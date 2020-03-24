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 Київські новини, Здоров'я
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 Попередні втрати Києва від епідемії коронавірусу становлять майже 1 млрд грн, - Кличко

Згідно з підрахунками, проведеними штабом при мері Києва, втрати міського бюджету від епідемії коронавірусу становлять близько 1 млрд грн, заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кличко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Зараз працюють два штаби: один з них займається ліквідацією наслідків цієї небезпечної хвороби і другий - вже працює в економічному напрямі. Ми зараз прогнозуємо ті наслідки, які можуть бути для столиці, для її економіки, і здійснюємо всі превентивні заходи для того, щоб якомога легше пройти цей складний період", - заявив Кличко.

За словами мера, за попередніми даними, втрати Києва від епідемії вже становлять мільярд гривень.

"Уже зараз я можу сказати, що попередні розрахунки показують втрати розміром близько 1 мільярда гривень, але я не відкидаю, що ця цифра буде збільшуватися. Ми не можемо прогнозувати, наскільки довгий проміжок часу триватиме карантин", - додав мер столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко закликав Кабмін скасувати ПДВ на комунальні тарифи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183766
 
 
 Топ коментарі
 
Потери не от короновируса, а от идиотских методов борьбы с этим самым вирусом..
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Невероятно жесткий карантин, наносящий колоссальный ущерб экономике Украины, Сколько фирм закроется, сколько людей потеряет работу, сколько будет недопоступлений в бюджет? К этому добавится гиперинфляция сравнимая с 2014 г. И непредсказуемые последствия. Никакой короновирус с этими последствиями не сравнится. Когда произойдет экономический обвал, то и лечить заболевших не будут и медицину поддерживать будет не за что. Одумайтесь пока еще не поздно.
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Готовить салат из зелени пора.
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шоумены все проститутки, кроме едениц, Кузьма, Макар...
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25: непосредственно от эпидемии и 75% убытков от тупых мер по ее предотвращению. "Мойтк руки и сидите дома" Этим болезнь не остановит, но экономику угробит точно
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Респіратори найвищого ступеню захисту,протиепідемічні заходи, й без зупинки транспорту й підприємств, без завозу "літаками й потягами смерті" шльондрового непотребу,Дали,б,незбагненно позитивніший результат Предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 6736 Але,мовлен для Розумних, а,не для! "три Зебіла,єто сіла"
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Добре, що Віталій говорить про мільярд гривень, як лише про початкові втрати. Все буде набагато гірше, бо грошей, щоб не працювати в такому запасі у народу нема.
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Найгірше це те, що Зе своєю роботою доводить непотрібність посади президента.
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Зеклован і робота поняття не сумісні , у відставку , терміново.
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А ще нехай поспілкуються з лікарями після 1 квітня, які працюють у звичайних лікарнях. Вони почують про себе багато нового!
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Я би цій владі нічого не давав!

ГОЛОВНЕ
Украина ожидает решения МВФ о выделении средств в течение двух недель, - ОП
Сьогодні о 05:12•РБК-Україна

Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель. Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что финансовая помощь от МВФ будет направлена в государственный бюджет.

"В течение следующей недели-двух мы со своей стороны, как Украина, финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от борда Международного валютного фонда", - заявила Ковалив.

"Собственно, что мы сегодня обсуждаем с МВФ. В первую, это увеличение объема финансовой поддержки Украины на время кризиса. Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличении той программы, чем мы говорили с ними в конце прошлого года. Второй вопрос, который мы с ними обсуждаем, это то, что эти средства нужны в первую очередь в бюджете - там, где мы будем финансировать медицину и социальную сферу", - добавила она.

Напомним, ранее Ковалив заявила, что МВФ ожидает от Украины принятия закона "о банках". Отметим, что это закон должен сделать невозможным возвращение бывшим собственникам национализированных банков.

РБК-Украина писало, что Национальный банк Украины договаривается с МВФ о две программы поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.
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Через карантин українські розсадники припиняють торгівлю і починають рахувати збитки
Сьогодні о 07:08•Seeds
Карантин диктує свої сурові умови які не завжди йдуть на користь українським аграріям. Дистанційно на землі не дуже попрацюєш, та й придбати online насіння чи садивний матеріал не завжди є можливість.

Пошта поки що справляється з раптовою навалою замовлень, однак самі замовники (особливо з сіл) не завжди мають змогу дістатися до поштових відділень. Відтак багато вітчизняних розсадників вимушені відмовляти своїм замовникам і, перечікуючи карантин, підраховувати збитки.

Чому онлайн-торгівля саджанцями в умовах карантину потерпіла повнісінький крах SEEDS розповіла Валентина Петришена, бригадир розсадника СФГ "Мендрик А.О." що у Хмельницькій області.

"Наразі в мене сім онлайн-замовлень, приблизно на 3,5 тис грн.. В телефонному режимі відмовила всім замовникам, які мали бажання приїхати особисто - всім сьогодні повідомила що відправлень не буде. Причина - не всі замовники можуть дістатись до відділення, а саджанці пересихають.

Коли отримають товар він буде не належної якості, що мене дискредитує як виробника і продавця", - бідкається Валентина Петришена.

Розсаднику, на якому працює пані Валентина, вже 7 років. Має ім'я і постійних клієнтів, розповідає Валентина Петришена, яка з 2008 року працює тут бригадиром. Однак зараз на ділянках розсадника пусто.

"Діяльність припинили у зв'язку з умовами карантину - самоізоляція. Заставити працівників виходити на роботу не маю морального права - я наражаю їх на небезпеку зараження. Замовники їдуть звідусіль і можуть бути потенційними хворими", - зазначає Валентина Петришена.

Безпека передусім, однак збитки у розпліднику вже починають рахувати - могли б плідно працювати десь до середини квітня, розповідає бригадир.

"Звичайно хотілося б продати весь асортимент. Принаймні могли продовжувати торгувати десь до середини квітня, але все ще залежить від погодних умов. Термін карантину буде вирішуватись по обставинах в країні та нашій Хмельницькій області.

Збитки будуть, адже саджанець переросте за літо до осені, і звісно ціна на нього впаде. Фактично оцінити суму збитків важко, адже крім саджанців вирощуємо ще підщепу для плодових, маємо трохи кущів малини і ожини на реалізацію", - додає Валентина Петришена.

Людмила КАЛИТА, SEEDS.org.ua
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У Києві зафіксовано різке зростання захворюваності на грип
Сьогодні о 07:29•UA.NEWS
У Києві на 22,2% в порівнянні з попереднім тижнем збільшилася кількість хворих на грип та ГРВІ.

«В цілому в столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 22,2% в порівнянні з попереднім тижнем, який стався за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло 7595 (зниження на 2,5%), дорослих - 7298 (зростання на 66,2%). У структурі захворюваності діти складають 51%, а на попередньому тижні - 64%. Серед школярів захворюваність знизилася на 3,8% - зареєстровано 3550 випадків», - повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

За його даними, в медичні установи за 12-й тиждень госпіталізовано 236 осіб, з них 107 - діти.

«У столиці за 12-й тиждень 2020 року зареєстровано 14 893 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 34,3%. Зараз показник захворюваності становить 504,7», - додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, всього за тиждень з 17 по 24 лютого в Україні захворіли на ГРВІ 217 459 осіб, 10 загинули від викликаних грипом ускладнень. Ніхто з померлих не був щеплений.

Через грип та ГРВІ у Києві освітній процес призупинили у 120 навчальних закладах: у 90 школах - повністю, а у 30 - частково.

Раніше повідомлялося, що від жовтня 2019, з початку епідеміологічного сезону, в Україні від грипу померло 11 осіб, - всі померлі були нещепленими.

30 січня тільки у семи київських школах повністю припинили заняття через захворюваність на грип та ГРВІ та оголосили карантин в окремих класах 34 шкіл.
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потери от Бэни и его клоуна намного больше. десятки миллиардов и не в гривнах.
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при адекватном поведении власти а также своевременном карантине на границе всех въезжающих, можно было избежать многих потерь в экономике и многих смертей которые теперь уже будут неизбежны.
коронавирус это наказание нам всем за ЗЕбиловирус.
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То что сейчас происходит напоминает 1991 г после развала СССР и 2014 когда после Майдана прошла инфляция на 350%. И к чему это привело. Так что боюсь этого испытания Украина уже не выдержит. Может нужно упредить и прекратить это сумасшествие, переведя все в разумное русло
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Коронавірус зараз сама крта тема щоб відмити бюджетні бабки!
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потери Киева от эпидемии коронавируса
Попередні втрати Києва від епідемії коронавірусу становлять майже 1 млрд грн, - Кличко - Цензор.НЕТ 5999
Потери не от коронавируса, а от действий власти в связи с возможностью эпидемии!
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