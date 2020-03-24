 Попередньо є інформація про 10 нових випадків коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"У понеділок надійшла інформація про 10 нових випадків коронавірусу, ми цю інформацію уточнюємо, завтра вранці ми оприлюднимо офіційні дані", - сказав Ляшко.
Нагадуємо станом на 10:00 23 березня в Україні було 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.
США це вже поняли випустили Держоблігації і продали для ФРС та скоро роздадуть людям по 1000 $ і це тільки початок
Ви ще не зрозуміли COVID-19 Це смерть, і буде вона косити допоки ви не зрозумієте що
життя Людини ЦЕ НАЙВИЩИЙ НЕРУШИМИЙ ПРІОРИТЕТ а все інше матеріальне то ***....я
визначтеся що для вас важливіше Бабло-Майно чи Люди?
Бабло створюють Люди, чи Людей створює Бабло?
A куда им деваться ? Их же повесят, если афёра окончательно вскроется.
типа приготовиться, покаяться в грехах и начать новую жизнь
"покайтесь и веруйте в Евангелие" (с)
На авиабазу ВВС под Римом прибыл 12-й самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России, прибыли российские военные специалисты, оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам.
Из него будет непросто выходить. Обанкротятся некоторые банки. Достанут кубышки, обвалят цены на недвижимость.
Я бы провёл аналитические исследования грядущих изменений...