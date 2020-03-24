 Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - сім ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано три обстріли, а саме:

- поблизу Авдіївки - зі стрілецької зброї;

- поруч з Водяним - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- тричі поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін, з 82-мм мінометів - 33 міни;

- у районі населеного пункту Шуми - із протитанкового ракетного комплексу.

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"Учора, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріли було зафіксовано поблизу Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета і в районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає", - додали в пресцентрі ОС.