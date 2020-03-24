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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

У понеділок надійшла попередня інформація про 10 нових випадків коронавірусу на території України.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок надійшла інформація про 10 нових випадків коронавірусу, ми цю інформацію уточнюємо, завтра вранці ми оприлюднимо офіційні дані", - сказав Ляшко.

Нагадуємо станом на 10:00 23 березня в Україні було 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні тест-систем для визначення COVID-19 достатньо. Будемо створювати мобільні лабораторії, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183759
 
 
 Топ коментарі
 
Це тільки початок епідемії.
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нє совсєм так, не всі українці їздять по паріжам.
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твоя арифметика не верная, потому что обычный человек- не депутат , у него намного меньше контактов и он не шастает по заграницам и не тусуется с мажорами, которые эту заразу сюда тащат.
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Несложная арифметика. В Верховной Раде 423 депутата. 2-3 из них заразились коронавирусом. Что примерно 0,5 %. В Украине ~40млн. человек. 0,5% это 200000 человек возможно зараженных.
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нє совсєм так, не всі українці їздять по паріжам.
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Не всі, але як ніде багато на заробітках за кордоном, тому вважаю що ще більше.
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твоя арифметика не верная, потому что обычный человек- не депутат , у него намного меньше контактов и он не шастает по заграницам и не тусуется с мажорами, которые эту заразу сюда тащат.
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А тепер уявіть, якщо карантин з непрацюючими підприємствами буде продовжуватися два місяці?
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Ви маєте рацію і вже запитував, чому держава не вважає за доцільне взяти на себе виплату відсотків по кредитах.
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та шо там відсотки. хай вже й кредит сплатить. і не один.
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Тоді ніякий карантин не спасе, тим більше такий безголовий.
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чесно кажучи можете засунути фінанси в одне місце
США це вже поняли випустили Держоблігації і продали для ФРС та скоро роздадуть людям по 1000 $ і це тільки початок

Ви ще не зрозуміли COVID-19 Це смерть, і буде вона косити допоки ви не зрозумієте що
життя Людини ЦЕ НАЙВИЩИЙ НЕРУШИМИЙ ПРІОРИТЕТ а все інше матеріальне то ***....я
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США з Україною порівнюєте? У нас нема що засновувати у дупу. Зрозуміло?
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Ну то

визначтеся що для вас важливіше Бабло-Майно чи Люди?

Бабло створюють Люди, чи Людей створює Бабло?
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Это слишком оптимистичный сценарий.
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Можливо, я не остання інстанція: за що купив -- за те продав, даруйте, якщо щось не так.
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невеликий сніговий комочок який рушив з вершини гори....
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похоже, начинают мухлевать с данными. до сегодня отчёт за прошедшие сутки были около 10и вечера. сёдня первый сбой. из той последовательности числа заболевших ранее, на сегодня усреднённое значение должно быть не менее 90, при условии, что колличество тестов за сутки останется прежним.
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>похоже, начинают мухлевать с данными.


A куда им деваться ? Их же повесят, если афёра окончательно вскроется.
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На нарадах медики б'ють тривогу і готуються до апокаліпсису.
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апокалипсис не отменяется, он по расписанию, но это первый звоночек
типа приготовиться, покаяться в грехах и начать новую жизнь
"покайтесь и веруйте в Евангелие" (с)
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им дали установку, не перешагивать психологический барьер в 100 чел. а когда перешагнут, будут умножать 100, 1000, 10000 ...
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В отличие от Исландии, где было проведено полное тестирование населения, у нас в Украине тестируются только депутаты. Они будут тестированы повторно, после обнаружения вируса еще у одного из депутатов. Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6763 Если все пойдет таким образом, то все тесты как раз и уйдут на контроль здоровья «слуг»... Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3925
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А в это время, в параллельной галактике :

На авиабазу ВВС под Римом прибыл 12-й самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России, прибыли российские военные специалисты, оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
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Есть слухи что путинский режим эвакуирует золото-брильянты.
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...Cловно мухи тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам.
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..забота эта, за будующее снятие санкций, иначе кацапам кранты к осени при такой цене на нефть.. Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3666...стараются..а у себя "корона"кое где полыхает нехило уже, списывают нарид на другие диагнозы....рост летальной пневмонии у них зашкаливает, но пофигу, в банях бабы еще нарожают, важно политически, пусть и ненадолго, хоть что то приобрести...чиста па руцке ... Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4746...Пу- бох свалил с мацквы, то ли в сочи то ли на алтай боязно, в мацкве тоже подгорают жопы у крыс, цифири заражения растут пугающе...скоро валить начнут, куда вот только подрываться? Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3666 ..
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Испания один из лидеров по зараженности.Почему парашенка не самоизолировался?
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Oго. Срочно нужен комендантский час, массовые аресты короновироносителей, а МВД должно получить диктаторские полномочия.
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..вангуем уже? Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9408..за счет возвращения заробитчан, которые совсем не проходят обсервацию как в Санжарах, а болтаются по городам и селам, особенно селам, где нет ни поликлиник, ни больниц, и когда появятся тесты серьезные, а не те китайские , которые годами на складах валялись и вряд ли что точно определят даже в городах, и народ проверки проходить начнет, вот тогда получим картину "маслом"...нельзя было людей, заехавших без обсервации,принимать в таких кол-ствах без подготовки мест их наблюдения....
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Заробитчане курс валют поддерживают на уровне. Что вы к ним прицепились
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Я не думаю, что этот карантин нужен Украине..
Из него будет непросто выходить. Обанкротятся некоторые банки. Достанут кубышки, обвалят цены на недвижимость.
Я бы провёл аналитические исследования грядущих изменений...
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Скільки нулів додати до цих десяти? Щоб це хоч якось походило на правду.
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може хто не бачив, подивіться фільм "Заражение" 2011 року. До болю знайомий сценарій з початком жахливих подій також в Китаї.. ((((
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