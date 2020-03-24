 Зеленський застеріг політиків від хайпу на тлі коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського, розміщеному на сайті Глави держави.
"Хочу звернутися до деяких наших політиків. У складні для країни часи займатися політичним хайпом – фактично дорівнює мародерству. Ви кажете, що влада запровадить надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі. По своєму досвіду та своїх, якщо можна їх так назвати, життєвих принципах", – наголосив Глава держави.
Володимир Зеленський зауважив, що нині будь-які кроки влади мають єдину мету – зберегти життя та здоров’я українців.
"Загалом в усій цій ситуації є певний парадокс. Усім рекомендовано носити маски, але коронавірус насправді скидає маски з людей. Бо хтось готовий допомагати, віддаючи останнє. А хтось готовий заробляти на людській біді. Підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори за кордон", – зазначив Президент.
Глава держави уточнив, що ці дії отримають не лише моральну оцінку суспільства, а й юридичну – з боку правоохоронців.
зебилы, дайте, наконец уже, вАшему Вошьдю посмотреть в зеркало, а не очко то телекамеры то хйла, где оно постоянно видит всякую муйню..
Тому ти і далі хайпуєш зі своїми ні за що не відповідаючими зеленими **********.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) у ТОВ Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц. Вартість авто 2 мільйони 972 тисячі 776 гривень.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yermak-deklaraciya-glava-op-yermak-pridbav-mercedes-za-3-2-mln-grn-novini-ukrajini-50077124.html?fbclid=IwAR0oapCz6HWjwrpLRtYBuMrcvxydP5jYX6edSlhhuBePviS6YZlm8KNqo40
Человечек имеет судимость в 2019 потому что украл как вор бродяжный в Метро сыр и 4 банки трески
Это прям уровень. Такого при козле Януке даже не было. Это прямо лучшие рекрутинговые практики из ДыНыРы.
Прям логично. Сивохо ссался под забором, а теперь в РНБО советником хорошо Данилов попер его ссанными тряпками.
Тот украл жрачку из Метро и замом в ДП с бюджетом 30 миллиардов.
Кто был никем тот станет всем.
Але Хлу побарабанк руЦкий нарИд, у них ще понароджують. А італійських змі вже розкручують, що росія нам допомагає, а європейські "друзі" ні.
А потім і санкції захочуть зняти. Єрмак допоможе.