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 Тотальний скринінг не працює, виявляти COVID-19 дозволяють інші методи, - Ляшко

Тотальний скринінг для виявлення COVID-19 не працює, виявляти захворювання дозволяють інші методи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Щодо тестування: тотальний скринінг у цьому випадку не працює. Ми робили тотальний скринінг людям, які поверталися літаками з осередків захворювання, наприклад, з Італії та Іспанії. Ми брали у них матеріал на тестування, і жодного випадку на жодному з рейсів ми не виявили. Водночас, коли ми встановили за ними медико-санітарний нагляд, через 3-5, 6, 7 днів у цих людей виникали симптоми. Потім, коли ми їх обстежили, ми підтверджували коронавірусну хворобу", - сказав він.

Ляшко також повідомив, що наприкінці березня МОЗ матиме статистичні дані про смертність за лютий, зокрема від пневмонії.

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"Ми будемо мати всі секційні матеріали для досліджень і будемо знати, скільки точно було летальних випадків у лютому від пневмонії, скільки таких випадків було досліджено на коронавірус, і після цього будемо ухвалювати чіткі рішення", - сказав він.

Ляшко також повідомив, що МОЗ змінив стратегію боротьби з коронавірусом. Якщо на початку епідемії МОЗ визначив госпітальні бази, які були готові приймати "поодинокі випадки", нині МОЗ прогнозує, що 80% випадків захворювання буде проходити в легкій формі і не потребуватиме госпіталізації.

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"Ми визначаємо медзаклади, які готові надавати реанімаційну допомогу у важких випадках. Госпіталізація буде відбуватися в реанімації, а 80% будуть отримувати медичну допомогу амбулаторно, оскільки не буде показань для госпіталізації. Тобто ми будемо правильно планувати і доставляти хворих у ті лікарні, де є ШВЛ, де є фахівці", - сказав він.

Ляшко пояснив, що бригади швидкої допомоги будуть на онлайн карті мати інформацію, куди можна везти пацієнта і де є вільні ліжка інтенсивної терапії.

"Якщо ці ліжка заповнюються, ми переходимо до іншої лікарні. І таким чином ми будемо намагатися впоратися. Головне, щоб не було піку захворювання, буде пік, буде важко", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183762
 
 
 Топ коментарі
 
Это пипец!!


"Мы брали у них материал на тестирование, и ни одного случая ни на одном из рейсов мы не обнаружили. В то же время, когда мы установили за ними медико-санитарное санитарное наблюдение, через 3-5, 6, 7 дней у этих людей возникали симптомы."

Он не в курсе, что на ранней стадии экспресс метод не видит антитела, которые появляются только на 5 день у зараженного в среднем!!
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Ещё как работает!!! https://www.bbc.com/russian/news-51952686 Ссылка про успешный опыт борьбы с коронавирусом.
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Сравните меры, которые принимались в юж.корее и дебилизм в Украине
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И в Германии работают. Они в день 160 тыс ПЦР-тестов делают. У нас за все время - около 600. Экономят, клоуны.
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Пердіти в калюжу,йог "Всьо" !! Третій місяць весь Світ, про-це А,їх Нарешті підперло Тотальный скрининг не работает, выявлять COVID-19 позволяют другие методы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7467 Санжари,лікування термометрією, Загрузка туристами,повіями, й блукаючими заробітчанами....,балаканина про вилікованих, й казкову силу муденцини....Нівіглас, на невігласі з несповнарозумними....
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Нахера нам такий санітарний лікар? Чому у у Німеччині це все працює, і тотальний скринінг, і обсервація, і сиатистику вони дають з затримкою у 5 днів... Ви, особисто, пропонували обсервацію? Чи свято, сліпо вірите у "самоізоляцію"? В Україні, що по 2 квартири у кожного? Завдяки керманичу Ze спочатку, потенційно інфікованих звезли чартерами, розпустили під зобовязання, а тепер "не працює"? Чому ж депутатам, ОП - тотальний скринінг. До речі, у фріців - смертність 0,46%!нуль-сорок-шість!
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Извините, я один умный вещь скажу.
В связи с тем, что нет никаких точных тестов и никто ничего научно не доказал. И большое количество противоречий.
Предположу, что причина смертей в чем-то другом.
Например, резистентность к антибиотикам и определенным лекарствам !!!!
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Хто би сумнівався...
Що ви там скрінінгували..адійоти зеленкуватні..
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Это ...опа, зеленая ...опа. И теперь эти десятки тысяч расползлись по стране в разные стороны. Чтобы уж наверняка...
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А был ли ЭТОТ " ТОТАЛЬНЫЙ" СКРИНИНГ? БЫЛ" НА БУМАГЕ", с целью СПИЗ..ТЬ ДЕНЬГИ,и ПОКАЗАТЬ " МЫ ЖЕ РАБОТЕМ!
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И зная все это они продолжают завозить людей из заграницы!
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У главсанврача все есть на бумажке и больницы и лекарства,только кто им верит любителям попиариться с экрана,у них основная работа кто первый ляпнет новость.
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И это чувак не простой колхозник, который и НЕ должен разбираться в тонкостях, а цельный министр. Спасибо тебе.
Отдельная благодарность в РЕКОМЕНДАЦИИ самоизоляции, а не обязаности и штрафе, лютом штрафе за нарушение карантина.
Когда заболеет первая тысяча то КАКОЙ даун за это ответит?
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