .
Антиконстуционные идеи толкает
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