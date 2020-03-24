 Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок надійшла інформація про 10 нових випадків коронавірусу, ми цю інформацію уточнюємо, завтра вранці ми оприлюднимо офіційні дані", - сказав Ляшко.

Нагадуємо станом на 10:00 23 березня в Україні було 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.

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