 Зеленський застеріг політиків від хайпу на тлі коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського, розміщеному на сайті Глави держави.

"Хочу звернутися до деяких наших політиків. У складні для країни часи займатися політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству. Ви кажете, що влада запровадить надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі. По своєму досвіду та своїх, якщо можна їх так назвати, життєвих принципах", – наголосив Глава держави.

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Володимир Зеленський зауважив, що нині будь-які кроки влади мають єдину мету – зберегти життя та здоров’я українців.

"Загалом в усій цій ситуації є певний парадокс. Усім рекомендовано носити маски, але коронавірус насправді скидає маски з людей. Бо хтось готовий допомагати, віддаючи останнє. А хтось готовий заробляти на людській біді. Підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори за кордон", – зазначив Президент.

Глава держави уточнив, що ці дії отримають не лише моральну оцінку суспільства, а й юридичну – з боку правоохоронців.

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