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 Потрібно створити умови, щоб максимум промислових і непромислових підприємств в Україні працювали, - Тимошенко виступила за "розумний карантин"

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що в умовах епідемії коронавірусу й економічної ситуації, в якій опинилася країна, потрібні чіткі і зрозумілі рішення, зокрема, початок переговорів про відтермінування погашення зовнішніх боргів України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це Тимошенко заявила в ефірі телеканалу 112. Україна.

"Необхідно подбати про лікарняні виплати тим, хто змушений перебувати з дітьми вдома. І засоби захисту тих, хто працює та їздить на роботу, – тут особлива відповідальність лягає на роботодавців. Водночас треба зберегти життя країни, підтримавши вітчизняну економіку", – наголосила Тимошенко.

Першочерговим завданням влади політик назвала, зокрема, початок переговорів щодо відтермінування погашення зовнішніх боргів України.

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"У нас третина бюджету йде на погашення та обслуговування державного боргу. Ніякими запозиченнями сьогодні такий масштаб фінансових ресурсів ми не забезпечимо. Нам треба говорити про "канікули" для виплати цих коштів хоча б на рік-півтора, а краще на два роки. Це вивільнить великий обсяг ресурсів. Нам потрібно вступати в переговорний процес. І в мене немає сумнівів, що буде досягнуто результату, якщо переговори будуть проведені правильно", – зазначила лідерка "Батьківщини".

За її словами, шляхом оптимізації видатків бюджетів усіх рівнів вдасться вивільнити частину необхідних для економіки країни коштів.

"Нам треба повністю переглянути бюджети всіх рівнів, і це не означає, що нам треба прибрати з видатків бюджету ті фінансові ресурси, які підтримують економіку. Потрібно прибрати абсолютно безглузді, непотрібні видатки, які йшли на закупівлю машин та всього необхідного для силових структур. Треба прибрати видатки, які йшли на виплату якихось неймовірних заробітних плат вищому чиновницькому складу країни", – додала політик.

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Також лідерка "Батьківщини" переконана, що продаж природного газу за цінами європейської біржі допоможе заощадити українським родинам необхідні для життя кошти, а державі – кошти, що йдуть на виплату субсидій.

За її словами, вагомий крок у захисті української економіки – це докорінна зміна усієї монетарної політики Нацбанку.

"Сьогодні з економіки всі гроші перетягнули по суті у фінансову сферу. Потрібно все навпаки зробити. Треба дати можливість фінансові ресурси передати в економіку, підприємцям, щоб вони працювали. Крім того, нам треба зробити всі умови, щоб максимум промислових та непромислових підприємств в Україні працювали. Але зі збереженням усіх необхідних норм безпеки щодо розумного карантину, з усіма необхідними запобіжними заходами", – зауважила вона.

Тимошенко наголосила, що кризові умови вимагають правильного менеджменту в усіх сферах життя країни. Саме тому сьогодні необхідно використовувати індивідуальний підхід та аналіз кожної галузі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183765
 
   
 Топ коментарі
 
Ни о чём. Имитация глубокомыслия. Надо создать условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали, - Тимошенко выступила за "разумный карантин" - Цензор.НЕТ 6875
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Что даст сидение дома? Давай без красивых картинок. Вирус от смеха на нуклеотиды распадётся? Есть такая болезнь как корь. Болели все стопроцентно. Никому в голову не приходило карантинить всю жизнь в попытке не заболеть корью. Сейчас есть вакцина. От Ковида вакцины нет, а это значит что вирус пройдет через каждого и через тебя тоже в любом случае. А вот остановка страны приведет к смертям тысяч и краху.
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На счет кредитов - тут Люля права, денег никто не даст, потому как потери у всех стран будут большие и каждой стране нужны будут деньги на восстановление экономик, так что в этом вопросе нужно ориентироваться только на свои ресурсы. Вон в США на каждую семью выделяют по 3 тыс баксов, чтобы поддержать собственную экономику и встанет это в триллионы долларов, так что в эти тяжелые времена каждый выживает как может.
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Соблюдайте карантин! Используйте маски или подручные средства! Надо создать условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали, - Тимошенко выступила за "разумный карантин" - Цензор.НЕТ 9105
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Припиняйте зіштовхувати українців лобом! Потрібно створити умови, щоб максимум промислових і непромислових підприємств в Україні працювали, - Тимошенко виступила за "розумний карантин" - Цензор.НЕТ 3376
Українці у другому турі голосували не за кота в мішку Зєлю, а проти російського шпигуна Пєці.
Нажаль Зєля виявивсь таким самим російським шпигуном...
Зєлю геть. Дострокові.
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Чому від партіі Батьківщина стільки зрадників : олійнік,королєвська,портнов,аваков, савченко ? Мабудь риторичне питання!
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Переважна більшість усіх політиків -- флюгери .
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Перш за все потрібно посадити баригу та основних підбарижників за всі їхні злочини. В тому числі - за знищення української медицини.
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вон оно шо)))) оказывается в тупости народа виновен порох))) значит у кацапов трами, у хохлов порох?
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Порох виновен в уничтожении санэпидемслужбы Украины в результате так называемой медицинской реформы. Которую он "успешно" проводил 5 лет.
И в уничтожении медицины как таковой.
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Правильно посадить ЗЕбарыгу за то что барыжил масками!
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Пєця і Зєля(і Янек теж) - два(три) російські шпигуни. А протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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Неплохо бы рассказать это тем полицаям ,что тупо гасили 11,12,13 и естественно в зале суда.
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какой бред она несет. во всем мире просят не отсрочки а перекредитование, деньги все убанков, а где они должны быть? вот только как заставить банки финансировать бизнес?
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Банкам самим сегодня не легко.Бо начнёт банкротиться их клиентура,начнут худеть и они.Спроси у любого банкира,що для него значит уход жирного клиента.Тому,им треба искать взаимовыгодный компромисс между банком и клиентами. Надо создать условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали, - Тимошенко выступила за "разумный карантин" - Цензор.НЕТ 2456
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Я уже испугался,куда она пропала,эта "а баба яга против"
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В прятки играла с Зеленским. и оба одновременно спрятались...
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Жаль, что Тимошенко не президент Украины, очень жаль. Каждый народ заслуживает своего лидера, после Кравчука это все и началось и похоже будет продолжаться очень долго.
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Вы только в Одессе такие хвалебные оды Кравчуку, угробившему Черноморское пароходство ( на тот момент 340 судов) не говорите. Вас моряки , пережившие развал ЧМП мягко говоря , не поймут.
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С 1995 г. по 1997 г. компания ЧМП потеряла 171 судно. Вопрос-Кто был в это время президентом Украины?
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Начал развал торгового флота - Кравчук, закончил Кучма . Вы в каком пароходстве в то время работали, можно узнать?
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24 августа 1991 года под председательством Леонида Кравчука Верховный Совет республики принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины.
С 24 августа 1991 г. - председатель Верховной рады Украины[
С 5 декабря 1991 г - президент Украины.В 1991 году из ЧМП "уплыли" далеко не старые суда "Чкаловск" 1978 года постройки, "Черновцы" 1983 года и еще 22 судна, которые не вернулись в Одессу.
Так кто стоял у истоков развала ?
Кучма до 1992 на Южмаше працювал, и к ЧМП никаким боком не стоял. Такая же воровкуватая дрянь , как и Кравчук , тут я с Вами согласен.
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-"Нужно создать условия для продления моего контракта на газ по 450$ и добить Украину"
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Юля всё время топит против президента. Не важно какого, против любого.
А если б сама была главой государства то 100 пудово вводила бы жесточайший карантин.
Она как уж на сковородке, всё время выкручивается и Юлит)))
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Та ладно. Все літо Юля була за Зєлю. Аж поки Зєля не набрав в уряд ліквідаторів-соросят. Власне у Сороса і у пуйла одна і та мета - знищити Україну, як державу.
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Юля поддакивала, пока надеялась хоть на какую-то должность.
А когда получила от ворот поворот, вмиг заделалась ярой оппозиционеркой, проповедующей принцип "а баба Яга всегда против".
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Може це тому, що у Юлі мотивація - сильна і заможна Україна? У пана нема такого припущення?
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І люлі потрібно свої п'ять копійок вставити.От же ж натура! Вона працює!!!
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Юля переживає що не отримає Вовину тисячу, Вона ж пам'ятає що Юліну тисячу теж не всі отримали...

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Кого-то интересует мнение клиента сообеса?
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Юля - ворог всіх олігархів. А тільки олігархи мають гроші, щоб створювати цілі ботоферми платних тролів, які вони натравлюють на неї. Так само і телевізор. З нього льється цілодобово брехливий бруд на Юлю.
Українці тричі обирали абинеюльку презом. І стали після цього втричі бідніше, бо тричи обісрали свої штані. Зелене лайно в штанях може бути ознакою небезпеки для цілої країни.
Дострокові. Зєлю геть. Українці вчергове всрались на виборах
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юлька-воровка, лучше петросян, или сердючка.
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Вот вот! Индивидуальный анализ каждой отрасли! А то закрыли мне фитнес-клуб, хоть сдыхай! У меня и до карантина больше 10 человек не собиралось, а если ввести меры предосторожности- риск меньше, чем в АТБ, где по 20 чел толпой на кассе, и кассир сопливый!
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а что же она маски не разгружает в аэтопорту, тряхнула бы стариной! в меру занимаемой должности могла бы наладить пошив, бесплатную раздачу или как минимум борьбой с вывозом за рубеж. по-ходу все партии оморозились давая зебилам обосраться по полной...
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..Шановні ..зверніть УВАГУ ..скільки тролів ШАКАЛІВ ЗЛОДІЙСЬКОГО племені + паРаші в УНІСОН гавкають проти Лідера Українців Ю.В.Тимошенко ... робіть ВИСНОВКИ - сіоністська БАНДА соросятини= паРаша об"єднані одною МЕТОЮ знищити Україну і ЗАХОПИТИ Наші РЕСУРСИ - Св.Землю , стратегічні підприємства .. ЗНИЩИТИ Людей любими способами ..а тепер огляніться скільки Агентури ПРОДАЖНИХ ублюдків .. та КОРИСНИХ ідіотів їм підігрують .. БУДЬТЕ ПИЛЬНІ
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Это она хорошо придумала.Кредиты не отдавать.Мол заболели мы, на лекарства потратились.Отсрочку на два годика нам.Тяжело ведь.
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Из всей этой банды только Юля похожа на госуд. деятеля.
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