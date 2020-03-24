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Все про:вступна кампанія (95) ЗНО (128) Стадний Єгор (3)

 Цього року ЗНО обов'язково відбудеться, його ніхто не скасовує, - Міносвіти

Загальнонаціональне незалежне оцінювання у 2020 році обов'язково відбудеться - його не скасовують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Він зазначив: "Колеги, друзі, цього року ЗНО обов'язково відбудеться, його ніхто не скасовує.

МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову.

Вже цього тижня ми повідомимо деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання".

Також читайте: Міносвіти починає онлайн-трансляцію курсів з підготовки до ЗНО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183764
 
 
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В этом году будут отсеивать лоботрясов. Пойдут в универ те, кто переосилит свою лень и будут учиться удаленно дома, остальные - в армию. Не зря же сделали призыв в 18 лет снова.
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Распіратори накупили мабуть, зелені демони!!!!
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В виші і так потрапляє маса слабких студентів (контрактників). Відміняєте ЗНО? Добре! Тоді при вступі пакет тестів на IQ. Хто набере менше 110 - нехай вчиться працювати руками - нічого штани та спідниці протирати і паразитувати на батьках та економіці країни.
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Что толку ЗНО. Поступают в универ, заканчивают и или уезжают за границу (небольшой процент выдающихся) или идут торговать за прилавок (большинство). По специальности работают немногие
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