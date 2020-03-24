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 МОК перенесе проведення Олімпіади на більш пізній термін

Міжнародний олімпійський комітет відкладе Олімпіаду 2020 року, яка мала розпочатися 24 липня в Токіо, на більш пізній термін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телефонному коментарі американському телеканалу USA Today заявив член МОК Дік Паунд.

За його словами, рішення про перенесення змагань вже ухвалено, і Олімпіада точно не розпочнеться в раніше визначений термін. При цьому Паунд зазначив, що деталі перенесення ще обговорюються. Він очікує, що МОК зробить офіційну заяву пізніше.

Водночас офіційний представник МОК Марк Адамс заявив, що Паунд так розтлумачив учорашню заяву президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про те, що доля Олімпіади буде вирішена протягом наступних чотирьох тижнів.

Олімпійські ігри 2020 року мають відбутися в Токіо з 24 липня по 9 серпня. Це останній великий спортивний захід, який поки не скасували через коронавірус.

22 березня глава МОК заявив, що розглядає можливість відкласти початок Олімпійських ігор, але відкидає їх скасування. В організації повідомили, що рішення про терміни і формат проведення Олімпіади буде ухвалено в наступні чотири тижні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літня Олімпіада в Токіо не скасовується, - МОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183767
 
 
 Топ коментарі
 
Простым языком, они не знают, когда можно будет провести Олимпийские игры, потому что никто не знает, что будет дальше. Впрочем сейчас это (Олимпиада) неважно.
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В Кацапію перенесіть, в Сочі. Там завжди будуть ради провести, не глядячи не на що.

Цікаво, коли по Европі ходила чума, Греки ігри проводили?
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А нефтюшка на рашу .... сверху вниз
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Простым языком, они не знают, когда можно будет провести Олимпийские игры, потому что никто не знает, что будет дальше. Впрочем сейчас это (Олимпиада) неважно.
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Deep Progressive Disco @disco_deep
Статки Зеленського за час пандемії зросли у 78 разів (c)
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так разговор про кобелева продолжить не желаИшь?
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А причем тут Коболев? За то что он спас нас от кацапского долгового рабства я бы ему памятник из золота отлил бы и ему подарил!
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Це ж надо, не спати до 5 ранку, аби ляпнути щось про нафтокачку.
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))) та в них вже мабуть 8 була . Зміна почалась
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Олимпиада... А гей парады тоже перенесут??? Пичаль пичаль...
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В Кацапію перенесіть, в Сочі. Там завжди будуть ради провести, не глядячи не на що.

Цікаво, коли по Европі ходила чума, Греки ігри проводили?
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Греки проводили ігри в античні часи-а чума лютувала в Європі в епоху Середньовіччя! Ти історію вчив - чи школота на карантині >
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правильное решение....
не комильфо проводить игры, когда крематории не справляются с утилизацией покойников...
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А где эта новость :"В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде"?!! По всем каналам должны показывать. Ведь тогда мертветчук с рабиновичем и компанией на своих каналах в такт с параша ТВ кричали, что это дело рук правосеков-радикалов-националистов. Нет у нас пропаганды, просрали идеологическую войну.
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Так какая у нас идеология? Порох попытался, нарид его сожрал. Нет у нас нации, есть сраный нарид.
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А где массированная атака на ТВ? Снятие обвинений с патриотов и вообще с украинцев?
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