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Все про:журналістика (988) Зеленський (4899) стипендії (86) наказ (233) Веремій (33) Лабуткін (1)

 Зеленський призначив президентські стипендії дітям загиблих журналістів Веремія та Лабуткіна, - Указ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про призначення президентських стипендій дітям загиблих у зв'язку з виконанням професійних обов'язків журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

"Призначити стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, Веремію Максиму В’ячеславовичу — 2009 року народження, синові журналіста Веремія В’ячеслава Васильовича, який загинув у зв’язку з виконанням професійних обов’язків; Лабуткіній Кірі Дмитрівні — 2010 року народження, доньці журналіста Лабуткіна Дмитра Віталійовича, який загинув у зв’язку з виконанням професійних обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Відповідний указ №101/2020 про призначення стипендій він підписав 23 березня відповідно до указу президента від 30 квітня 2002 року про "Питаннях соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлена ​​інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків" (зі змінами, внесеними указами від 20 жовтня 2003 р. № 1197, від 23 вересня 2005 р. № 1331, від 3 квітня 2015 р. № 198 і від 16 вересня. 2017р. № 280).

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Нагадаємо, в листопаді 2018 року експрезидент Петро Порошенко підписав указ, яким продовжив виплату президентської стипендії синові журналіста В'ячеслава Веремія і донці військового кореспондента Дмитра Лабуткіна.

Журналіста В'ячеслава Веремія було вбито під час подій Євромайдану в центрі Києва в ніч на 19 лютого 2014 року. Дмитро Лабуткін загинув 16 лютого 2015 року в районі Дебальцевого разом з розвідгрупою ЗСУ після обстрілу колони, якою вночі вивозили поранених у напрямку Артемівська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183769
 
 
 Топ коментарі
 
а президентские стипендии детям погибших воинов ВСУ не подписал....
потому что понравится журналистам это очень важно...
от них во многом зависит Рейтинг гундосной крысы...
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Чому сам Ємець мовчить, Дуб вчора вилив йому на голову діжку лайна.
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Пусть Зеленский ответит почему в период пандемии сп-здили неприкосновенный государственный запас масок -более 900 тонн? Его запасали многие десятилетия назад для зеленых мародеров? Кто их украл и продал за границу? Где расследование? Почему зеленые твари суют свой грязный нос в государственный неприкосновенный запас? Почему зерно в конце года потянули из хранилищ? Почему сейчас маски по 25 грн в аптеках? Это для пенсионеров специально? На всю их пенсию покупать одноразовые копеечные маски по 25 грн? Это такая забота о тех, кто более всего подвержен смерти в период эпидемии?
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Boris Stupak Напишу вам новость которую в этой ситуации и следовало ожидать!

В МОЗе пересрались все и возможно будет заявление об отставке Емца!

Суть в чём.

Емец поручил своим заместителям организовать проверку по областям с целью выяснения подготовки медицинских учреждений к борьбе с коронавирусом, а его задачу тупо проигнорировали.

Проблема ведь в чём, проблема в Радуцком, друге Зеленского, который сел на МОЗ как клещ на собаку и пьёт оттуда кровь, нашу с вами кровь.

Радуцкий расставил своих людей в министерстве таким образом, что каждый из них получает указания от него, он там всё решает, он там сел на схемы так, что министрам времён Януковича только снилось.

Аналогичная ситуация была и со Скалецкой, но та была в полном подчинении Радуцкого, а вот Емец взбунтовался, ведь на нем вся ответственность по борьбе с коронавирусом, а Радуцкий просто дерибанит деньги выделеные на министерство, чешет языком по ТВ и бегает к ВАЗу!

Посмотрим, чем всё это закончится.

Думаю, что Емец или вылетит или ему предложат хорошую долю в схемах, ведь отстранить Ралуцкого не могут, у того конкретная компра на Зеленского после известной сдачи в "Борисе" анализов перед дебатами с Порошенко на стадионе!
Цепанул конкретно!

Так или иначе, смотрящий от Зеленского за МОЗ Радуцкий это аналогия смотрящего за Укроборонпромом от Порошенко такого себе Свинарчука, схемы, дерибан, воровство, свои, кумовья, дети, маски, указания и наплевательское отношение ко всему.

Чего только стоит закупка скорых помощей Радуцкого в кооперации с Богатырёвой и Зеленский молчит, а значит в теме и доле!

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Чому сам Ємець мовчить, Дуб вчора вилив йому на голову діжку лайна.
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Вже всьо. Епідемію зейоббіки побороми. Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов Веремия и Лабуткина, - Указ - Цензор.НЕТ 7840

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець йде у відставку, попри очікуваний початок епідемії смертельного коронавірусу COVID-19 в Україні.
Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
"Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець йде у відставку", - написав він у своєму Telegram-каналі.
"Джерело з Міністерства охорони здоров'я і "Слуги народу" повідомляє, що Ємець зовсім не зміг налагодити роботу міністерства. І в умовах епідемії не може підготувати реальний план протидії вірусу. Тому було прийнято рішення про відставку. Зараз йдуть фінальні узгодження", - додав Гончаренко пізніше.
В ефірі "Прямого" Гончаренко уточнив, що Ємець сам написав заяву про відставку.
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Пусть Зеленский ответит почему в период пандемии сп-здили неприкосновенный государственный запас масок -более 900 тонн? Его запасали многие десятилетия назад для зеленых мародеров? Кто их украл и продал за границу? Где расследование? Почему зеленые твари суют свой грязный нос в государственный неприкосновенный запас? Почему зерно в конце года потянули из хранилищ? Почему сейчас маски по 25 грн в аптеках? Это для пенсионеров специально? На всю их пенсию покупать одноразовые копеечные маски по 25 грн? Это такая забота о тех, кто более всего подвержен смерти в период эпидемии?
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"почему в период пандемии сп-здили неприкосновенный государственный запас масок -более 900 тонн"

А не хотите ответить, почему вы убили свою бабушку?
Вот и тут такой же ответ будет - НЕ БЫЛО НИКАКОГО НЕПРИКОСНОВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПАСА МАСОК. Это фейковброс! Проданные Китаю маски были куплены на внутреннем рынке, а не украдены из какого-то несуществующего "неприкосновенного государственного запаса масок".
В МЧС и МО есть свои запасы средств персональной защиты - но они исключительно для нужд МЧС и МО - если не заметили, что МЧСники, которые дезинфецируют транскорт - все в защитных масках и костюмах. Для населения никакого "государственного запаса масок" никогда не существовало!
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Пусть вы ступят и скажут что это фейк. Почему молчат? Журналисты расследовали что был запас ватно- марлевых повязок и я в это верю. Второе - почему в Китай родано то что в дефиците в стране? Что значит куплены в таких количествах? Кто разрешил? Кто не проконтролировал? Кто допустил? Может и все продукты сейчас распродадим за границу, а украинцам покажем дулю? Власть для чего? Почему в конце прошлого года залезли в неприкосновенный запас зерна? Это тоже фейк? Где опровержение? Нечего тут адвокатировать мародеров. Маски были по 2 грн, почему сейчас по 25? Почему картошка была про 9, сейчас по 16? За 1 день цена выросла почти вдвое. Это государственная такая политика?
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"Журналисты расследовали что был запас ватно- марлевых повязок"
Какие журналисты? Ссылочку на расследование не дадите?

"и я в это верю"
Блажен кто верует...

"Что значит куплены в таких количествах? Кто разрешил?"
А вам кто-то специально разрешает хлеб в магазине покупать? Все, что не запрещено - разрешено. На запрет экспорта масок наше правительство разродилось только 11 марта - до того - скупать и экспортировать их было разрешено по умолчанию.

"Где опровержение?" В правительстве должны опровергать каждый фейк?

" Маски были по 2 грн, почему сейчас по 25? Почему картошка была про 9, сейчас по 16? За 1 день цена выросла почти вдвое. Это государственная такая политика?"
Это бизнес. Подлый, но бизнес. Государство не регулирует цены - у нас рыночная экономика. Ни в одной стране Европы вы сейчас не найдете дешевых масок - еще и дороже, чем у нас в несколько раз продают.
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Емец что золотой в этой ситуации? Чего подделал тест на коронавирус и надурил всех чиновников и всю власть? Хотел уйти какие проблемы? Написал заявление и адью. Мог и высказаться по ТВ по поводу мошенника Радуцкого и его схем и вмешательства. А он что сделал?
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" у того конкретная компра на Зеленского после известной сдачи в "Борисе" анализов перед дебатами с Порошенко на стадионе!"

У вас пазл не складывается - Зеля ведь анализы сдавал НЕ в Борисе, а в Евролабе, к которому Радуцкий не имеет вообще никакого отношения.

Так что грошь цена всей вашей "аналитике", если у вас ложь даже в столько очевидных вещах.
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а президентские стипендии детям погибших воинов ВСУ не подписал....
потому что понравится журналистам это очень важно...
от них во многом зависит Рейтинг гундосной крысы...
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Лабуткіну- згоден. А Веремію навіщо? Що такого видатного він зробив?
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Лучше бы он сдох - самый ценный подарок для всех детей Украины
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Якби ці діти були хоч трохи забезпечені, то варто було би відмовитися від зегрошей.
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Звание Героя Украины Веремию выдал Порошенко П.А.
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Це не виправдовує Зе, це нівелює ваш висер про 73%, бо вибір 23% поступав так само.
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веремий - это то дерьмо, которое обсерало Евромайдан и его учасников?! такими успехами, квартальное чмо, даст стипендию бузыне и мотороле.
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Веремий - это то "дерьмо", которому Порошенко П.А. присвоил звание Героя Украины 21.11.2014.
Давай еще про "соевое чмо", или не?
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