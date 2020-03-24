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 Політика України, Здоров'я
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 Зеленський застеріг політиків від хайпу на тлі коронавірусу

У складні для України часи влада робить усе, щоб зберегти життя і здоров'я громадян. Політичні спекуляції на темі пандемії - це фактично мародерство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського, розміщеному на сайті Глави держави.

"Хочу звернутися до деяких наших політиків. У складні для країни часи займатися політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству. Ви кажете, що влада запровадить надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі. По своєму досвіду та своїх, якщо можна їх так назвати, життєвих принципах", – наголосив Глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував українським медпрацівникам за їхню боротьбу з коронавірусом і військовим за захист держави на Донбасі

Володимир Зеленський зауважив, що нині будь-які кроки влади мають єдину мету – зберегти життя та здоров’я українців.

"Загалом в усій цій ситуації є певний парадокс. Усім рекомендовано носити маски, але коронавірус насправді скидає маски з людей. Бо хтось готовий допомагати, віддаючи останнє. А хтось готовий заробляти на людській біді. Підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори за кордон", – зазначив Президент.

Глава держави уточнив, що ці дії отримають не лише моральну оцінку суспільства, а й юридичну – з боку правоохоронців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183760
 
 
 Топ коментарі
 
Это он типо призвал Порошенко перестать покупать медицинское оборудование и начать записывать тупорылые видосики?
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згинь сам уже, хриплокрис хайповий
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"Я смотрю на екран, как на рвотноє..." О.Галич
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А здача Украіни москалям під час короновірусу це хайп?
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а что этот "членомпороялю" еще может, кроме как трепаться
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Это не его слова. Ему сценарии пишет Мендоляка.
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Не человеку, который пять лет пиарился на войне и обливании дерьмом других, ЭТО говорить. Порядочность заговорила.
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ЗЕЛЕНЫЙ ПОЦ !!!! ТЫ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ И ПЕРЕСТАНЬ РАЗГОВАРИВАТЬ ПО МАЛАНСКИ !!!!! ЧТО ТАКОЕ ХАЙП ???? ТЫ СПРОСИ У ЛЮБОГО ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА И ОН СКАЖЕТ,ЧТО это ругательство ! дебильный оманский осел !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Бубочко , а як бути з тим якщо всі ЗМІ розповідали що СННН везуть з Китаю 10 млн. масок ? Такі собі спасителі народу України , але в реальності і 500 тис. не привезли ?
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шо за хайп? сраные термины, каждый гуглить надо?
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и это говорит Бэнин клоун, который в своей жизни кроме хайпа ничего делать не умеет.
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Сам себя бы лучше предостерег. С экрана не вылазит."Лечит" своими сказками. Доктор всратый.
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При том количестве проколов, которое допущено в кризисный период, слово "хайп" не понимают. Введение "ЧП" при отсутствии 100% карантина приезжающих ??? - вот это ХАЙП.
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"Зеленский предостерег"... дурак никак не выйдет из роли идиота...всё рассмешить норовит... к тому же, его предупреждение о смерти от короновируса звучат несут точно такую же угрозу, что и предупреждения Маруси и Софийки... может, закладную записку бакане или кляузу в дбр на дурака накатать???
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Когда я читаю о "земно-водных членистоногих" и других зеленных крокодилах - я думаю о зеленском.
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Это он предостерегает, что бы все тихо схавали сдачу Ермаком Украины ***** в Минске.
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ой, дурак!..(с)
зебилы, дайте, наконец уже, вАшему Вошьдю посмотреть в зеркало, а не очко то телекамеры то хйла, где оно постоянно видит всякую муйню..
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Зюзя чмо - дякуй батькам мафіі і вищому керівництву ФСБ в Україні які понаприймали такі закони для вас!!!
Тому ти і далі хайпуєш зі своїми ні за що не відповідаючими зеленими **********.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) у ТОВ Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц. Вартість авто 2 мільйони 972 тисячі 776 гривень.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yermak-deklaraciya-glava-op-yermak-pridbav-mercedes-za-3-2-mln-grn-novini-ukrajini-50077124.html?fbclid=IwAR0oapCz6HWjwrpLRtYBuMrcvxydP5jYX6edSlhhuBePviS6YZlm8KNqo40

Зеленський застеріг політиків від хайпу на тлі коронавірусу - Цензор.НЕТ 9296
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Ти краще про обіцяні 10міліонів ексрес тестів прозвітуй шоумен хe@w
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поросенко-вор-барыга гроша ломанного не даст и не давал! своих не украденных!!самый жадный вор!!!!!!!!!!
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Багато непотрібних з'явилися в інтернет просторі, таких як: Корбан, А. Геращенко... Хто вони такі, що їх постять майже кожен день???
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Министр смерти Емец, профи как нам тут говорили, крепкий хозяйственник старой школы, три недели блокирует ДП «Медзакупивли» закупки всей лабуды для борьбы с коронавирусом, потому что туда не назначили замом его человечка.
Человечек имеет судимость в 2019 потому что украл как вор бродяжный в Метро сыр и 4 банки трески
Это прям уровень. Такого при козле Януке даже не было. Это прямо лучшие рекрутинговые практики из ДыНыРы.
Прям логично. Сивохо ссался под забором, а теперь в РНБО советником хорошо Данилов попер его ссанными тряпками.
Тот украл жрачку из Метро и замом в ДП с бюджетом 30 миллиардов.
Кто был никем тот станет всем.
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Хло відправляє 9 літаків вірусологів до Італії. Здавалося б навіщо, у них же теж, як сказав Лукашенко горить?
Але Хлу побарабанк руЦкий нарИд, у них ще понароджують. А італійських змі вже розкручують, що росія нам допомагає, а європейські "друзі" ні.
А потім і санкції захочуть зняти. Єрмак допоможе.
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Во многих городах Германии на заборах сейчас появляются пакеты с едой, напитками и средствами гигиены. Так жители помогают бездомным и нуждающимся во время пандемии коронавируса. Каждый может помочь и каждый - получить помощь. Вот фото из Гамбурга и ЛейпцигаЗеленський застеріг політиків від хайпу на тлі коронавірусу - Цензор.НЕТ 4625Зеленський застеріг політиків від хайпу на тлі коронавірусу - Цензор.НЕТ 3986
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Пане президенте. Я проста людина, не маю керівної посади, але маю свою думку і все бачу на свої очі, як проходить боротьба з коронавірусом, боротьба за життя людей. Це Ви і Ваші підлеглі створили таку ситуацію. Пам*ятаєте Нові Санжари? Ви показали всім разом із Аваковим, що все під контролем і будете робити так - всі, кого хочете рятували ізоляція від інших і обстеження і лікування. І розповідали всім, що все під контролем. Але, щось, як завжди пішло не так. Ви повернули десятки тисяч наших громадян із країн, де ця хвороба прогресує і відпустили їх в міста і села, щоб вони розносили цю інфекцію. Це Ви це зробили разом. Бо носія віруса не можливо визначити змірюванням температури. У нього на той момент може бути нормальна температура і ніяких відхилень, а він є носієм. Знали і продали всі маски за кордон! ЦЕ ВИ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!!!
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Зеленський застеріг політиків від хайпу на тлі коронавірусу - Цензор.НЕТ 2730Смерть клоуна выглядит примерно так (коса прилагается)
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