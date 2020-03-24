 Поліція може звенутися по допомогу до мобільних операторів для контролю дотримання умов карантину, - Антон Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських розпочинають масовий вибірковий контроль умов дотримання карантину. Він підкреслив, що від цього без перебільшення залежить майбутнє боротьби з епідемією коронавірусу.

"Не відкидаю, що цих заходів буде недостатньо і за прикладом Південної Кореї, Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж", - написав Геращенко.

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Нагадаємо, 23 березня до Києва прибув поїзд з Риги. Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 осіб було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їхнього здійснення поїзд залишався на санітарній зупинці. Результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.



