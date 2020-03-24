 Потрібно створити умови, щоб максимум промислових і непромислових підприємств в Україні працювали, - Тимошенко виступила за "розумний карантин"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це Тимошенко заявила в ефірі телеканалу 112. Україна.

"Необхідно подбати про лікарняні виплати тим, хто змушений перебувати з дітьми вдома. І засоби захисту тих, хто працює та їздить на роботу, – тут особлива відповідальність лягає на роботодавців. Водночас треба зберегти життя країни, підтримавши вітчизняну економіку", – наголосила Тимошенко.

Першочерговим завданням влади політик назвала, зокрема, початок переговорів щодо відтермінування погашення зовнішніх боргів України.

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"У нас третина бюджету йде на погашення та обслуговування державного боргу. Ніякими запозиченнями сьогодні такий масштаб фінансових ресурсів ми не забезпечимо. Нам треба говорити про "канікули" для виплати цих коштів хоча б на рік-півтора, а краще на два роки. Це вивільнить великий обсяг ресурсів. Нам потрібно вступати в переговорний процес. І в мене немає сумнівів, що буде досягнуто результату, якщо переговори будуть проведені правильно", – зазначила лідерка "Батьківщини".

За її словами, шляхом оптимізації видатків бюджетів усіх рівнів вдасться вивільнити частину необхідних для економіки країни коштів.

"Нам треба повністю переглянути бюджети всіх рівнів, і це не означає, що нам треба прибрати з видатків бюджету ті фінансові ресурси, які підтримують економіку. Потрібно прибрати абсолютно безглузді, непотрібні видатки, які йшли на закупівлю машин та всього необхідного для силових структур. Треба прибрати видатки, які йшли на виплату якихось неймовірних заробітних плат вищому чиновницькому складу країни", – додала політик.

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Також лідерка "Батьківщини" переконана, що продаж природного газу за цінами європейської біржі допоможе заощадити українським родинам необхідні для життя кошти, а державі – кошти, що йдуть на виплату субсидій.

За її словами, вагомий крок у захисті української економіки – це докорінна зміна усієї монетарної політики Нацбанку.

"Сьогодні з економіки всі гроші перетягнули по суті у фінансову сферу. Потрібно все навпаки зробити. Треба дати можливість фінансові ресурси передати в економіку, підприємцям, щоб вони працювали. Крім того, нам треба зробити всі умови, щоб максимум промислових та непромислових підприємств в Україні працювали. Але зі збереженням усіх необхідних норм безпеки щодо розумного карантину, з усіма необхідними запобіжними заходами", – зауважила вона.

Тимошенко наголосила, що кризові умови вимагають правильного менеджменту в усіх сферах життя країни. Саме тому сьогодні необхідно використовувати індивідуальний підхід та аналіз кожної галузі.

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