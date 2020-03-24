 Попередні втрати Києва від епідемії коронавірусу становлять майже 1 млрд грн, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кличко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Зараз працюють два штаби: один з них займається ліквідацією наслідків цієї небезпечної хвороби і другий - вже працює в економічному напрямі. Ми зараз прогнозуємо ті наслідки, які можуть бути для столиці, для її економіки, і здійснюємо всі превентивні заходи для того, щоб якомога легше пройти цей складний період", - заявив Кличко.
За словами мера, за попередніми даними, втрати Києва від епідемії вже становлять мільярд гривень.
"Уже зараз я можу сказати, що попередні розрахунки показують втрати розміром близько 1 мільярда гривень, але я не відкидаю, що ця цифра буде збільшуватися. Ми не можемо прогнозувати, наскільки довгий проміжок часу триватиме карантин", - додав мер столиці.
ГОЛОВНЕ
Украина ожидает решения МВФ о выделении средств в течение двух недель, - ОП
Сьогодні о 05:12•РБК-Україна
Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель. Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.
Она отметила, что финансовая помощь от МВФ будет направлена в государственный бюджет.
"В течение следующей недели-двух мы со своей стороны, как Украина, финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от борда Международного валютного фонда", - заявила Ковалив.
"Собственно, что мы сегодня обсуждаем с МВФ. В первую, это увеличение объема финансовой поддержки Украины на время кризиса. Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличении той программы, чем мы говорили с ними в конце прошлого года. Второй вопрос, который мы с ними обсуждаем, это то, что эти средства нужны в первую очередь в бюджете - там, где мы будем финансировать медицину и социальную сферу", - добавила она.
Напомним, ранее Ковалив заявила, что МВФ ожидает от Украины принятия закона "о банках". Отметим, что это закон должен сделать невозможным возвращение бывшим собственникам национализированных банков.
РБК-Украина писало, что Национальный банк Украины договаривается с МВФ о две программы поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.
Сьогодні о 07:08•Seeds
Карантин диктує свої сурові умови які не завжди йдуть на користь українським аграріям. Дистанційно на землі не дуже попрацюєш, та й придбати online насіння чи садивний матеріал не завжди є можливість.
Пошта поки що справляється з раптовою навалою замовлень, однак самі замовники (особливо з сіл) не завжди мають змогу дістатися до поштових відділень. Відтак багато вітчизняних розсадників вимушені відмовляти своїм замовникам і, перечікуючи карантин, підраховувати збитки.
Чому онлайн-торгівля саджанцями в умовах карантину потерпіла повнісінький крах SEEDS розповіла Валентина Петришена, бригадир розсадника СФГ "Мендрик А.О." що у Хмельницькій області.
"Наразі в мене сім онлайн-замовлень, приблизно на 3,5 тис грн.. В телефонному режимі відмовила всім замовникам, які мали бажання приїхати особисто - всім сьогодні повідомила що відправлень не буде. Причина - не всі замовники можуть дістатись до відділення, а саджанці пересихають.
Коли отримають товар він буде не належної якості, що мене дискредитує як виробника і продавця", - бідкається Валентина Петришена.
Розсаднику, на якому працює пані Валентина, вже 7 років. Має ім'я і постійних клієнтів, розповідає Валентина Петришена, яка з 2008 року працює тут бригадиром. Однак зараз на ділянках розсадника пусто.
"Діяльність припинили у зв'язку з умовами карантину - самоізоляція. Заставити працівників виходити на роботу не маю морального права - я наражаю їх на небезпеку зараження. Замовники їдуть звідусіль і можуть бути потенційними хворими", - зазначає Валентина Петришена.
Безпека передусім, однак збитки у розпліднику вже починають рахувати - могли б плідно працювати десь до середини квітня, розповідає бригадир.
"Звичайно хотілося б продати весь асортимент. Принаймні могли продовжувати торгувати десь до середини квітня, але все ще залежить від погодних умов. Термін карантину буде вирішуватись по обставинах в країні та нашій Хмельницькій області.
Збитки будуть, адже саджанець переросте за літо до осені, і звісно ціна на нього впаде. Фактично оцінити суму збитків важко, адже крім саджанців вирощуємо ще підщепу для плодових, маємо трохи кущів малини і ожини на реалізацію", - додає Валентина Петришена.
Людмила КАЛИТА, SEEDS.org.ua
Сьогодні о 07:29•UA.NEWS
У Києві на 22,2% в порівнянні з попереднім тижнем збільшилася кількість хворих на грип та ГРВІ.
«В цілому в столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 22,2% в порівнянні з попереднім тижнем, який стався за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло 7595 (зниження на 2,5%), дорослих - 7298 (зростання на 66,2%). У структурі захворюваності діти складають 51%, а на попередньому тижні - 64%. Серед школярів захворюваність знизилася на 3,8% - зареєстровано 3550 випадків», - повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.
За його даними, в медичні установи за 12-й тиждень госпіталізовано 236 осіб, з них 107 - діти.
«У столиці за 12-й тиждень 2020 року зареєстровано 14 893 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 34,3%. Зараз показник захворюваності становить 504,7», - додав заступник голови КМДА.
Нагадаємо, всього за тиждень з 17 по 24 лютого в Україні захворіли на ГРВІ 217 459 осіб, 10 загинули від викликаних грипом ускладнень. Ніхто з померлих не був щеплений.
Через грип та ГРВІ у Києві освітній процес призупинили у 120 навчальних закладах: у 90 школах - повністю, а у 30 - частково.
Раніше повідомлялося, що від жовтня 2019, з початку епідеміологічного сезону, в Україні від грипу померло 11 осіб, - всі померлі були нещепленими.
30 січня тільки у семи київських школах повністю припинили заняття через захворюваність на грип та ГРВІ та оголосили карантин в окремих класах 34 шкіл.
коронавирус это наказание нам всем за ЗЕбиловирус.
Потери не от коронавируса, а от действий власти в связи с возможностью эпидемии!