EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Економіка, Здоров'я
  3276  57
Матеріали за темою:
Все про:карантин (846) Стабфонд (1) Денис Шмигаль (141) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Стабілізаційний фонд держави становитиме приблизно 200 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що стабілізаційний фонд держави становитиме приблизно 200 млрд грн.

"Ми створюємо стабілізаційний фонд держави, його розмір буде близько 200 млрд гривень. Цього буде абсолютно достатньо, щоб забезпечити пенсіонерів, забезпечити тих, хто сьогодні потребуватиме допомоги через втрату роботи", - сказав Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр підкреслив, що у держави є ресурс на такі витрати.

Серед іншого, Шмигаль зазначив, що найближчим часом буде створено експертну стратегічну раду, для напрацювання рішень, які дозволять найбільш м'яко пройти етап кризи, і почати розвиватися після її завершення.

Прем'єр зазначив, що нині до можливої кризи Україна підходить більш підготовленою, ніж у 2008 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідності запровадження надзвичайного стану в Україні поки немає, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183761
 
 
 Топ коментарі
 
а теперь ребятишки вы увидите последний фокус под названием "я собираю ваши деньги в чемоданы и выхожу минут на 5"...
 показати весь коментар
 
Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд
Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль
"Совпадение?Не думаю!"
 показати весь коментар
 
Віддайте його Бєнє, йому дуже нада.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
та тут і його не треба,
на місцях стільки керівних злодіїв сидить
вони зараз хайпують показують свою важливість
при цьому всіх хто їм не наруку примусово відправляють у відпуска кого у які платні, безоплатні

Аферисти керівники старої закалки, вони вбачають у цьому хороший заробіток, при цьому критикують владу ЗЕ дискримінують, для того щоб внести дисонанс і побільше хапанути
 показати весь коментар
 
200 млрд грн - это то, что собираются НАПЕЧАТАТЬ...
Иначе где они возьмут эти деньги? разве что распродадут ЗВР (и то - там было на 25 млрд.долл - ЦЕННЫХ бумаг, которые упали в цене в марте)
 показати весь коментар
 
 
а теперь ребятишки вы увидите последний фокус под названием "я собираю ваши деньги в чемоданы и выхожу минут на 5"...
 показати весь коментар
 
 
Блин.. где их отрывают таких спецов?! Мировая экономика по писде идет а это чучело хочет с 200 млрд.ГРИВЕН выйти мягко из кризиса !!! хм.. в 95 квартал его!!! его сцена зовет и плачет !!!
 показати весь коментар
 
 
На поддержку экономики в условиях #COVIDー19 потратят: США - $4 трлн., Великобритания - 330 млрд фунтов, Франция и Германия - по €500 млрд, Италия - €340 млрд Испания - €200 млрд. Россия - ₽300 млрд (€4 млрд), Украина - 200 млрд. грн.... Занавес..
 показати весь коментар
 
 
Кацапы не в счет. У них не только история переписывыается но рубль перепечатывается. Стабілізаційний фонд держави становитиме приблизно 200 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3123
 показати весь коментар
 
В условиях ЧП, втихую, как правило дерибанится больше, чем штатной обстановке
Куда и как пойдут єти деньги...
А тем временем, на нижнем и среднем уровне,
Волонтеры. Второй фронт

Каждый день карантина вскрывает новые проблемы. И снова на передовой - волонтеры.

Еще не все и не до конца поняли, как долго продлится карантин и чем аукнется ситуация с быстрым распространением коронавируса в масштабах страны.
Каждый день вскрывает все новые проблемы. Недостаточное количество тестов, ИВЛ, простейших средств защиты для врачей, средств дезинфекции, масок, лекарств… Отсутствие списка потребностей больниц. Проблемы, как медперсоналу добираться до работы в условиях ограниченной работы транспорта…
И опять волонтеры. Опять государство беспомощно. Опять государство если не украдет, то потеряет. Люди, которые отвечали в 2014 году за перестройку всей экономики, за обеспечение армии, не справились и не понесли за это наказание. Именно поэтому сегодня все повторяется снова. Но только теперь уже не для бойцов, защищающих страну, которые где-то далеко и не из моей семьи. А для каждого.
Работа над ошибками должна быть проведена обязательно. Но волонтерам сегодня - не до нее, ведь их теперь значительно меньше, за шесть лет войны ресурсы истощены и помощи ждать неоткуда - весь мир находится в такой же ситуации. Карантин объявлен на передвижение, а не на сочувствие и взаимоподдержку.
О том, какая помощь требуется, как поддержать врачей, которым предстоит выдержать главный удар, мы разговариваем с соучредителем Благотворительного фонда "Свои" Лесей Литвиновой. Обычно она - наш автор. Но сейчас у нее нет времени писать статьи.
- Леся, я знаю, что ты снова на передовой, общаешься с немалым количеством врачей, и ваш фонд подключился к закупкам масок, костюмов и других средств защиты. Какова сейчас ситуация в больницах?
- Больницы не готовы. Я не знаю, как их будут обеспечивать. Все сосредоточились на аппаратах ИВЛ, все хотят их купить, потому что это красиво и "по-богатому". Но, во-первых, не все ИВЛ подходят, есть специальные характеристики, которые должны быть. Во-вторых, лечить самых тяжелых пациентов - это очень благородно и, конечно, нужно, но надо, чтобы было кому их лечить. А у медиков реально нет ничего - ни респираторов, ни масок, ни перчаток, ни костюмов, ни средств дезинфекции. Есть по капельке - тут и там.
Когда мы начали собирать деньги на защитные костюмы, совершенно случайно нашли, где по условно разумным ценам можно купить партию - от тысячи штук. Понятно, что сами мы такую сумму не соберем. Предложили присоединяться к нам. И мне оборвали телефон. Звонят и пишут врачи со всей страны: "Нам хотя бы два костюма. Мы - инфекционка, опорная больница, детское инфекционное отделение, реанимация… Помогите хоть чем-нибудь, мы сами скинемся, купить невозможно".
Часть партии, которую я буду покупать, оплачена медиками. Люди скидываются самостоятельно - сами, родственники, пациенты, и встраиваются в заказ.
- Кабмин должен сейчас начать заниматься закупками…
- Кабмин начнет заниматься закупками. Кабмин выделит финансирование… Ты видишь, с какой скоростью развивается ситуация в Испании, в Италии, во Франции? И это - цивилизованные страны.

https://zn.ua/HEALTH/lesya-litvinova-volontery-vtoroy-front-348903_.html
 показати весь коментар
 
 
а откуда деньжата?с золотовалютных резервов или напечатают?
 показати весь коментар
 
 
А його фамілія часом не від слова шмигнуть? Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3583
 показати весь коментар
 
 
це державне "МММ"?Кому цікаво,як з'являються і зникають такі фонди подивіться на росію,але там хоч зрозуміло було з чого його створювали.
 показати весь коментар
 
 
Ці 200 мільярдів хіба що Нацбанк надрукує більше їх взяти ніде.
 показати весь коментар
 
 
Ну чому, надрукують купу грошей, а далі...самі розбирайтесь
☹️
 показати весь коментар
 
 
Ali Hasan Ну при 40% зростання економикі,позволити 200 млр.гривень це такий пустяк. І чому ти йому не віриш? Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 309
 показати весь коментар
 
 
Даремно,Алі! У нього ж є мрія-водичку кацапні запустити в Крим
 показати весь коментар
 
 
Вони не тільки водичку здадуть, ще й Дамбас впхають в Україну. Потім візьмуть $2-$3 млрд у Х@ла і втечуть. Вже проходили
☹️
 показати весь коментар
 
 
Чомусь думаю що після того як "оці" втечуть то буде прийнято закони аналогічні тим які прийняті в багатьох країнах. Іншими словами, зявиться ціла індустрія "детективів" які за винагороду будуть їх розшукувати і доправляти до судів, а за неможливості доправити будуть просто знищувати фізично.
 показати весь коментар
 
Аваков предлагает принять экстраординарные меры из-за надвигающегося экономического кризиса. Среди них - увеличение дефицита госбюджета как минимум на 200 млрд
Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль
"Совпадение?Не думаю!"
 показати весь коментар
 
 
Тобто у Шмигаля є вільні 200 млрд, а зарплату шахтарям не виплачували, медиків отримували злиденні 5000 грн...
 показати весь коментар
 
 
пока он сказал-что "будуть"...ага-10 миллионов "тестов" мы уже получили...
Далі буде... Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5345
 показати весь коментар
 
 
Юлька сказала звідки взяти кошти, але зелень нікого не слухає.
 показати весь коментар
 
 
Це скільки треба ще масок за кордон продати,щоб зробити фонд у 200 млр.? Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9844
 показати весь коментар
 
 
И зебыдло ж верит. Я просто в ауте. Просят бабло у МВФ, в бюджете недостача (САМИ ПОДТВЕРЖДАЮТ!!!) а он рассказывает про лишние 200 мрлд, это финал ребята.
 показати весь коментар
 
 
Порох и то скромнее-13 лярдов...это таки ближе к реальности...
 показати весь коментар
 
 
Шмыгаль, давай их пустим на революцию. Дело прибыльное. Маржа 1000%.
 показати весь коментар
 
 
судя по этому заявлению-какому-то банку будет "капец"...
 показати весь коментар
 
Тут усі пам'ятають до гривневі часи, коли гроші обізцінювались на очах? Хто не застав, зараз подивитесь.
☹️
 показати весь коментар
 
 
І дуже добре пам"ятаю! несли якось із роботи з хлопцями гроші в коробці від телевізора-дрібними купонами дали. Вистачило на 4 пляшки горілки і ковбасу якусь.. Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4042
 показати весь коментар
 
 
Зранку ще було достатньо, а у вечері вже не хватало.
 показати весь коментар
 
 
у нас на заводі і варенням якимось видавали і вином дешевим шмурдяком-чого тільки не було.. Все забули і заверещали про епоху зубожіння Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7484
 показати весь коментар
 
 
Я вже під забув, то ж при Кравчукові було, чи вже при Кучмі? Пам'ятаю ще кравчучки були у моді та повний розвал фінансової системи
 показати весь коментар
 
 
кінець кравчука-початок кучми перед введення гривні 1996.. світло відключали ще років 3-4 по тому-**********! Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7965
 показати весь коментар
 
 
обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы"Источник: https://censor.net.ua/n3183761.... Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6371 в этой стране будет что-то строится?, зарабатываться???... кредит-выплаты-офшор...кредит-выплаты-офшор.....
 показати весь коментар
 
 
Так шо там Гонтарева вкрала? Такої херні навідь у час активних бойових дій не було. Це йде звиздець
☹️
 показати весь коментар
 
 
Все, что Порох накопил за пять лет - потратят за пол-года...

 показати весь коментар
 
 
ты к ним лояльно относишься - пол года ??????????????????????????????????
 показати весь коментар
 
 
и от куда он знает статистику сколько не работающих ?
по зарегистрированых на бирже ?
а может аналитика агенств про количество получающих в конвертах ?
а те все неработающие нигде члены партии слуга народа в списках есть ?
 показати весь коментар
 
"Стабілізаційний фонд" - як розвести лохторат! Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8120
 показати весь коментар
 
так у великого пчеловода юща был фонд от проданной криворожстали... профукали? или надо пчеловода допросить с пристрастием?
 показати весь коментар
 
"Ам-ням-ням-ням да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг"©
(песня из к/ф "Обыкновенное чудо")
А почему 200 лярдов, а не 300? Ведь тройка, хотя бы, - число полноты. А Попандопулы из КабМина и НБУ под чутким руководством ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского сколько надо, столько и нарисуют.
 показати весь коментар
 
Будет Венусуэла......купоны будем стрич тачками...
 показати весь коментар
 
А почему это Шмыгаль не говорит из каких источников все это будет финансироваться? Какие статьи расхода бюджета будут урезаны или какие банки будут в этом участвовать? Когда высказываются голословно, всегда есть причины не доверять такой информации.
 показати весь коментар
 
 
Как же хочется все-таки зеленой мрази отдать Приватбанк - примите закон о запрете возврата национализированных банков - и миллиарды долларов в Украине! Но нет, коломойша - это более свято чем Украина. "мы найдем эти 200млрд" - это значит возьмем у Ахметова под залог госсобственности с последующей быстрой ее передачей.
 показати весь коментар
 
Стабилизационный фонд государства составит около 200 млрд грн,сказал Шмыгаль покуривая травку.
 показати весь коментар
 
Ви 118 млрд прогидили за пів року. То що для вас якихось 200?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору